Тур: 14. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Мэдли Эндрю
-
Главный тренер: Хау Эдди
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Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ньюкасл
Ливерпуль
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
30 матчей
13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.73
Среднее время на гол
84
122
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
2.53
1.93
Среднее время на гол
35
46
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|4
|0.31
|Барнс Харви
|4
|0.31
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.15
|Жоэлинтон
|2
|0.15
|Шёр Фабиан
|1
|0.08
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Холл Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|11 (4)
|0.85
|Диас Луис
|5
|0.38
|Жота Диогу
|2
|0.15
|Гакпо Коди
|2
|0.15
|Нуньес Дарвин
|2
|0.15
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.08
|Конате Ибраима
|1
|0.08
|Собослаи Доминик
|1
|0.08
|Джонс Кёртис
|1
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|1
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Холл Льюис
|3
|0
|Тонали Сандро
|3
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Уиллок Джо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Гакпо Коди
|3
|0
|Собослаи Доминик
|3
|0
|Гравенберх Райан
|3
|0
|Слот Арне
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ливерпуль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
13
Ньюкасл
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ливерпуль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
14
26
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
4
29%
4
15%
76-90
Пропущено
14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4
Ливерпуль
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2
Результаты матчей
Ньюкасл
Ливерпуль
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
51
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
310
112
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль
Исход игры
Ньюкасл
0% (0)
Ничья
7% (3)
Ливерпуль
93% (40)
Тотал 2.5
Больше
73.81% (31)
Меньше
26.19% (11)
Обе команды забьют
Да
78.57% (33)
Нет
21.43% (9)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
44.2% (19)
1:3 Ливерпуль
18.6% (8)
0:1 Ливерпуль
11.6% (5)
0:2 Ливерпуль
9.3% (4)
1:1 Ничья
4.7% (2)
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