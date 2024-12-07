ШАНСИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали гости. Мяч после навеса Андерсона пришёл к Жота Силве, который выполнил передачу в центр штрафной на Мурильо, а тот с 8 метров пальнул рядом с правой штангой!

Онана попал под активный прессинг в совей штрафной площади, поэтому голкипер "Манчестер Юнайтед" выполнил неточный перевод на левый фланг. С преимуществом в эти минуты действуют "лесники".

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ноттингем Форест". Андерсон навесил к ближней штанге, а там Бруну Фернандеш выиграл важное верховое единоборство у Йейтса.

Быстрая атака получилась у "лесников", в ходе которой Хадсон-Одои справа прорвался вперёд и прострелил в центр штрафной на Вуда, но эту передачу перехватил Хёйлунн.

Бруну Фернандеш зацепился за мяч на чужой половине поля, и ему сзади на ногу наступил Йейтс. Повезло капитану гостевого коллектива, что рефери не наказал его карточкой.

Бруну Фернандеш из глубины сделал перспективный заброс в правую часть штрафной соперника, а там Далот готовился получить мяч, вот только его своевременно опередил Селс.

КРАСОТА! Стандарт перед штрафной соперника заработали "манкунианцы". Бруну Фернандеш с 20 метров классно перебросил стенку и отправил мяч в левый верхний угол, однако тот ударился в перекладину!

Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Жота Силва пытался перехватить мяч на чужой половине поля, и Де Лигт ударил ему рукой по лицу. Не спешит португалец подниматься с газона.

В неспешном темпе проходит у нас игра в эти минуты. Футболисты "Манчестер Юнайтед" перекатывают мяч на своей половине поля, однако продвижения вперёд мы от них не наблюдаем.

КАКОЙ ШАНС! Мурильо с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Йейтс головой сбросил мяч в центр, а Жота Силва с 10 метров пробил в правый угол и угодил вперекладину!

Гарначо получил мяч на левом фланге и пытался ворваться в штрафную соперника, но его недозволенным приёмом остановил Йейтс. Право на перспективный стандарт получают хозяева.

Бруну Фернандеш с левого фланга со стандарта выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Гиббс-Уайт, головой выбивший мяч от владений Селса.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Жота Силва наказан предупреждением в составе "Ноттингем Форест". Гарначо по левому флангу пытался прорваться вперёд, а футболист гостевой команды откровенно прихватил его руками.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш навесил к ближней штанге, но эту попытку перехватил Уильямс. Плюсом, хозяева нарушили правила в штрафной соперника.

ХОРОШО! Хадсон-Одои отдал передачу к радиусу штрафной соперника, откуда Жота Силва с левой ноги пробил по воротам. Мяч зацепил Де Лигта и пролетел чуть выше перекладины!

МОМЕНТИЩЕ! Стандарт на левом фланге заработали хозяева. Бруну Фернандеш хитро покатил мяч к одиннадцатиметровой отметке, откуда по воротам в одно касание пробил Диалло, но эту попытку принял на себя Андерсон!

ОПАСНО! Суматоха началась в штрафной "лесников", после чего игровой снаряд отскочил к правому углу вратарской, откуда головой в дальний угол пробил Мартинес, вот только мяч упал на перекладину!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш выполнил плохой кросс к ближней штанге, и гости спокойно с этой угрозой справились.

Бруну Фернандеш слишком активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Уильямса. Крайне недоволен португалец свистком арбитра в этой ситуации.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ХЁЙЛУНН! Угарте из глубины отдал классный проникающий пас на Гарначо, который выскочил на рандеву с голкипером, но переиграть Селса ему не удалось. Мяч от вратаря "Ноттингем Форест" отскочил к Хёйлунну, а тот с 10 метров поразил уже пустой створ!

Довольно быстро удалось сравнять счёт футболистам "Манчестер Юнайтед". Хозяева оказывали серьёзное давление на оборону соперника и вполне справедливо отличились.

Завершились стартовые минуты этого противостояния. "Лесники" быстро открыли счёт, однако затем хозяева добавили в активности и усилиями Хёйлунна сумели выровнять положение дел.

Быстрая атака получилась у "манкунианцев", в ходе которой Диалло справа ворвался в штрафную гостей, вот только обыграть Уильямса у него не получилось.

Далот получил мяч в левой части штрафной соперника после отличной передачи от партнёра и перспективно навесил в центр, а там внимательно сыграл Йейтс, не позволивший Хёйлунну пробить по воротам.

Впервые за долгое время в атаку выбрались футболисты "Ноттингем Форест"! Гиббс-Уайт получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, но его без нарушения остановил Мартинес.

13' По левому флангу выбрались в атаку "манкунианцы". Гарначо ворвался в штрафную, вот только обыграть Эйну у него не получилось. Внимательно сыграл защитник "Ноттингем Форест".

12' Диалло справа продвинулся к штрафной гостей и выполнил передачу в центр на Бруну Фернандеша. Португалец в одно касание с 19 метров пробил по воротам, но мяч улетел левее намеченной цели.

11' Далот подхватил игровой снаряд на чужой половине поля и практически с 30 метров пробил по воротам. Мяч полетел значительно правее цели, да и Селс в этом эпизоде всё контролировал.

10' Бруну Фернандеш классно разобрался на правом фланге и выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а там Эйна сыграл внимательно и не позволил Гарначо добраться до мяча.

9' Рубен Аморим вышел к бровке и пытается что-то довести до своих подопечных. Довольно "качельно" проходит старт карьеры в "Манчестер Юнайтед" у португальского специалиста.

8' Несколько снизились скорости в эти минуты. Футболисты "Манчестер Юнайтед" владеют мячом на чужой половине поля, однако подобраться к владениям Селса у них не получается.

7' Далот получил мяч от Майну на левом фланге атаки и перспективно прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к этой передаче не успел, и игровой снаряд укатился за лицевую.

6' Майну подхватил игровой снаряд на левом фланге в центральной части поля, и против него нарушил правила Йейтс. Рефери всё прекрасно видел и сразу же дал свисток.

5' На шикарных скоростях действуют команды в первые минуты матча. Быстрый гол удалось забить футболистам "Ноттингем Форест", поэтому игра теперь должна быть очень активной.

4' МОМЕНТИЩЕ! Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Гарначо получил мяч в левой части штрафной и прострелил вдоль ворот, а Хёйлунн до этой передачи немного не дотянулся!

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МИЛЕНКОВИЧ! Быстро открывают счёт гости! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ноттингем Форест". Андерсон выполнил кросс в центр к линии вратарской, а там Миленкович выиграл верховое единоборство у Мартинеса и головой пробил в правый верхний угол!

3' Андерсон подхватил мяч на своей половине поля и выполнил сильный заброс за спину защитникам "Манчестер Юнайтед". Никто из партнёров на эту передачу не откликнулся, и Далот забрал игровой снаряд в своё владение.

2' Футболисты "Манчестер Юнайтед" вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах, "лесники" играют в голубом комплекте формы. Ворота Онаны в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.