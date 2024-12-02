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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю
Ньюкасл
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 43
Ньюкасл 0% (0)
X 7% (3)
Ливерпуль 93% (40)
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Ливерпуль

История личных встреч

Ньюкасл
Ливерпуль

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

30 матчей

13.3%
20%
66.7%
4 победы 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
6 побед 6 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.73

Среднее время на гол

84
122

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

2.53
1.93

Среднее время на гол

35
46

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 4 0.31
Барнс Харви 4 0.31
Гордон Энтони 2 (1) 0.15
Жоэлинтон 2 0.15
Шёр Фабиан 1 0.08
Мёрфи Джейкоб 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Тонали Сандро 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 11 (4) 0.85
Диас Луис 5 0.38
Жота Диогу 2 0.15
Гакпо Коди 2 0.15
Нуньес Дарвин 2 0.15
Ван Дейк Виргил 1 0.08
Конате Ибраима 1 0.08
Собослаи Доминик 1 0.08
Джонс Кёртис 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Холл Льюис 3 0
Тонали Сандро 3 0
Келли Ллойд 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Уиллок Джо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Поуп Ник 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Гордон Энтони 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Гакпо Коди 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Гравенберх Райан 3 0
Слот Арне 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Салах Мохамед 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Брэдли Конор 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ливерпуль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
13
Ньюкасл
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ливерпуль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

14
26
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
7%
3
12%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
2
14%
6
23%
61-75
4
29%
4
15%
76-90

Пропущено

14
8
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
14%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4
Ливерпуль
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Ливерпуль

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
11
2
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    Главный судья: Мэдли Эндрю

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 43
    Ньюкасл 0% (0)
    X 7% (3)
    Ливерпуль 93% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Ливерпуль
    4.30
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    4.10
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    1.85
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль

    Исход игры
    Ньюкасл
    0% (0)
    Ничья
    7% (3)
    Ливерпуль
    93% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.81% (31)
    Меньше
    26.19% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    44.2% (19)
    1:3 Ливерпуль
    18.6% (8)
    0:1 Ливерпуль
    11.6% (5)
    0:2 Ливерпуль
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
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