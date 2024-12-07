  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Яржебак Себастьян
Видзев Лодзь
2:1
Второй тайм: 90+'
Сталь Мелец
0'
1:0
22' Гол
Kamil Cybulski
1:1
40' Пенальти
Piotr Wlazlo
72' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
80' Желтая карточка
Шеху Юлиан
2:1
85' Гол
Рондич Имад
90' Желтая карточка
Матрас Матеуш
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
3
Эсселинк
Берт
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
10
Доманьски
Мацей
6
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
96
Дадок
Роберт
17
Шкурин
Илья
44
Serhij
Krykun
Видзев Лодзь
4-3-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
К
1:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

180
67

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 9 (2) 0.5
Альварес Франциско 4 0.22
Сыпек Якуб 4 0.22
Jakub Lukowski 3 0.17
Керк Себастьян 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Kamil Cybulski 1 0.06
Козловский Самуэл 0 0
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Сильва Луис 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 6 (4) 0.33
Шкурин Илья 5 0.28
Вольштыньски Лукаш 3 0.17
Гийомье Мэтью 1 0.06
Доманьски Мацей 1 0.06
Serhij Krykun 1 0.06
Зенгер Марвин 1 0.06
Ravve Assayeg 1 0.06
Дадок Роберт 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Шеху Юлиан 5 0
Козловский Самуэл 3 1
Жиро Матеуш 2 1
Альварес Франциско 2 1
Керк Себастьян 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Marcel Krajewski 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Сильва Луис 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 5 0
Зенгер Марвин 3 1
Гийомье Мэтью 4 0
Эсселинк Берт 2 1
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Дадок Роберт 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Piotr Wlazlo 0 1
Вольштыньски Лукаш 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сталь Мелец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
12
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сталь Мелец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
5
50%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
5
42%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
9
13 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
6
38%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

21
19
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
6
29%
0
0%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
21
18 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
20%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
10
40%
6
29%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Ракув 2:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сталь Мелец - Легия 2:2 Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Ракув - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
5
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
1
7
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
6.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
7.
Мотор Люблин
 17 8 3 6 25 - 28 27
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
Видзев Лодзь
 2:1 18 7 4 7 24 - 25 25
10.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 1:2 18 5 4 9 19 - 24 19
14.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Шленск Вроцлав
 17 1 7 9 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Видзев Лодзь
 2:1 9 5 1 3 12 - 10 16
7.
Сталь Мелец
 1:2 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
9.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
10.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 6 - 13 8
17.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 2:1 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 1:2 9 1 1 7 7 - 15 4
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 3 6 6 - 16 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Лех Милич Антонио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Сталь Мелец забивает с точки!
  • 22'
    Г О О О О Л - Филип Цибульский бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Видзев Лодзь
    Ничья
    Сталь Мелец
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    9.00
    Реклама, fon.bet
    44.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Видзев Лодзь 2:1 Сталь Мелец онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Видзев Лодзь
    Сталь Мелец
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный