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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 30947 Главный судья: Смит Джошуа
Лестер
3:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
1:0
2' Гол
Варди Джейми
22' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
37' Желтая карточка
Варди Джейми
45' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
2:0
61' Гол
Эль-Ханнус Билаль
76' Желтая карточка
Альварес Эдсон
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Рид Бобби
3:0
90' Гол
Дака Патсон
3:1
90' Гол
Фюллькруг Никлас
90'+10

Ход матча

2'
Варди Джейми
(Эль-Ханнус Билаль)
1:0
22'
Сумаре Бубакари
 
37'
Варди Джейми
 
45'
 
Цоуфал Владимир
46'
 
Саммервилл Крисенсио
Ингс Дэнни
60'
Фас Ваут
Вестергор Янник
 
60'
Дака Патсон
Варди Джейми
 
61'
Эль-Ханнус Билаль
(Макатир Кейси)
2:0
62'
 
Антонио Майкл
Соучек Томаш
62'
 
Эмерсон Палмиери
Цоуфал Владимир
62'
 
Пакета Лукас
Солер Карлос
74'
Мавидиди Стефи
Макатир Кейси
 
74'
Рид Бобби
Эль-Ханнус Билаль
 
76'
 
Альварес Эдсон
79'
 
Фюллькруг Никлас
Кудус Мохаммед
81'
Рид Бобби
 
90'
Дака Патсон
(Кристиансен Виктор)
3:0
90'
Айю Джордан
Буонанотте Факундо
 
90'
3:1
Фюллькруг Никлас
(Саммервилл Крисенсио)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 378 Количество передач 585
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 124
Лестер 30.6% (38)
X 44.4% (55)
Вест Хэм 25% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
4
Коуди
Конор
23
Вестергор
Янник
16
Кристиансен
Виктор
6
Ндиди
Уилфред
24
Сумаре
Бубакари
35
Макатир
Кейси
40
Буонанотте
Факундо
11
Эль-Ханнус
Билаль
9
Варди
Джейми
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
26
Килман
Макс
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
4
Солер
Карлос
14
Кудус
Мохаммед
18
Ингс
Дэнни
Лестер
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Вест Хэм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:2
Ч
3:2

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.7

Среднее время на гол

58
52

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1.45

Среднее время на гол

47
61

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 5 (1) 0.36
Буонанотте Факундо 4 0.29
Айю Джордан 3 (1) 0.21
Джастин Джеймс 2 0.14
Мавидиди Стефи 2 0.14
Эль-Ханнус Билаль 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Дака Патсон 1 0.07
Ндиди Уилфред 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Фатаву Абдул 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Макатир Кейси 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.21
Соучек Томаш 3 0.21
Уан-Биссака Аарон 2 0.14
Кудус Мохаммед 2 0.14
Пакета Лукас 2 (1) 0.14
Антонио Майкл 1 0.07
Ингс Дэнни 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Саммервилл Крисенсио 1 0.07
Фюллькруг Никлас 1 0.07
Солер Карлос 0 0
Килман Макс 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонанотте Факундо 5 0
Варди Джейми 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Сумаре Бубакари 4 0
Айю Джордан 3 0
Уинкс Гарри 3 0
Скипп Оливер 3 0
Стив Купер 3 0
Фас Ваут 2 0
Мавидиди Стефи 2 0
Джастин Джеймс 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 1
Эмерсон Палмиери 4 0
Соучек Томаш 4 0
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Цоуфал Владимир 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Кудус Мохаммед 0 1
Фабьянски Лукаш 1 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0

Результаты матчей

Лестер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Вест Хэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Лестер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

6
6
Лестер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
6%
5
31%
1-15
6
38%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
1
0%
0%

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
1
5%
2
11%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
6
29%
4
22%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Пропущено

26
27
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
12%
7
26%
1-15
9
35%
6
22%
16-30
2
8%
4
15%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брентфорд - Лестер 4:1 Лестер - Челси 1:2 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Ипсвич - Лестер 1:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Саутгемптон - Лестер 2:3 Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вест Хэм - Арсенал 2:5 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 0:0 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1

Результаты матчей

Лестер
Вест Хэм

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лестер
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
17.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
15.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
16.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Вест Хэм владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Лестер: 39%, Вест Хэм: 61%.
  • 100'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 100'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 100'
    Фюллькруг Никлас из команды Вест Хэм в офсайде
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Лестер 30.6% (38)
    X 44.4% (55)
    Вест Хэм 25% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лестер 3:1 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 3:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Лестер
    30.6% (38)
    Ничья
    44.4% (55)
    Вест Хэм
    25% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.21% (59)
    Меньше
    47.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    91.15% (103)
    Нет
    8.85% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (44)
    1:2 Вест Хэм
    19.4% (24)
    2:1 Лестер
    18.5% (23)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    1:0 Лестер
    4% (5)
    3:2 Лестер
    2.4% (3)
    0:1 Вест Хэм
    2.4% (3)
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