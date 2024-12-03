Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Команда Лестер забила решающий гол в последние минуты игры!

90' Г О О О О Л - Дака Патсон забивает с левой ноги!

90' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Лестер

85' Мавропанос Константинос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лестер отменен из-за положения "вне игры".

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лестер

81' Команда Лестер забила решающий гол в последние минуты игры!

81' Хорошую попытку сделал Дака Патсон . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Буонанотте Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Лестер

79' Антонио Майкл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

77' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи

74' Матч возобновлен

73' Эль-Ханнус Билаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Макатир Кейси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Мавропанос Константинос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Саммервилл Крисенсио завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

68' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Саммервилл Крисенсио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Эль-Ханнус Билаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ндиди Уилфред нанес удар головой, но Лукаш Фабианьский спокойно отбил мяч.

65' Удар от ворот произведет Лестер

64' Удар от ворот произведет Лестер

63' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лестер будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лестер

61' Отличный командный гол!

61' Г О О О О Л - Эль-Ханнус Билаль забивает с правой ноги!

61' Макатир Кейси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Альварес Эдсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Вест Хэм нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

56' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Солер Карлос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Кудус Мохаммед пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

54' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Лестер

52' Соучек Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Кудус Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника