Тур: 15. Стадион: Олд Траффорд.
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Главный тренер: Аморим Рубен
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Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.75
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.29
|Зиркзее Джошуа
|3
|0.21
|Гарначо Алехандро
|3
|0.21
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.14
|Диалло Амад
|1
|0.07
|Каземиро Карлос
|1
|0.07
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.07
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.07
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|9 (2)
|0.64
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.14
|Мурильо Джейсон
|1
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.07
|Йейтс Райан
|1
|0.07
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.07
|Соса Рамон
|1
|0.07
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Силва Жота
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|5
|0
|Майну Кобби
|5
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Диалло Амад
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|4
|1
|Йейтс Райан
|4
|0
|Домингес Николас
|4
|0
|Нуну Эшпириту Санту
|2
|1
|Андерсон Эллиот
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Манчестер Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ноттингем Форест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
7
Манчестер Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Ноттингем Форест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
3
19%
5
31%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
38%
3
19%
31-45
3
19%
5
31%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
3
19%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед - Будё-Глимт 3:2 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Манчестер Юнайтед - ПАОК 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 5:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:3
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Лестер - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
311
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Ноттингем Форест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
47.5% (19)
Нет
52.5% (21)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
33.3% (14)
2:1 Манчестер Юнайтед
28.6% (12)
1:0 Манчестер Юнайтед
14.3% (6)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.9% (5)
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