Тур: 15. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Бонд Даррен
1:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
24'
1:0
46'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
223 Количество передач 254
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Матсен
Ян
31
Бэйли
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Ламли ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тэйлор ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бреретон БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Саутгемптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|7 (1)
|0.47
|Дуран Джон
|5
|0.33
|Роджерс Морган
|4
|0.27
|Баркли Росс
|2
|0.13
|Онана Амаду
|2
|0.13
|Кэш Мэтти
|1
|0.07
|Конса Эзри
|1
|0.07
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
|Макгинн Джон
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|2
|0.13
|Арибо Джо
|2
|0.13
|Арчер Камерон
|2
|0.13
|Сугавара Юкинари
|1
|0.07
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.07
|Даунс Флинн
|1
|0.07
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.07
|Диблинг Тайлер
|1
|0.07
|Лаллана Адам
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филоген-Байдейс Джейден
|3
|1
|Баркли Росс
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Роджерс Морган
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Джек
|2
|2
|Даунс Флинн
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|5
|0
|Диблинг Тайлер
|5
|0
|Мартин Рассел
|4
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Армстронг Адам
|4
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Фрейзер Райан
|0
|1
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Мэннинг Райан
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
4
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
8
2
Астон Вилла
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Саутгемптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
75%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
33%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
6
38%
76-90
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
14%
3
27%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
2
10%
4
36%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
2
18%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
17%
3
10%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
7
23%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
6
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Ювентус 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Челси 1:5 Брайтон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Саутгемптон
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
86
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|1:2 Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 21
|26
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|7.
|3:2 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 28
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|12.
|2:3 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|2:1 Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 19
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|1:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|2:3 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|6.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|7.
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|2:3 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|2:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|3:2 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|0:1 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
Исход игры
Астон Вилла
94.1% (111)
Ничья
5.1% (6)
Саутгемптон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
37.3% (44)
2:0 Астон Вилла
28% (33)
3:1 Астон Вилла
9.3% (11)
1:0 Астон Вилла
9.3% (11)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:0 Астон Вилла
2.5% (3)
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