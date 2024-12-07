Тур: 15. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Инглэнд Даррен
1:1
Перерыв
Ход матча
2'
18'
1:1
31'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
15
Йоро
Лени
16
Диалло
Амад
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
20
Силва
Жота
11
Вуд
Крис
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Диалло АмадЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Силва ЖотаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.75
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.27
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.2
|Гарначо Алехандро
|3
|0.2
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.13
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.13
|Диалло Амад
|1
|0.07
|Каземиро Карлос
|1
|0.07
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.07
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|9 (2)
|0.6
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.13
|Миленкович Никола
|1
|0.07
|Мурильо Джейсон
|1
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.07
|Йейтс Райан
|1
|0.07
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.07
|Соса Рамон
|1
|0.07
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|5
|0
|Майну Кобби
|5
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Диалло Амад
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|1
|Йейтс Райан
|4
|0
|Домингес Николас
|4
|0
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Силва Жота
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ноттингем Форест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
7
Манчестер Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ноттингем Форест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
38%
3
19%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
311
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|8.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 19
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|12.
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 16
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 11
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Саутгемптон
|Даунс Флинн
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Ноттингем Форест
Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.4% (118)
Ничья
4% (5)
Ноттингем Форест
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
37.6% (47)
2:0 Манчестер Юнайтед
23.2% (29)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.2% (14)
3:1 Манчестер Юнайтед
8% (10)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
2.4% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
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