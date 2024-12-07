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Приветствую всех любителей футбола. В одном из поединков игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". Сможет ли вернуться на победные рельсы Гвардиола со своей командой, узнаем совсем скоро. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!