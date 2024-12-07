Тур: 15. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Робинсон Тим
0'
1:0
8' ГолМбеумо Брайан
1:1
11' ГолИсак Александр
2:1
28' ГолВисса Йоан
2:2
32' ГолБарнс Харви
45' Желтая карточкаЛьюис-Поттер Кин
3:2
56' ГолКоллинз Натан
67' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
88' Желтая карточкаФлеккен Марк
4:2
90' ГолШаде Кевин
90'+5
Ход матча
8'
1:0
11'
1:1
28'
2:1
32'
2:2
45'
56'
3:2
87'
88'
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
389 Количество передач 469
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Ярмолюк
Егор
11
Висса
Йоан
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
11
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Ньюкасл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|0.6
|Висса Йоан
|8
|0.53
|Шаде Кевин
|4
|0.27
|Дамсгор Миккель
|2
|0.13
|Коллинз Натан
|2
|0.13
|Пиннок Итан
|2
|0.13
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Карвалью Фабиу
|1
|0.07
|Флеккен Марк
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|6
|0.4
|Барнс Харви
|5
|0.33
|Гордон Энтони
|3 (1)
|0.2
|Шёр Фабиан
|2
|0.13
|Жоэлинтон
|2
|0.13
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Холл Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|1
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Льюис-Поттер Кин
|3
|0
|Пиннок Итан
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Томас Франк
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|1
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Тонали Сандро
|4
|0
|Холл Льюис
|3
|0
|Поуп Ник
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Уиллок Джо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
1
5
Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
0
9
Брентфорд
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ньюкасл
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
1
14
Голы по времени матча
Забито
26
10
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
3
12%
1
10%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
4
15%
3
30%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
14%
2
14%
1-15
4
29%
4
29%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
31
19
18 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
5
16%
2
11%
1-15
8
26%
0
0%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
7
23%
4
21%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
4
13%
5
26%
76-90
Пропущено
28
21
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
14%
3
14%
1-15
8
29%
4
19%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
6
21%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лестер 4:1 Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0
Результаты матчей
Брентфорд
Ньюкасл
Точный счет
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
25
62
16
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
78
510
69
213
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 16
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 19
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|13.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|10.
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 10
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Саутгемптон
|Даунс Флинн
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 4:2 Ньюкасл
Исход игры
Брентфорд
11.9% (14)
Ничья
43.2% (51)
Ньюкасл
44.9% (53)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
87.5% (98)
Нет
12.5% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (43)
1:2 Ньюкасл
24.6% (29)
0:1 Ньюкасл
9.3% (11)
2:1 Брентфорд
7.6% (9)
2:2 Ничья
5.9% (7)
1:3 Ньюкасл
3.4% (4)
2:3 Ньюкасл
2.5% (3)
3:2 Брентфорд
1.7% (2)
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