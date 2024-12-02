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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Саутгемптон
 
Позже
Челси
Прогнозы 44
Саутгемптон 2.3% (1)
X 4.5% (2)
Челси 93.2% (41)
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Саутгемптон
Ничья
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Саутгемптон
Челси

История личных встреч

Саутгемптон
Челси

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

25 матчей

20%
24%
56%
5 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:6
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
К
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
1:5

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

0.92
1.31

Среднее время на гол

98
68

Всего голов

21
32

Голов в среднем за матч

1.62
2.67

Среднее время на гол

55
33

Всего голов

32
49

Голов в среднем за матч

1.28
1.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

70
45

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.15
Арчер Камерон 2 0.15
Сугавара Юкинари 1 0.08
Фернандеш Матеуш 1 0.08
Арибо Джо 1 0.08
Даунс Флинн 1 0.08
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.08
Диблинг Тайлер 1 0.08
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 8 (1) 0.62
Джексон Николас 8 0.62
Мадуэке Нони 4 0.31
Фернандес Энцо 2 0.15
Нету Педру 1 0.08
Кайседо Мойсес 1 0.08
Нкунку Кристофер 1 0.08
Фелиш Жоау 1 0.08
Санчо Джедон 0 0
Лавия Ромео 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 5 0
Диблинг Тайлер 5 0
Мартин Рассел 4 0
Лаллана Адам 4 0
Стивенс Джек 2 1
Беднарек Ян 3 0
Армстронг Адам 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Онуачу Пол 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 6 0
Фофана Уэсли 6 0
Нету Педру 4 0
Джексон Николас 4 0
Санчес Роберт 3 0
Палмер Коул 3 0
Мадуэке Нони 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Колвилл Леви 3 0
Мареска Энцо 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гюсто Мало 2 0
Лавия Ромео 2 0
Вейга Ренату 2 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Санчо Джедон 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Саутгемптон
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Челси
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

1
12
Саутгемптон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
3
21%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
17%
2
14%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
75%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
3
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
2
20%
4
15%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
4
40%
6
23%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
2
20%
3
12%
76-90

Пропущено

25
14
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
6
24%
3
21%
31-45
2
8%
4
29%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
5
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брайтон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0
Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Челси - Астон Вилла 3:0 Хайденхайм - Челси 0:2 Лестер - Челси 1:2 Челси - Арсенал 1:1
Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Челси

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Саутгемптон 2.3% (1)
    X 4.5% (2)
    Челси 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Челси
    7.60
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    5.30
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    7.50
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Челси

    Исход игры
    Саутгемптон
    2.3% (1)
    Ничья
    4.5% (2)
    Челси
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.09% (31)
    Нет
    27.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    52.3% (23)
    0:2 Челси
    22.7% (10)
    1:3 Челси
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    0:1 Челси
    4.5% (2)
    1:4 Челси
    4.5% (2)
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    Саутгемптон
    Челси
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