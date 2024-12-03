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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 29533 Главный судья: Поусон Крейг
Ипсвич
0:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
21' Желтая карточка
О'Ши Дара
23' Желтая карточка
Дукуре Шейк
58' Желтая карточка
Хьюз Уилл
0:1
59' Гол
Матета Жан-Филипп
78' Желтая карточка
Гривз Джейкоб
90' Желтая карточка
Сарр Исмаила
90' Желтая карточка
Матета Жан-Филипп
90'+4

Ход матча

21'
О'Ши Дара
 
23'
 
Дукуре Шейк
46'
 
Лерма Хефферсон
Дукуре Шейк
58'
 
Хьюз Уилл
59'
0:1
Матета Жан-Филипп
(Эзе Эберечи)
66'
Тейлор Джек
Каюсте Йенс
 
66'
Чаплин Конор
Бёрнс Уэс
 
66'
Бродхед Нейтан
Кларк Джек
 
76'
 
Девенни Джастин
Эзе Эберечи
78'
Гривз Джейкоб
 
79'
Аль-Хамади Али
Делап Лиам
 
81'
 
Ричардс Крис
Чалоба Трево
90'
 
Сарр Исмаила
90'
 
Нкетиа Эдди
Сарр Исмаила
90'
 
Матета Жан-Филипп

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 239 Количество передач 242
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 125
Ипсвич 14.4% (18)
X 56% (70)
Кристал Пэлас 29.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
2
Кларк
Гарри
26
О'Ши
Дара
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
12
Каюсте
Йенс
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
28
Дукуре
Шейк
7
Сарр
Исмаила
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
Ипсвич
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-2-1

История личных встреч

Ипсвич
Кристал Пэлас

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
4:2
ТМК
0:1
КЛ
2:1
Ч
3:0
Ч
5:0
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
3:1
Ч
1:3
Ч
1:4
Ч
1:1
Ч
0:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
1.17

Среднее время на гол

42
77

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.71
1.36

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 6 0.43
Шмодикс Сэмми 3 0.21
Дэвис Лейф 1 0.07
Морси Сэм 1 0.07
Хирст Джордж 1 0.07
Хатчинсон Омари 1 0.07
Бёрнс Уэс 0 0
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 4 (1) 0.29
Гехи Марк 2 0.14
Эзе Эберечи 1 0.07
Сарр Исмаила 1 0.07
Муньос Даниэль 1 0.07
Чалоба Трево 1 0.07
Девенни Джастин 1 0.07
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Туанзебе Аксел 3 0
О'Ши Дара 3 0
Делап Лиам 3 0
Кларк Гарри 1 1
Тейлор Джек 2 0
Каюсте Йенс 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Гривз Джейкоб 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Чаплин Конор 1 0
Хирст Джордж 1 0
Мурич Ариянет 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Джонсон Бен 1 0
Кларк Джек 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 6 0
Лерма Хефферсон 4 0
Муньос Даниэль 4 0
Камада Даити 2 1
Лакруа Максанс 3 0
Айю Джордан 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Гехи Марк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Oliver Glasner 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Ричардс Крис 1 0
Дукуре Шейк 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Ипсвич
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

3
5
Ипсвич
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кристал Пэлас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
4
29%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

14
12
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
4
29%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
1
7%
5
42%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
25%
1
6%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
5
21%
4
22%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Ипсвич - Лестер 1:1
Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2
Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6

Результаты матчей

Ипсвич
Кристал Пэлас

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
3
11
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 26 15
15.
Лестер
 2:0 Заявка 14 3 4 7 18 - 27 13
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
17.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Лестер
 2:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
16.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 0:2 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 2:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Весь список
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    Прогнозы 125
    Ипсвич 14.4% (18)
    X 56% (70)
    Кристал Пэлас 29.6% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ипсвич
    14.4% (18)
    Ничья
    56% (70)
    Кристал Пэлас
    29.6% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    89.38% (101)
    Нет
    10.62% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (61)
    1:2 Кристал Пэлас
    16.8% (21)
    2:1 Ипсвич
    8% (10)
    0:1 Кристал Пэлас
    6.4% (8)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    1:0 Ипсвич
    2.4% (3)
    1:3 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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