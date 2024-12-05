Тур: 15. Стадион: Селхерст Парк.
Позже
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Главный тренер: Гласнер Оливер
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
140%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед
25 матчей
12%
16%
72%
3 победы 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
8%
28%
64%
2 победы 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.46
1
Среднее время на гол
195
90
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
3.08
1.77
Среднее время на гол
29
50
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.72
1.4
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|4 (1)
|0.29
|Гехи Марк
|2
|0.14
|Эзе Эберечи
|1
|0.07
|Сарр Исмаила
|1
|0.07
|Муньос Даниэль
|1
|0.07
|Чалоба Трево
|1
|0.07
|Девенни Джастин
|1
|0.07
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|0.86
|Ковачич Матео
|3
|0.21
|Гвардиол Йошко
|3
|0.21
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.14
|Доку Жереми
|2
|0.14
|Стоунс Джон
|2
|0.14
|Силва Бернарду
|1
|0.07
|Савио III
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|6
|0
|Лерма Хефферсон
|4
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Камада Даити
|2
|1
|Лакруа Максанс
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Дукуре Шейк
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Бернарду
|4
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Льюис Рико
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Симпсон-Пуси Жамай
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Манчестер Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
15
Кристал Пэлас
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
29%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
17%
6
23%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
5
42%
2
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
6
33%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
3
17%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4
Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
86
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 18
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|13.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 12
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|9
|Челси
|Джексон Николас
|8 (3)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 4
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Исход игры
Кристал Пэлас
0% (0)
Ничья
4.5% (2)
Манчестер Сити
95.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
74.42% (32)
Меньше
25.58% (11)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
36.4% (16)
1:3 Манчестер Сити
22.7% (10)
0:1 Манчестер Сити
15.9% (7)
0:3 Манчестер Сити
9.1% (4)
0:2 Манчестер Сити
6.8% (3)
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