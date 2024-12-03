Тур: 14. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Смит Джошуа
0'
1:0
2' ГолВарди Джейми
22' Желтая карточкаСумаре Бубакари
37' Желтая карточкаВарди Джейми
45' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
2:0
61' ГолЭль-Ханнус Билаль
Ход матча
2'
22'
37'
45'
61'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 8
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
231 Количество передач 301
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
18
Ингс
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Кейси КэланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
История личных встреч
Лестер
Вест Хэм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.7
Среднее время на гол
58
52
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.9
1.45
Среднее время на гол
47
61
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|5 (1)
|0.36
|Буонанотте Факундо
|4
|0.29
|Айю Джордан
|3 (1)
|0.21
|Джастин Джеймс
|2
|0.14
|Мавидиди Стефи
|2
|0.14
|Фас Ваут
|1
|0.07
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.21
|Соучек Томаш
|3
|0.21
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.14
|Кудус Мохаммед
|2
|0.14
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.14
|Антонио Майкл
|1
|0.07
|Ингс Дэнни
|1
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.07
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0.07
|Солер Карлос
|0
|0
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонанотте Факундо
|5
|0
|Варди Джейми
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Айю Джордан
|3
|0
|Уинкс Гарри
|3
|0
|Скипп Оливер
|3
|0
|Стив Купер
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Джастин Джеймс
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|1
|Эмерсон Палмиери
|4
|0
|Соучек Томаш
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Гидо Родригес
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Саммервилл Крисенсио
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|0
|1
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вест Хэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Лестер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
6
6
Лестер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Вест Хэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
5
31%
1-15
6
38%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
1
0%
0%
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
5
28%
4
24%
61-75
4
22%
2
12%
76-90
Пропущено
25
24
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
12%
6
25%
1-15
9
36%
6
25%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
3
12%
1
4%
61-75
2
8%
4
17%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Лестер 4:1 Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Ипсвич - Лестер 1:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Арсенал 2:5 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1
Результаты матчей
Лестер
Вест Хэм
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 100%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лестер
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
310
58
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|15.
|2:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 27
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|2:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 2:0 Вест Хэм
Исход игры
Лестер
30.6% (38)
Ничья
44.4% (55)
Вест Хэм
25% (31)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (44)
1:2 Вест Хэм
19.4% (24)
2:1 Лестер
18.5% (23)
2:2 Ничья
5.6% (7)
1:0 Лестер
4% (5)
3:2 Лестер
2.4% (3)
0:1 Вест Хэм
2.4% (3)
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