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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 45
Манчестер Сити 95.6% (43)
X 0% (0)
Ноттингем Форест 4.4% (2)
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Манчестер Сити
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Манчестер Сити
Ноттингем Форест

История личных встреч

Манчестер Сити
Ноттингем Форест

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
К
0:3

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 0.92
Ковачич Матео 3 0.23
Гвардиол Йошко 3 0.23
Стоунс Джон 2 0.15
Де Брёйне Кевин 1 0.08
Доку Жереми 1 0.08
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фоден Фил 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 9 (2) 0.69
Хадсон-Одои Каллум 2 0.15
Мурильо Джейсон 1 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Йейтс Райан 1 0.08
Гиббс-Уайт Морган 1 0.08
Соса Рамон 1 0.08
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Морено Алекс 0 0
Миленкович Никола 0 0
Силва Жота 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Аканджи Мануэль 3 0
Диаш Рубен 3 0
Савио III 2 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Грилиш Джек 2 0
Холанн Эрлинг 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Льюис Рико 2 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0
Луис Матеус II 1 0
Симпсон-Пуси Жамай 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 3 1
Йейтс Райан 4 0
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Домингес Николас 3 0
Андерсон Эллиот 3 0
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Морено Алекс 2 0
Эйна Ола 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Вуд Крис 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Миленкович Никола 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0
Силва Жота 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3
Манчестер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
7
Манчестер Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
4
33%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
9%
1
13%
1-15
4
36%
3
38%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
38%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

23
16
15 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
5
22%
2
13%
1-15
6
26%
4
25%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
7
30%
1
6%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
6
33%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Брайтон - Манчестер Сити 2:1
Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0
Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Ноттингем Форест

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Арсенал
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
3.
Челси
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Сити
 Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 6 4 3 16 - 13 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
8.
Брентфорд
 Заявка 13 6 2 5 26 - 23 20
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
10.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 4 4 14 - 14 19
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 13 5 4 4 19 - 22 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 13 4 3 6 17 - 24 15
15.
Эвертон
 Заявка 13 2 5 6 10 - 21 11
16.
Лестер
 Заявка 13 2 4 7 16 - 27 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 2 3 8 22 - 32 9
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 1 6 6 11 - 18 9
19.
Ипсвич
 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
12.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
14.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 11 (7)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Палмер Коул 8 (6)
Челси Джексон Николас 8 (3)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 24.4% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Манчестер Сити 95.6% (43)
    X 0% (0)
    Ноттингем Форест 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ноттингем Форест
    1.37
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    7.85
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    9.50
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.6% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Ноттингем Форест
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    24.4% (11)
    2:0 Манчестер Сити
    24.4% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    13.3% (6)
    3:0 Манчестер Сити
    13.3% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    8.9% (4)
    3:2 Манчестер Сити
    4.4% (2)
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