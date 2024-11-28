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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Реал Мадрид
 
Позже
Хетафе
Прогнозы 47
Реал Мадрид 85.1% (40)
X 12.8% (6)
Хетафе 2.1% (1)
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Реал Мадрид
Ничья
Хетафе
5.05
5.10
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9.50
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Реал Мадрид
Хетафе

История личных встреч

Реал Мадрид
Хетафе

26 матчей

100%
26 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
18 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

32 матча

81.3%
6.3%
12.4%
26 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.1%
37.5%
9.4%
17 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
28.1%
15.6%
18 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ТМС
6:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:3
П
0:0
П
2:0
П
3:1
П
1:2
П
1:5
П
4:1
П
7:3
П
0:3
П
0:3
П
4:1
П
4:0
П
2:1
П
0:1
П
4:2
П
4:0
П
2:3
П
2:4
П
2:0
П
3:2
П
3:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

3
1.93

Среднее время на гол

30
46

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.8
0.71

Среднее время на гол

112
127

Всего голов

63
41

Голов в среднем за матч

1.97
1.28

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 8 (2) 0.62
Мбаппе Килиан 7 (3) 0.54
Вальверде Федерико 3 0.23
Родриго 3 0.23
Беллингем Джуд 2 0.15
Диас Браим 1 0.08
Васкес Лукас 1 0.08
Милитао Эдер 1 0.08
Карвахаль Даниэль 1 0.08
Эндрик II 1 0.08
Модрич Лука 0 0
Асенсио Рауль 0 0
Лунин Андрей 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Гюлер Арда 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.29
Ньом Аллан 1 0.07
Милья Луис 1 (1) 0.07
Родригес Альваро 1 0.07
Йылдырым Бертуг 1 0.07
Уче Крисантус 1 0.07
Майораль Борха 1 (1) 0.07
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Модрич Лука 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Милитао Эдер 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 5 0
Йылдырым Бертуг 5 0
Хосе Бордалас 3 1
Арамбарри Мауро 4 0
Сола Алекс 4 0
Рико Диего 3 0
Альдерете Омар 3 0
Уче Крисантус 3 0
Беррокаль Хуан 1 1
Ньом Аллан 2 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Аберден Набиль 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Хетафе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

10
7
Реал Мадрид
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Хетафе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

19
3
5 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
6
32%
1
33%
61-75
4
21%
2
67%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
5
50%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

29
10
8 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
3
10%
0
0%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
4
14%
1
10%
31-45
5
17%
1
10%
46-60
11
38%
3
30%
61-75
5
17%
4
40%
76-90

Пропущено

10
11
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Леганес - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Реал Мадрид - Милан 1:3
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1
Хетафе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Манисес СФ - Хетафе 0:3 Хетафе - Вальядолид 2:0 Хетафе - Жирона 0:1 Сельта - Хетафе 1:0
Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Хетафе

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
1
1.5
2
6
4
3
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
9
4
1.5
2
12
5
8
2.5
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 11 1 2 42 - 14 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 28 - 11 30
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
4.
Вильярреал
 Заявка 13 7 4 2 25 - 21 25
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 5 3 20 - 13 23
6.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
7.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 3 6 11 - 11 18
11.
Сельта
 Заявка 14 5 3 6 22 - 24 18
12.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14.
Леганес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
10.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
11.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Хетафе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.

    Главный судья: Эрнандес Алехандро

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 85.1% (40)
    X 12.8% (6)
    Хетафе 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Хетафе
    5.05
    5.10
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    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Хетафе

    Исход игры
    Реал Мадрид
    85.1% (40)
    Ничья
    12.8% (6)
    Хетафе
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (19)
    Меньше
    51.28% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (9)
    Нет
    76.92% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    38.3% (18)
    3:0 Реал Мадрид
    21.3% (10)
    2:1 Реал Мадрид
    10.6% (5)
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