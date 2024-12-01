Тур: 15. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
2:0
Перерыв
0'
1:0
14' Гол в свои воротаЛьоренте Диего
29' Желтая карточкаМануэль Пеллегрини
2:0
31' ПенальтиОярсабаль Микель
45' Желтая карточкаОярсабаль Микель
45' Желтая карточкаБартра Марк
45' Желтая карточкаАгер Наиф
Ход матча
14'
1:0
31'
2:0
45'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
204 Количество передач 173
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
23
Браис
Мендес
23
Сабали
Юссуф
15
Перро
Ромен
10
Эз
Абде
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Бетис
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
31 матч
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.8
0.88
Среднее время на гол
50
102
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.19
1.47
Среднее время на гол
75
61
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.16
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|3 (2)
|0.2
|Кубо Такефуса
|3
|0.2
|Оскарссон Орри
|2
|0.13
|Браис Мендес
|1
|0.07
|Субименди Мартин
|1
|0.07
|Сучич Лука
|1
|0.07
|Бекер Шеральдо
|1
|0.07
|Гомес Серхио
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Барренечеа Андер
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.33
|Роке Витор
|3
|0.2
|Бартра Марк
|2
|0.13
|Авила Эсекьель
|2
|0.13
|Форнальс Пабло
|1
|0.07
|Эз Абде
|1
|0.07
|Диао Ассане
|0
|0
|Кардозо Джонни
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|4
|0
|Арамбуру Хон
|4
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|1
|Браис Мендес
|3
|0
|Агер Наиф
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Гомес Серхио
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Сучич Лука
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Рока Марк
|3
|0
|Авила Эсекьель
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Адриан Сан-Мигель
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Мануэль Пеллегрини
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
8
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
5
45%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
5
36%
61-75
5
45%
3
21%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
9%
6
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0
Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2
Бетис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Млада-Болеслав - Бетис 2:1 Валенсия - Бетис 4:2 Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1
Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Бетис
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
212
59
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|43 - 16
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 11
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 13
|24
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|2:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|0:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|6.
|0:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|9 (6)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Бетис
Исход игры
Реал Сосьедад
76% (92)
Ничья
16.5% (20)
Бетис
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
66.96% (75)
Нет
33.04% (37)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
41.3% (50)
1:0 Реал Сосьедад
22.3% (27)
1:1 Ничья
14% (17)
2:0 Реал Сосьедад
5% (6)
1:2 Бетис
2.5% (3)
0:1 Бетис
1.7% (2)
0:2 Бетис
1.7% (2)
3:1 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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