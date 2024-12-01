Первый тайм

7' Отдавал пас в штрафную соперника Вальверде на ход Родриго, но того грамотно от мяча оттеснил Альдерете.

6' На фланге Ньом наступил на ногу Гарсии в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".

5' Иглесиас по флангу забросил в штрафную на Ньома, который пробил головой, но мяч полетел выше перекладины.

4' Ушел от соперника по флангу Перес и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

3' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Альдерете. Потребуется ему помощь медиков.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.