Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Харри Кларк успешно блокирует удар.

29' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Ипсвич

27' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Ипсвич

25' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дукуре Шейк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' О'Ши Дара тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Дэвис Лейф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Ипсвич

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кларк Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Харри Кларк из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Харри Кларк выиграл воздушное противоборство у Эзе Эберечи

8' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

8' Харри Кларк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кларк Джек навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Ипсвич

3' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру