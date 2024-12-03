Тур: 14. Стадион: Портман Роад. Главный судья: Поусон Крейг
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
22'
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
О'Ши
Дара
12
Каюсте
Йенс
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
27
Чалоба
Трево
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ипсвич
Кристал Пэлас
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
1.17
Среднее время на гол
42
77
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.71
1.36
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|6
|0.43
|Шмодикс Сэмми
|3
|0.21
|Дэвис Лейф
|1
|0.07
|Морси Сэм
|1
|0.07
|Хирст Джордж
|1
|0.07
|Хатчинсон Омари
|1
|0.07
|Бёрнс Уэс
|0
|0
|Чаплин Конор
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.21
|Гехи Марк
|2
|0.14
|Сарр Исмаила
|1
|0.07
|Эзе Эберечи
|1
|0.07
|Муньос Даниэль
|1
|0.07
|Чалоба Трево
|1
|0.07
|Девенни Джастин
|1
|0.07
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Туанзебе Аксел
|3
|0
|Делап Лиам
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Тейлор Джек
|2
|0
|Каюсте Йенс
|2
|0
|О'Ши Дара
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Чаплин Конор
|1
|0
|Хирст Джордж
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Лерма Хефферсон
|4
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Камада Даити
|2
|1
|Лакруа Максанс
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Ипсвич
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
3
5
Ипсвич
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
29%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Забито
14
11
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
4
29%
2
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
23
18
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
6
26%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6
Результаты матчей
Ипсвич
Кристал Пэлас
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
310
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 24
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 9
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Ипсвич
14.4% (18)
Ничья
56% (70)
Кристал Пэлас
29.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
89.38% (101)
Нет
10.62% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.8% (61)
1:2 Кристал Пэлас
16.8% (21)
2:1 Ипсвич
8% (10)
0:1 Кристал Пэлас
6.4% (8)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:0 Ипсвич
2.4% (3)
1:3 Кристал Пэлас
1.6% (2)
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