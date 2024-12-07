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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Манчестер Юнайтед
1:1
Перерыв
Ноттингем Форест
0'
0:1
2' Гол
Миленкович Никола
1:1
18' Гол
Хёйлунн Расмус
31' Желтая карточка
Силва Жота

Ход матча

2'
0:1
Миленкович Никола
(Андерсон Эллиот)
18'
Хёйлунн Расмус
1:1
31'
 
Силва Жота

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 125
Манчестер Юнайтед 94.4% (118)
X 4% (5)
Ноттингем Форест 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
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24
Онана
Андре
15
Йоро
Лени
4
Де
Лигт
Маттейс
6
Мартинес
Лисандро
16
Диалло
Амад
20
Далот
Диогу
25
Угарте
Мануэль
37
Майну
Кобби
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
9
Хёйлунн
Расмус
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
7
Уильямс
Неко
22
Йейтс
Райан
8
Андерсон
Эллиот
20
Силва
Жота
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Манчестер Юнайтед
3-4-2-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
КЛ
0:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 4 0.27
Зиркзее Джошуа 3 0.2
Гарначо Алехандро 3 0.2
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.13
Хёйлунн Расмус 2 0.13
Диалло Амад 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Де Лигт Маттейс 1 0.07
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 9 (2) 0.6
Хадсон-Одои Каллум 2 0.13
Миленкович Никола 1 0.07
Мурильо Джейсон 1 0.07
Эйна Ола 1 0.07
Йейтс Райан 1 0.07
Гиббс-Уайт Морган 1 0.07
Соса Рамон 1 0.07
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0
Морено Алекс 0 0
Силва Жота 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 5 0
Майну Кобби 5 0
Магуайр Гарри 4 0
Далот Диогу 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Диалло Амад 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Эрик тен Хаг 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиббс-Уайт Морган 4 1
Йейтс Райан 4 0
Домингес Николас 4 0
Нуну Эшпириту Санту 2 1
Андерсон Эллиот 3 0
Уильямс Неко 3 0
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Селс Матц 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Морено Алекс 2 0
Эйна Ола 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Миленкович Никола 2 0
Силва Жота 2 0
Вуд Крис 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ноттингем Форест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
7
Манчестер Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ноттингем Форест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
38%
3
19%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
3
11
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
6.
Брайтон
 Заявка 14 6 5 3 23 - 20 23
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
8.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 15 6 5 4 17 - 17 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 19 22
10.
Борнмут
 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 15 5 5 5 18 - 16 20
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
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  • Первый тайм
  • Штанга
    40'
    КРАСОТА! Стандарт перед штрафной соперника заработали "манкунианцы". Бруну Фернандеш с 20 метров классно перебросил стенку и отправил мяч в левый верхний угол, однако тот ударился в перекладину!
  • 39'
    Бруну Фернандеш из глубины сделал перспективный заброс в правую часть штрафной соперника, а там Далот готовился получить мяч, вот только его своевременно опередил Селс. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Бруну Фернандеш зацепился за мяч на чужой половине поля, и ему сзади на ногу наступил Йейтс. Повезло капитану гостевого коллектива, что рефери не наказал его карточкой. 
  • 37'
    Быстрая атака получилась у "лесников", в ходе которой Хадсон-Одои справа прорвался вперёд и прострелил в центр штрафной на Вуда, но эту передачу перехватил Хёйлунн. 
  • Угловой
    36'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ноттингем Форест". Андерсон навесил к ближней штанге, а там Бруну Фернандеш выиграл важное верховое единоборство у Йейтса. 
  • 35'
    Онана попал под активный прессинг в совей штрафной площади, поэтому голкипер "Манчестер Юнайтед" выполнил неточный перевод на левый фланг. С преимуществом в эти минуты действуют "лесники". 
  • Опасный момент
    34'
    ШАНСИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали гости. Мяч после навеса Андерсона пришёл к Жота Силве, который выполнил передачу в центр штрафной на Мурильо, а тот с 8 метров пальнул рядом с правой штангой!
  • Опасный момент
    33'
    ХОРОШО! Хадсон-Одои отдал передачу к радиусу штрафной соперника, откуда Жота Силва с левой ноги пробил по воротам. Мяч зацепил Де Лигта и пролетел чуть выше перекладины!
  • Угловой
    32'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш навесил к ближней штанге, но эту попытку перехватил Уильямс. Плюсом, хозяева нарушили правила в штрафной соперника. 
  • Желтая карточка
    31'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Жота Силва наказан предупреждением в составе "Ноттингем Форест". Гарначо по левому флангу пытался прорваться вперёд, а футболист гостевой команды откровенно прихватил его руками. 
  • 30'
    Бруну Фернандеш с левого фланга со стандарта выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Гиббс-Уайт, головой выбивший мяч от владений Селса. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гарначо получил мяч на левом фланге и пытался ворваться в штрафную соперника, но его недозволенным приёмом остановил Йейтс. Право на перспективный стандарт получают хозяева. 
  • Штанга
    27'
    КАКОЙ ШАНС! Мурильо с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Йейтс головой сбросил мяч в центр, а Жота Силва с 10 метров пробил в правый угол и угодил вперекладину!
  • 26'
    В неспешном темпе проходит у нас игра в эти минуты. Футболисты "Манчестер Юнайтед" перекатывают мяч на своей половине поля, однако продвижения вперёд мы от них не наблюдаем. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Жота Силва пытался перехватить мяч на чужой половине поля, и Де Лигт ударил ему рукой по лицу. Не спешит португалец подниматься с газона. 
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    • 24'
      Впервые за долгое время в атаку выбрались футболисты "Ноттингем Форест"! Гиббс-Уайт получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, но его без нарушения остановил Мартинес. 
    • 23'
      Далот получил мяч в левой части штрафной соперника после отличной передачи от партнёра и перспективно навесил в центр, а там внимательно сыграл Йейтс, не позволивший Хёйлунну пробить по воротам. 
    • 22'
      Быстрая атака получилась у "манкунианцев", в ходе которой Диалло справа ворвался в штрафную гостей, вот только обыграть Уильямса у него не получилось. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты этого противостояния. "Лесники" быстро открыли счёт, однако затем хозяева добавили в активности и усилиями Хёйлунна сумели выровнять положение дел. 
    • 19'
      Довольно быстро удалось сравнять счёт футболистам "Манчестер Юнайтед". Хозяева оказывали серьёзное давление на оборону соперника и вполне справедливо отличились. 
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ХЁЙЛУНН! Угарте из глубины отдал классный проникающий пас на Гарначо, который выскочил на рандеву с голкипером, но переиграть Селса ему не удалось. Мяч от вратаря "Ноттингем Форест" отскочил к Хёйлунну, а тот с 10 метров поразил уже пустой створ!
    • Фол, нарушение
      17'
      Бруну Фернандеш слишком активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Уильямса. Крайне недоволен португалец свистком арбитра в этой ситуации. 
    • Угловой
      16'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Манчестер Юнайтед". Бруну Фернандеш выполнил плохой кросс к ближней штанге, и гости спокойно с этой угрозой справились. 
    • Штанга
      15'
      ОПАСНО! Суматоха началась в штрафной "лесников", после чего игровой снаряд отскочил к правому углу вратарской, откуда головой в дальний угол пробил Мартинес, вот только мяч упал на перекладину!
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Стандарт на левом фланге заработали хозяева. Бруну Фернандеш хитро покатил мяч к одиннадцатиметровой отметке, откуда по воротам в одно касание пробил Диалло, но эту попытку принял на себя Андерсон!
    • 13'
      По левому флангу выбрались в атаку "манкунианцы". Гарначо ворвался в штрафную, вот только обыграть Эйну у него не получилось. Внимательно сыграл защитник "Ноттингем Форест". 
    • 12'
      Диалло справа продвинулся к штрафной гостей и выполнил передачу в центр на Бруну Фернандеша. Португалец в одно касание с 19 метров пробил по воротам, но мяч улетел левее намеченной цели. 
    • 11'
      Далот подхватил игровой снаряд на чужой половине поля и практически с 30 метров пробил по воротам. Мяч полетел значительно правее цели, да и Селс в этом эпизоде всё контролировал. 
    • 10'
      Бруну Фернандеш классно разобрался на правом фланге и выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а там Эйна сыграл внимательно и не позволил Гарначо добраться до мяча. 
    • 9'
      Рубен Аморим вышел к бровке и пытается что-то довести до своих подопечных. Довольно "качельно" проходит старт карьеры в "Манчестер Юнайтед" у португальского специалиста. 
    • 8'
      Несколько снизились скорости в эти минуты. Футболисты "Манчестер Юнайтед" владеют мячом на чужой половине поля, однако подобраться к владениям Селса у них не получается. 
    • 7'
      Далот получил мяч от Майну на левом фланге атаки и перспективно прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров к этой передаче не успел, и игровой снаряд укатился за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Майну подхватил игровой снаряд на левом фланге в центральной части поля, и против него нарушил правила Йейтс. Рефери всё прекрасно видел и сразу же дал свисток. 
    • 5'
      На шикарных скоростях действуют команды в первые минуты матча. Быстрый гол удалось забить футболистам "Ноттингем Форест", поэтому игра теперь должна быть очень активной. 
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТИЩЕ! Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Гарначо получил мяч в левой части штрафной и прострелил вдоль ворот, а Хёйлунн до этой передачи немного не дотянулся!
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МИЛЕНКОВИЧ! Быстро открывают счёт гости! Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ноттингем Форест". Андерсон выполнил кросс в центр к линии вратарской, а там Миленкович выиграл верховое единоборство у Мартинеса и головой пробил в правый верхний угол!
    • 3'
      Андерсон подхватил мяч на своей половине поля и выполнил сильный заброс за спину защитникам "Манчестер Юнайтед". Никто из партнёров на эту передачу не откликнулся, и Далот забрал игровой снаряд в своё владение. 
    • 2'
      Футболисты "Манчестер Юнайтед" вышли на эту встречу в красных футболках и белых трусах, "лесники" играют в голубом комплекте формы. Ворота Онаны в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    94.4% (118)
    Ничья
    4% (5)
    Ноттингем Форест
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    37.6% (47)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    23.2% (29)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    11.2% (14)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    8% (10)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    2.4% (3)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форест
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