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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Астон Вилла
1:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
24' Гол
Дуран Джон
69' Желтая карточка
Даунс Флинн
78' Желтая карточка
Вуд-Гордон Натан
85' Желтая карточка
Амо-Амеяу Самуэль
90' Желтая карточка
Роджерс Морган
90'+7

Ход матча

24'
Дуран Джон
1:0
46'
 
Арибо Джо
Бри Джеймс
58'
Уоткинс Олли
Дуран Джон
 
58'
Динь Люка
Матсен Ян
 
59'
Баркли Росс
Тилеманс Юри
 
59'
Филоген-Байдейс Джейден
Бэйли Леон
 
69'
 
Даунс Флинн
73'
 
Амо-Амеяу Самуэль
Арчер Камерон
78'
 
Вуд-Гордон Натан
79'
 
Бреретон Бен
Даунс Флинн
85'
 
Амо-Амеяу Самуэль
90'
 
Сулемана Камалдин
Мэннинг Райан
90'
Роджерс Морган
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 14 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 409 Количество передач 485
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 118
Астон Вилла 94.1% (111)
X 5.1% (6)
Саутгемптон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
22
Матсен
Ян
44
Камара
Бубакар
I
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
7
Макгинн
Джон
27
Роджерс
Морган
9
Дуран
Джон
13
Ламли
Джо
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
15
Вуд-Гордон
Натан
2
Уокер-Питерс
Кайл
14
Бри
Джеймс
3
Мэннинг
Райан
33
Диблинг
Тайлер
4
Даунс
Флинн
18
Фернандеш
Матеуш
9
Армстронг
Адам
19
Арчер
Камерон
Астон Вилла
4-2-3-1
Саутгемптон
5-3-2

История личных встреч

Астон Вилла
Саутгемптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.76
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 7 (1) 0.47
Дуран Джон 5 0.33
Роджерс Морган 4 0.27
Баркли Росс 2 0.13
Онана Амаду 2 0.13
Кэш Мэтти 1 0.07
Конса Эзри 1 0.07
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Макгинн Джон 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.13
Арибо Джо 2 0.13
Арчер Камерон 2 0.13
Сугавара Юкинари 1 0.07
Фернандеш Матеуш 1 0.07
Даунс Флинн 1 0.07
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.07
Диблинг Тайлер 1 0.07
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоген-Байдейс Джейден 3 1
Роджерс Морган 4 0
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Кэш Мэтти 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Бэйли Леон 2 0
Дуран Джон 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Матсен Ян 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 6 0
Стивенс Джек 2 2
Харвуд-Беллис Тэйлор 5 0
Диблинг Тайлер 5 0
Мартин Рассел 4 0
Лаллана Адам 4 0
Армстронг Адам 4 0
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Онуачу Пол 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Вуд-Гордон Натан 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Амо-Амеяу Самуэль 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
4
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

8
2
Астон Вилла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Саутгемптон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
3
75%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
25%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
3
14%
3
27%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
2
18%
76-90

Пропущено

24
31
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
17%
3
10%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
3
13%
7
23%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
6
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Брентфорд 3:1 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Ювентус 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Челси 1:5 Брайтон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Саутгемптон

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
3:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
2
5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
8
7
1.5
2
13
4
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
6.
Брайтон
 Заявка 14 6 5 3 23 - 20 23
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
8.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 6 5 4 16 - 16 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 19 22
10.
Борнмут
 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 15 20
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 8 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
10.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 8 3 3 2 8 - 10 12
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Астон Вилла начинает контратаку
  • 96'
    Камара Бубакар I ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Арибо Джо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Астон Вилла пытается что-то создать.
  • 93'
    Диблинг Тайлер ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Астон Вилла 94.1% (111)
    X 5.1% (6)
    Саутгемптон 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    94.1% (111)
    Ничья
    5.1% (6)
    Саутгемптон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    37.3% (44)
    2:0 Астон Вилла
    28% (33)
    3:1 Астон Вилла
    9.3% (11)
    1:0 Астон Вилла
    9.3% (11)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Астон Вилла
    2.5% (3)
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