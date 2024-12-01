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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 28119 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Реал Сосьедад
2:0
Конец матча
Бетис
0'
1:0
14' Гол в свои ворота
Льоренте Диего
29' Желтая карточка
Мануэль Пеллегрини
2:0
31' Пенальти
Оярсабаль Микель
45' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
45' Желтая карточка
Бартра Марк
45' Желтая карточка
Агер Наиф
47' Желтая карточка
Барренечеа Андер
79' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90'+4

Ход матча

14'
Льоренте Диего
1:0
29'
 
Мануэль Пеллегрини
31'
Оярсабаль Микель
2:0
45'
Оярсабаль Микель
 
45'
 
Бартра Марк
45'
Агер Наиф
 
46'
Пачеко Хон
Агер Наиф
 
47'
Барренечеа Андер
 
55'
Гомес Серхио
Барренечеа Андер
 
55'
Марин Пабло
Туррьентес Беньят
 
55'
 
Авила Эсекьель
Эз Абде
55'
 
Лосада Икер
Carlos Guirao
71'
Умар Садик
Оярсабаль Микель
 
71'
 
Бакамбу Седрик
Роке Витор
79'
 
Авила Эсекьель
80'
Оласагасти Хон
Браис Мендес
 
83'
 
Флорес Матео
Алтимира Серхи
83'
 
Хуанми Мигель
Родригес Хесус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 28 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 358 Количество передач 522
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 121
Реал Сосьедад 76% (92)
X 16.5% (20)
Бетис 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
7
Барренечеа
Андер
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
34
Carlos
Guirao
16
Алтимира
Серхи
36
Родригес
Хесус
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
Реал Сосьедад
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ТМК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.8
0.88

Среднее время на гол

50
102

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.47

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.16

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 3 (2) 0.2
Кубо Такефуса 3 0.2
Оскарссон Орри 2 0.13
Браис Мендес 1 0.07
Субименди Мартин 1 0.07
Сучич Лука 1 0.07
Бекер Шеральдо 1 0.07
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.33
Роке Витор 3 0.2
Бартра Марк 2 0.13
Авила Эсекьель 2 0.13
Форнальс Пабло 1 0.07
Эз Абде 1 0.07
Диао Ассане 0 0
Кардозо Джонни 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 4 0
Арамбуру Хон 4 0
Оярсабаль Микель 2 1
Агер Наиф 3 0
Браис Мендес 3 0
Барренечеа Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Хави Лопеc 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Сучич Лука 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Авила Эсекьель 4 0
Натан 2 1
Рока Марк 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Мануэль Пеллегрини 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Кардозо Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
8
Реал Сосьедад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Бетис
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
5
42%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

12
19
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
17%
6
32%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0
Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2
Бетис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Млада-Болеслав - Бетис 2:1 Валенсия - Бетис 4:2 Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1
Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Бетис

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 43 - 16 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 10 3 1 30 - 11 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 5 3 22 - 14 26
6.
Мальорка
 Заявка 15 7 3 5 15 - 13 24
7.
Осасуна
 Заявка 14 6 4 4 19 - 22 22
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Бетис
 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
11.
Севилья
 Заявка 14 5 3 6 13 - 18 18
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
10.
Севилья
 Заявка 7 4 0 3 6 - 7 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 6 1 2 24 - 11 19
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Реал Мадрид
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 9 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Осасуна Будимир Анте 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Контроль мяча: Реал Сосьедад: 41%, Бетис: 59%.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Марин Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Реал Сосьедад пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Реал Сосьедад 76% (92)
    X 16.5% (20)
    Бетис 7.4% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    76% (92)
    Ничья
    16.5% (20)
    Бетис
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (75)
    Нет
    33.04% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    41.3% (50)
    1:0 Реал Сосьедад
    22.3% (27)
    1:1 Ничья
    14% (17)
    2:0 Реал Сосьедад
    5% (6)
    1:2 Бетис
    2.5% (3)
    0:1 Бетис
    1.7% (2)
    0:2 Бетис
    1.7% (2)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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