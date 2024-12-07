Тур: 18. Стадион: Видзев. Главный судья: Яржебак Себастьян
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
22' ГолKamil Cybulski
1:1
40' ПенальтиPiotr Wlazlo
72' Желтая карточкаГийомье Мэтью
80' Желтая карточкаШеху Юлиан
2:1
85' ГолРондич Имад
90' Желтая карточкаМатрас Матеуш
Ход матча
22'
1:0
40'
1:1
72'
80'
85'
2:1
90'
77
Сыпек
Якуб
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертНападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Dawid Tkacz
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
180
67
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|9 (2)
|0.5
|Альварес Франциско
|4
|0.22
|Сыпек Якуб
|4
|0.22
|Jakub Lukowski
|3
|0.17
|Керк Себастьян
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Kamil Cybulski
|1
|0.06
|Козловский Самуэл
|0
|0
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
|Сильва Луис
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|6 (4)
|0.33
|Шкурин Илья
|5
|0.28
|Вольштыньски Лукаш
|3
|0.17
|Гийомье Мэтью
|1
|0.06
|Доманьски Мацей
|1
|0.06
|Serhij Krykun
|1
|0.06
|Зенгер Марвин
|1
|0.06
|Ravve Assayeg
|1
|0.06
|Дадок Роберт
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Шеху Юлиан
|5
|0
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Альварес Франциско
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Marcel Krajewski
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|5
|0
|Зенгер Марвин
|3
|1
|Гийомье Мэтью
|4
|0
|Эсселинк Берт
|2
|1
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сталь Мелец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
12
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сталь Мелец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
5
50%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
5
42%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
9
13 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
6
38%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
6
29%
0
0%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
21
18 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
20%
1
5%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
10
40%
6
29%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Ракув 2:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сталь Мелец - Легия 2:2 Радомяк Радом - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Ракув - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
44
54
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
710
611
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|2
|4
|33 - 14
|38
|2.
|17
|10
|5
|2
|23 - 9
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|31 - 24
|34
|4.
|17
|9
|3
|5
|36 - 28
|30
|5.
|18
|9
|3
|6
|26 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|17
|8
|3
|6
|25 - 28
|27
|8.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|9.
|2:1
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|10.
|18
|6
|5
|7
|27 - 25
|23
|11.
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|12.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|13.
|1:2
|18
|5
|4
|9
|19 - 24
|19
|14.
|17
|5
|2
|10
|21 - 25
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|17.
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|2:1
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|1:2
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|9.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|16.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 12
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|1:2
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Лех
|Милич Антонио
|6