Тур: 15. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
85 Владение мячом, % 15
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Васкес
Лукас
21
Диас
Браим
11
Родриго
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
12
Ньом
Аллан
17
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
-
43 Агуадо ДиегоЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
-
38 Андрес ЧемаПолузащитник
-
16 ЭндрикНападающий
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Патрик ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Хетафе
26 матчей
100%
26 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
18 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
32 матча
81.3%
6.3%
12.4%
26 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.1%
37.5%
9.4%
17 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
3
1.93
Среднее время на гол
30
46
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
127
Всего голов
63
41
Голов в среднем за матч
1.97
1.28
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|8 (2)
|0.62
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|0.54
|Вальверде Федерико
|3
|0.23
|Родриго
|3
|0.23
|Беллингем Джуд
|2
|0.15
|Диас Браим
|1
|0.08
|Васкес Лукас
|1
|0.08
|Милитао Эдер
|1
|0.08
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.08
|Эндрик II
|1
|0.08
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Рауль
|0
|0
|Лунин Андрей
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|4 (2)
|0.29
|Ньом Аллан
|1
|0.07
|Милья Луис
|1 (1)
|0.07
|Родригес Альваро
|1
|0.07
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.07
|Уче Крисантус
|1
|0.07
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.07
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|Модрич Лука
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|5
|0
|Йылдырым Бертуг
|5
|0
|Хосе Бордалас
|3
|1
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Сола Алекс
|4
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Альдерете Омар
|3
|0
|Уче Крисантус
|3
|0
|Беррокаль Хуан
|1
|1
|Ньом Аллан
|2
|0
|Родригес Альваро
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
|Аберден Набиль
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Хетафе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
10
7
Реал Мадрид
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Хетафе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
19
3
5 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
1
33%
61-75
4
21%
2
67%
76-90
Пропущено
6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
5
50%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
29
10
8 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
10%
0
0%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
4
14%
1
10%
31-45
5
17%
1
10%
46-60
11
38%
3
30%
61-75
5
17%
4
40%
76-90
Пропущено
10
11
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1
Хетафе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Манисес СФ - Хетафе 0:3 Хетафе - Вальядолид 2:0 Хетафе - Жирона 0:1 Сельта - Хетафе 1:0
Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Хетафе
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
61
26
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
86
94
212
58
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|3.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 11
|31
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 13
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 11
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|10 - 11
|14
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Хетафе
Исход игры
Реал Мадрид
92.1% (174)
Ничья
6.3% (12)
Хетафе
1.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.13% (51)
Меньше
54.87% (62)
Обе команды забьют
Да
28.32% (32)
Нет
71.68% (81)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
29.1% (55)
3:0 Реал Мадрид
10.6% (20)
2:1 Реал Мадрид
7.4% (14)
3:1 Реал Мадрид
5.3% (10)
1:0 Реал Мадрид
2.6% (5)
4:1 Реал Мадрид
1.6% (3)
1:1 Ничья
1.1% (2)
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