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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Брентфорд
2:2
Перерыв
Ньюкасл
0'
1:0
8' Гол
Мбеумо Брайан
1:1
11' Гол
Исак Александр
2:1
28' Гол
Висса Йоан
2:2
32' Гол
Барнс Харви
45' Желтая карточка
Льюис-Поттер Кин

Ход матча

8'
Мбеумо Брайан
(Норгор Кристиан)
1:0
11'
1:1
Исак Александр
(Мёрфи Джейкоб)
28'
Висса Йоан
2:1
32'
2:2
Барнс Харви
(Мёрфи Джейкоб)
45'
Льюис-Поттер Кин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 216 Количество передач 243
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Брентфорд 11.9% (14)
X 43.2% (51)
Ньюкасл 44.9% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
19
Мбеумо
Брайан
23
Льюис-Поттер
Кин
18
Ярмолюк
Егор
6
Норгор
Кристиан
11
Висса
Йоан
14
Карвалью
Фабиу
9
Родригеш
Тьяго
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
11
Барнс
Харви
Брентфорд
3-4-2-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 9 (2) 0.6
Висса Йоан 8 0.53
Шаде Кевин 3 0.2
Дамсгор Миккель 2 0.13
Пиннок Итан 2 0.13
Янельт Витали 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Карвалью Фабиу 1 0.07
Коллинз Натан 1 0.07
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 6 0.4
Барнс Харви 5 0.33
Гордон Энтони 3 (1) 0.2
Шёр Фабиан 2 0.13
Жоэлинтон 2 0.13
Мёрфи Джейкоб 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Тонали Сандро 0 0
Уиллок Джо 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 1
Айер Кристоффер 3 0
Пиннок Итан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Льюис-Поттер Кин 2 0
Коллинз Натан 2 0
Томас Франк 2 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Тонали Сандро 4 0
Холл Льюис 3 0
Поуп Ник 2 0
Келли Ллойд 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Уиллок Джо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Гордон Энтони 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

1
3
Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

0
9
Брентфорд
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

22
8
12 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
5
23%
2
25%
46-60
2
9%
2
25%
61-75
3
14%
3
38%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

27
17
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
15%
1
6%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
6
22%
4
24%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
17
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
2
12%
1-15
8
31%
3
18%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
23%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лестер 4:1 Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Брентфорд
Ньюкасл

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
5
5
2
2.5
1
6
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
4
10
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
5.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
6.
Брайтон
 Заявка 14 6 5 3 23 - 20 23
7.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 19 22
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
9.
Борнмут
 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 15 6 3 6 29 - 28 21
11.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 15 5 6 4 19 - 19 21
12.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 15 2 7 6 13 - 19 13
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 2:2 Заявка 8 6 2 0 24 - 14 20
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
5.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7.
Астон Вилла
 1:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Ньюкасл
 2:2 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 2:2 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
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    Прогнозы 118
    Брентфорд 11.9% (14)
    X 43.2% (51)
    Ньюкасл 44.9% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ньюкасл
    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 2:2 Ньюкасл

    Исход игры
    Брентфорд
    11.9% (14)
    Ничья
    43.2% (51)
    Ньюкасл
    44.9% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (98)
    Нет
    12.5% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (43)
    1:2 Ньюкасл
    24.6% (29)
    0:1 Ньюкасл
    9.3% (11)
    2:1 Брентфорд
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:3 Ньюкасл
    3.4% (4)
    2:3 Ньюкасл
    2.5% (3)
    3:2 Брентфорд
    1.7% (2)
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