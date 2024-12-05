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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Эвертон
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 51
Эвертон 3.9% (2)
X 5.9% (3)
Ливерпуль 90.2% (46)
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Эвертон
Ливерпуль

История личных встреч

Эвертон
Ливерпуль

13 матчей

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
92.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

39 матчей

10.3%
38.5%
51.2%
4 победы 15 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.4%
51.3%
33.3%
6 побед 20 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.9%
33.3%
48.8%
7 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.83
0.62

Среднее время на гол

108
145

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.38
0.87

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

65
103

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.21
Калверт-Льюин Доминик 2 0.14
Кин Майкл 2 0.14
Ндиайе Ильман 2 0.14
Янг Эшли 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Гомеш Бету 1 0.07
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 13 (4) 0.93
Диас Луис 5 0.36
Жота Диогу 2 0.14
Гакпо Коди 2 0.14
Джонс Кёртис 2 0.14
Нуньес Дарвин 2 0.14
Ван Дейк Виргил 1 0.07
Конате Ибраима 1 0.07
Собослаи Доминик 1 0.07
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гравенберх Райан 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 3 1
Кин Майкл 4 0
Тарковски Джеймс 3 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мангаля Орель 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Армстронг Харрисон 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 0
Конате Ибраима 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Александер-Арнольд Трент 3 0
Гакпо Коди 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Нуньес Дарвин 3 0
Слот Арне 2 0
Салах Мохамед 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Брэдли Конор 1 0
Куанса Джарелл 1 0

Результаты матчей

Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ливерпуль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

3
13
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Ливерпуль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
4
57%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

5
13
5 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
2
15%
1-15
3
60%
4
31%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

12
29
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
2
17%
3
10%
1-15
3
25%
6
21%
16-30
2
17%
4
14%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
1
8%
5
17%
76-90

Пропущено

23
11
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
4
17%
3
27%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
7
30%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 4:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Эвертон - Брентфорд 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:0
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ньюкасл - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:0 Саутгемптон - Ливерпуль 2:3
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0

Результаты матчей

Эвертон
Ливерпуль

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

4:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
6
1
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
12
2
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 2 5 28 - 14 20
9.
Брентфорд
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
10.
Ньюкасл
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
11.
Фулхэм
 Заявка 13 5 4 4 18 - 18 19
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
13.
Борнмут
 Заявка 13 5 3 5 20 - 19 18
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 1 2 11 11 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
8.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
13.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 2 дня 5 часов 14 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Эвертон 3.9% (2)
    X 5.9% (3)
    Ливерпуль 90.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ливерпуль
    7.50
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    7.60
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    1.45
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    Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    3.9% (2)
    Ничья
    5.9% (3)
    Ливерпуль
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (28)
    Нет
    39.13% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    41.2% (21)
    0:2 Ливерпуль
    21.6% (11)
    0:1 Ливерпуль
    11.8% (6)
    1:3 Ливерпуль
    9.8% (5)
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