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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Кристал Пэлас
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 117
Кристал Пэлас 1.7% (2)
X 5.1% (6)
Манчестер Сити 93.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
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1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
19
Хьюз
Уилл
8
Лерма
Хефферсон
7
Сарр
Исмаила
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
19
Гюндоган
Илкай
26
Савио
III
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
27
Луис
Матеус
II
9
Холанн
Эрлинг
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Сити

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед

25 матчей

12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

8%
28%
64%
2 победы 7 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
К
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
0:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.46
1

Среднее время на гол

195
90

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

3.08
1.77

Среднее время на гол

29
50

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 4 (1) 0.29
Гехи Марк 2 0.14
Эзе Эберечи 1 0.07
Сарр Исмаила 1 0.07
Муньос Даниэль 1 0.07
Чалоба Трево 1 0.07
Девенни Джастин 1 0.07
Лакруа Максанс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 0.86
Ковачич Матео 3 0.21
Гвардиол Йошко 3 0.21
Де Брёйне Кевин 2 0.14
Доку Жереми 2 0.14
Стоунс Джон 2 0.14
Силва Бернарду 1 0.07
Савио III 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фоден Фил 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 6 0
Лерма Хефферсон 4 0
Муньос Даниэль 4 0
Камада Даити 2 1
Лакруа Максанс 3 0
Айю Джордан 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Гехи Марк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Oliver Glasner 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Ричардс Крис 1 0
Дукуре Шейк 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Бернарду 4 0
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Аканджи Мануэль 3 0
Диаш Рубен 3 0
Савио III 2 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Грилиш Джек 2 0
Холанн Эрлинг 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Льюис Рико 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Фоден Фил 1 0
Луис Матеус II 1 0
Симпсон-Пуси Жамай 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Манчестер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
15
Кристал Пэлас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
29%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
17%
6
23%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
5
42%
2
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
6
33%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4
Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Манчестер Сити

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
8
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 2 4 25 - 19 26
5.
Брайтон
 Заявка 14 6 5 3 23 - 20 23
6.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 19 22
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 6 4 4 16 - 16 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
9.
Борнмут
 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
10.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
11.
Брентфорд
 Заявка 14 6 2 6 27 - 26 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 17 - 15 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 1 2 11 11 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 7 6 1 0 22 - 12 19
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
11.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 3 1 12 - 9 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 10 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Челси Палмер Коул 9 (6)
Ноттингем Форест Вуд Крис 9
Челси Джексон Николас 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В одном из поединков игрового дня АПЛ нас ждет противостояние "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". Сможет ли вернуться на победные рельсы Гвардиола со своей командой, узнаем совсем скоро. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 29 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Кристал Пэлас 1.7% (2)
X 5.1% (6)
Манчестер Сити 93.2% (109)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Манчестер Сити
5.10
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5.35
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити

Исход игры
Кристал Пэлас
1.7% (2)
Ничья
5.1% (6)
Манчестер Сити
93.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
69.37% (77)
Меньше
30.63% (34)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
35% (41)
1:3 Манчестер Сити
20.5% (24)
0:2 Манчестер Сити
17.1% (20)
0:1 Манчестер Сити
8.5% (10)
0:3 Манчестер Сити
6% (7)
1:1 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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