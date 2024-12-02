Тур: 14. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Харрингтон Тони
Позже
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Главный тренер: Мартин Расселл
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Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Саутгемптон
Челси
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
25 матчей
20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
0.92
1.31
Среднее время на гол
98
68
Всего голов
21
32
Голов в среднем за матч
1.62
2.67
Среднее время на гол
55
33
Всего голов
32
49
Голов в среднем за матч
1.28
1.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
70
45
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|2
|0.15
|Арчер Камерон
|2
|0.15
|Сугавара Юкинари
|1
|0.08
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.08
|Арибо Джо
|1
|0.08
|Даунс Флинн
|1
|0.08
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.08
|Диблинг Тайлер
|1
|0.08
|Лаллана Адам
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|8 (1)
|0.62
|Джексон Николас
|8
|0.62
|Мадуэке Нони
|4
|0.31
|Фернандес Энцо
|2
|0.15
|Нету Педру
|1
|0.08
|Кайседо Мойсес
|1
|0.08
|Нкунку Кристофер
|1
|0.08
|Фелиш Жоау
|1
|0.08
|Санчо Джедон
|0
|0
|Лавия Ромео
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|5
|0
|Диблинг Тайлер
|5
|0
|Мартин Рассел
|4
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Стивенс Джек
|2
|1
|Беднарек Ян
|3
|0
|Армстронг Адам
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Фрейзер Райан
|0
|1
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Мэннинг Райан
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Фофана Уэсли
|6
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Джексон Николас
|4
|0
|Санчес Роберт
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Мадуэке Нони
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Колвилл Леви
|3
|0
|Мареска Энцо
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Лавия Ромео
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Саутгемптон
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Челси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
1
12
Саутгемптон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
3
21%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
75%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
2
20%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
4
40%
6
23%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
20%
3
12%
76-90
Пропущено
25
14
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
6
24%
3
21%
31-45
2
8%
4
29%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
5
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брайтон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0
Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Челси - Астон Вилла 3:0 Хайденхайм - Челси 0:2 Лестер - Челси 1:2 Челси - Арсенал 1:1
Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Челси
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
211
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси
Исход игры
Саутгемптон
2.3% (1)
Ничья
4.5% (2)
Челси
93.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
72.09% (31)
Нет
27.91% (12)
Популярный счёт
1:2 Челси
52.3% (23)
0:2 Челси
22.7% (10)
1:3 Челси
4.5% (2)
2:2 Ничья
4.5% (2)
0:1 Челси
4.5% (2)
1:4 Челси
4.5% (2)
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