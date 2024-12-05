Тур: 15. Стадион: Гудисон Парк.
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Главный тренер: Дайч Шон
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Главный тренер: Слот Арне
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История личных встреч
Эвертон
Ливерпуль
13 матчей
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
92.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед
39 матчей
10.3%
38.5%
51.2%
4 победы 15 ничьих 20 побед
Первый тайм
15.4%
51.3%
33.3%
6 побед 20 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.9%
33.3%
48.8%
7 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
0.83
0.62
Среднее время на гол
108
145
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.38
0.87
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
65
103
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.21
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.14
|Кин Майкл
|2
|0.14
|Ндиайе Ильман
|2
|0.14
|Янг Эшли
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Гомеш Бету
|1
|0.07
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|13 (4)
|0.93
|Диас Луис
|5
|0.36
|Жота Диогу
|2
|0.14
|Гакпо Коди
|2
|0.14
|Джонс Кёртис
|2
|0.14
|Нуньес Дарвин
|2
|0.14
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.07
|Конате Ибраима
|1
|0.07
|Собослаи Доминик
|1
|0.07
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|3
|1
|Кин Майкл
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
|Армстронг Харрисон
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|0
|Конате Ибраима
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Гакпо Коди
|3
|0
|Собослаи Доминик
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|3
|0
|Слот Арне
|2
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Брэдли Конор
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ливерпуль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
3
13
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ливерпуль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
4
57%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
5
13
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
2
15%
1-15
3
60%
4
31%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
12
29
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
2
17%
3
10%
1-15
3
25%
6
21%
16-30
2
17%
4
14%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90
Пропущено
23
11
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
7
30%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 4:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Эвертон - Брентфорд 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:0
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0
Результаты матчей
Эвертон
Ливерпуль
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
4:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
61
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
131
59
122
113
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль
Исход игры
Эвертон
3.9% (2)
Ничья
5.9% (3)
Ливерпуль
90.2% (46)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
60.87% (28)
Нет
39.13% (18)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
41.2% (21)
0:2 Ливерпуль
21.6% (11)
0:1 Ливерпуль
11.8% (6)
1:3 Ливерпуль
9.8% (5)
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