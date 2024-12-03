Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Харри Кларк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Харри Кларк нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

44' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Гривз Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хорошую попытку сделал Эзе Эберечи . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Матета Жан-Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Митчелл Тайрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Харри Кларк ошибается в защите.

36' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Ипсвич

33' Дукуре Шейк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Харри Кларк из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. О'Ши Дара получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' О'Ши Дара на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Харри Кларк успешно блокирует удар.

29' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Ипсвич

27' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Ипсвич

25' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дукуре Шейк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' О'Ши Дара тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Дэвис Лейф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Удар от ворот произведет Ипсвич

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кларк Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Харри Кларк из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Харри Кларк выиграл воздушное противоборство у Эзе Эберечи

8' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

8' Харри Кларк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кларк Джек навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Ипсвич

3' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру