Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Динь Люка навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Динь Люка навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хорошую попытку сделал Баркли Росс . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Уоткинс Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Амо-Амеяу Самуэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Удар от ворот произведет Саутгемптон

83' Хорошую попытку сделал Макгинн Джон . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Удар от ворот произведет Саутгемптон

82' Уоткинс Олли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Вуд-Гордон Натан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Филоген-Байдейс Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Саутгемптон

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Тактическая замена. Камерон Арчер уходит с поля и его заменяет Амо-Амеяу Самуэль

69' Даунс Флинн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

67' Динь Люка навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Динь Люка навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Камерон Арчер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Конса Эзри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Динь Люка навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Саутгемптон

60' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Бэйли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Бэйли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Фернандеш Матеуш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Арибо Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.