Тур: 14. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
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История личных встреч
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|0.92
|Ковачич Матео
|3
|0.23
|Гвардиол Йошко
|3
|0.23
|Стоунс Джон
|2
|0.15
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.08
|Доку Жереми
|1
|0.08
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|9 (2)
|0.69
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.15
|Мурильо Джейсон
|1
|0.08
|Эйна Ола
|1
|0.08
|Йейтс Райан
|1
|0.08
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.08
|Соса Рамон
|1
|0.08
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Льюис Рико
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Симпсон-Пуси Жамай
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|1
|Йейтс Райан
|4
|0
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Домингес Николас
|3
|0
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Манчестер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
7
Манчестер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
33%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
9%
1
13%
1-15
4
36%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
23
16
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
5
22%
2
13%
1-15
6
26%
4
25%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
7
30%
1
6%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
6
33%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Брайтон - Манчестер Сити 2:1
Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
76
310
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|16 - 13
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 23
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 14
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 22
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 27
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|22 - 32
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 18
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|11 (7)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Палмер Коул
|8 (6)
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Исход игры
Манчестер Сити
95.6% (43)
Ничья
0% (0)
Ноттингем Форест
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
50% (21)
Нет
50% (21)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
24.4% (11)
2:0 Манчестер Сити
24.4% (11)
3:1 Манчестер Сити
13.3% (6)
3:0 Манчестер Сити
13.3% (6)
1:0 Манчестер Сити
8.9% (4)
3:2 Манчестер Сити
4.4% (2)
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