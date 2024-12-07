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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Брентфорд
4:2
Конец матча
Ньюкасл
0'
1:0
8' Гол
Мбеумо Брайан
1:1
11' Гол
Исак Александр
2:1
28' Гол
Висса Йоан
2:2
32' Гол
Барнс Харви
45' Желтая карточка
Льюис-Поттер Кин
3:2
56' Гол
Коллинз Натан
67' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
88' Желтая карточка
Флеккен Марк
4:2
90' Гол
Шаде Кевин
90'+5

Ход матча

8'
Мбеумо Брайан
(Норгор Кристиан)
1:0
11'
1:1
Исак Александр
(Мёрфи Джейкоб)
28'
Висса Йоан
2:1
32'
2:2
Барнс Харви
(Мёрфи Джейкоб)
45'
Льюис-Поттер Кин
 
56'
Коллинз Натан
(Флеккен Марк)
3:2
60'
 
Тонали Сандро
Жоэлинтон
60'
 
Гордон Энтони
Мёрфи Джейкоб
67'
Ван дер Берг Сепп
 
73'
Шаде Кевин
Родригеш Тьяго
 
73'
Дамсгор Миккель
Карвалью Фабиу
 
73'
 
Уилсон Каллум
Лонгстафф Шон
74'
 
Альмирон Мигель
Барнс Харви
83'
 
Триппьер Киран
Холл Льюис
87'
Ми Бен
Висса Йоан
 
88'
Флеккен Марк
 
90'
Шаде Кевин
(Мбеумо Брайан)
4:2
90'
Магома Эдмонд-Пэрис
Ярмолюк Егор
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 389 Количество передач 469
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 118
Брентфорд 11.9% (14)
X 43.2% (51)
Ньюкасл 44.9% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
19
Мбеумо
Брайан
23
Льюис-Поттер
Кин
18
Ярмолюк
Егор
6
Норгор
Кристиан
11
Висса
Йоан
14
Карвалью
Фабиу
9
Родригеш
Тьяго
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
11
Барнс
Харви
Брентфорд
3-4-2-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Ньюкасл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
КЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
3:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 9 (2) 0.6
Висса Йоан 8 0.53
Шаде Кевин 4 0.27
Дамсгор Миккель 2 0.13
Коллинз Натан 2 0.13
Пиннок Итан 2 0.13
Янельт Витали 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Карвалью Фабиу 1 0.07
Флеккен Марк 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 6 0.4
Барнс Харви 5 0.33
Гордон Энтони 3 (1) 0.2
Шёр Фабиан 2 0.13
Жоэлинтон 2 0.13
Мёрфи Джейкоб 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Холл Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Тонали Сандро 0 0
Уиллок Джо 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 1
Айер Кристоффер 3 0
Льюис-Поттер Кин 3 0
Пиннок Итан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Коллинз Натан 2 0
Томас Франк 2 0
Флеккен Марк 1 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 1
Бёрн Дэн 5 0
Жоэлинтон 4 0
Тонали Сандро 4 0
Холл Льюис 3 0
Поуп Ник 2 0
Келли Ллойд 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Уиллок Джо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Гордон Энтони 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

1
5
Брентфорд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ньюкасл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

0
9
Брентфорд
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Ньюкасл
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

1
14

Голы по времени матча

Забито

26
10
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
3
12%
1
10%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
2
20%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
4
15%
3
30%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
14%
2
14%
1-15
4
29%
4
29%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

31
19
18 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
5
16%
2
11%
1-15
8
26%
0
0%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
7
23%
4
21%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
4
13%
5
26%
76-90

Пропущено

28
21
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
4
14%
3
14%
1-15
8
29%
4
19%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
6
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лестер 4:1 Эвертон - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 3:2
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 0:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Брентфорд
Ньюкасл

Точный счет

1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
5
6
2
2.5
1
6
4
4
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
5
10
6
9
2.5
2
13
4
11
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 5 3 23 - 20 23
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 19 22
10.
Борнмут
 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
13.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 10 14
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
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    Прогнозы 118
    Брентфорд 11.9% (14)
    X 43.2% (51)
    Ньюкасл 44.9% (53)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 4:2 Ньюкасл

    Исход игры
    Брентфорд
    11.9% (14)
    Ничья
    43.2% (51)
    Ньюкасл
    44.9% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (98)
    Нет
    12.5% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (43)
    1:2 Ньюкасл
    24.6% (29)
    0:1 Ньюкасл
    9.3% (11)
    2:1 Брентфорд
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5.9% (7)
    1:3 Ньюкасл
    3.4% (4)
    2:3 Ньюкасл
    2.5% (3)
    3:2 Брентфорд
    1.7% (2)
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