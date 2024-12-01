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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Реал Сосьедад
2:0
Перерыв
Бетис
0'
1:0
14' Гол в свои ворота
Льоренте Диего
29' Желтая карточка
Мануэль Пеллегрини
2:0
31' Пенальти
Оярсабаль Микель
45' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
45' Желтая карточка
Бартра Марк
45' Желтая карточка
Агер Наиф

Ход матча

14'
Льоренте Диего
1:0
29'
 
Мануэль Пеллегрини
31'
Оярсабаль Микель
2:0
45'
Оярсабаль Микель
 
45'
 
Бартра Марк
45'
Агер Наиф
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 204 Количество передач 173
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 121
Реал Сосьедад 76% (92)
X 16.5% (20)
Бетис 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Ничья
Бетис
1.83
5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
7
Барренечеа
Андер
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
34
Carlos
Guirao
16
Алтимира
Серхи
36
Родригес
Хесус
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
Реал Сосьедад
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ТМК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
0.88

Среднее время на гол

50
102

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.47

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.16

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 3 (2) 0.2
Кубо Такефуса 3 0.2
Оскарссон Орри 2 0.13
Браис Мендес 1 0.07
Субименди Мартин 1 0.07
Сучич Лука 1 0.07
Бекер Шеральдо 1 0.07
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.33
Роке Витор 3 0.2
Бартра Марк 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Форнальс Пабло 1 0.07
Эз Абде 1 0.07
Диао Ассане 0 0
Кардозо Джонни 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 4 0
Арамбуру Хон 4 0
Оярсабаль Микель 2 1
Браис Мендес 3 0
Агер Наиф 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Хави Лопеc 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Сучич Лука 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Натан 2 1
Рока Марк 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Кардозо Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
5
45%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
5
36%
61-75
5
45%
3
21%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
6
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0
Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2
Бетис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Млада-Болеслав - Бетис 2:1 Валенсия - Бетис 4:2 Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1
Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Бетис

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
5
9
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 10 3 1 30 - 11 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Бетис
 0:2 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 0:2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 0:2 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
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Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
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    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Рефери не любит споров - именно за это Бартра Марк сейчас получил желтую
    • 47'
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      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Бартра Марк из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Алтимира Серхи из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кубо Такефуса
    • 44'
      Реал Сосьедад пытается что-то создать.
    • 44'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.3% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Реал Сосьедад 76% (92)
    X 16.5% (20)
    Бетис 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Бетис
    1.83
    5.60
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    5.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    76% (92)
    Ничья
    16.5% (20)
    Бетис
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (75)
    Нет
    33.04% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    41.3% (50)
    1:0 Реал Сосьедад
    22.3% (27)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    2:0 Реал Сосьедад
    5% (6)
    1:2 Бетис
    2.5% (3)
    0:1 Бетис
    1.7% (2)
    0:2 Бетис
    1.7% (2)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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