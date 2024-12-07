Тур: 15. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Робинсон Тим
0'
1:0
8' ГолМбеумо Брайан
1:1
11' ГолИсак Александр
2:1
28' ГолВисса Йоан
2:2
32' ГолБарнс Харви
45' Желтая карточкаЛьюис-Поттер Кин
Ход матча
8'
1:0
11'
1:1
28'
2:1
32'
2:2
45'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
216 Количество передач 243
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ярмолюк
Егор
11
Висса
Йоан
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
11
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Ньюкасл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|0.6
|Висса Йоан
|8
|0.53
|Шаде Кевин
|3
|0.2
|Дамсгор Миккель
|2
|0.13
|Пиннок Итан
|2
|0.13
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Карвалью Фабиу
|1
|0.07
|Коллинз Натан
|1
|0.07
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|6
|0.4
|Барнс Харви
|5
|0.33
|Гордон Энтони
|3 (1)
|0.2
|Шёр Фабиан
|2
|0.13
|Жоэлинтон
|2
|0.13
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Холл Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|1
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Пиннок Итан
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Томас Франк
|2
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|1
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Тонали Сандро
|4
|0
|Холл Льюис
|3
|0
|Поуп Ник
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Уиллок Джо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
1
3
Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ньюкасл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
0
9
Брентфорд
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ньюкасл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
22
8
12 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
5
23%
2
25%
46-60
2
9%
2
25%
61-75
3
14%
3
38%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
27
17
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
15%
1
6%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
6
22%
4
24%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
3
11%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
17
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
12%
2
12%
1-15
8
31%
3
18%
16-30
4
15%
4
24%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
23%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лестер 4:1 Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0
Результаты матчей
Брентфорд
Ньюкасл
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
52
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
410
59
212
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|1:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 19
|22
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|10.
|2:2 Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 28
|21
|11.
|2:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 19
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|1:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 14
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|2:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|1:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|2:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|2:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 2:2 Ньюкасл
Исход игры
Брентфорд
11.9% (14)
Ничья
43.2% (51)
Ньюкасл
44.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
87.5% (98)
Нет
12.5% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (43)
1:2 Ньюкасл
24.6% (29)
0:1 Ньюкасл
9.3% (11)
2:1 Брентфорд
7.6% (9)
2:2 Ничья
5.9% (7)
1:3 Ньюкасл
3.4% (4)
2:3 Ньюкасл
2.5% (3)
3:2 Брентфорд
1.7% (2)
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