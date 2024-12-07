Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

48' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Гимараэс Бруно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Удар от ворот произведет Ньюкасл

42' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Брентфорд

38' Удар от ворот произведет Брентфорд

38' Оооо... вот это был удар! Мёрфи Джейкоб должен был забить с этой позиции.

37' Барнс Харви из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Команда Ньюкасл сравняла счет! Игра продолжается!

32' Г О О О О Л - Барнс Харви забивает с правой ноги!

32' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Барнс Харви плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Г О О О О Л - Висса Йоан забивает ударом с правой ноги!

27' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Брентфорд

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Жоэлинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Жоэлинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Ньюкасл

24' Льюис-Поттер Кин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Фабио Карвалью ослабляет давление, выбив мяч.

22' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

22' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Ньюкасл

19' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Флеккен Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Исак Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Ньюкасл

16' Удар от ворот произведет Брентфорд

13' Хорошую попытку сделал Фабио Карвалью. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Удар от ворот произведет Ньюкасл

12' Команда Ньюкасл сравняла счет! Игра продолжается!

11' Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Гимараэс Бруно . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Удар от ворот произведет Брентфорд

10' Исак Александр не смог попасть в створ ударом издали

8' Команда Брентфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Мбеумо Брайан забивает с левой ноги!

7' Удар от ворот произведет Брентфорд

7' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Ньюкасл

5' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Лонгстафф Шон

2' Удар от ворот произведет Ньюкасл

1' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Ньюкасл начинает с центра поля

1' Судья начинает матч