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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Стандард
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
15' Желтая карточка
Ilay Camara
1:0
45' Гол
Зекири Анди
45' Желтая карточка
Hasan Kurucay
58' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
82' Желтая карточка
О'Нил Эйден
83' Желтая карточка
Акимото Такахиро
1:1
90' Гол
Рикка Федерико
90' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
90'+6
40
Matthieu
Epolo
54
Калут
Александро
25
Хаутекит
Ибе
88
Лоуренс
Генри
13
Фосси
Марлон
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
14
Куавита
Леандро
17
Ilay
Camara
11
Эккерт
Айенса
Деннис
9
Зекири
Анди
1
Лейсен
Тобе
58
Hasan
Kurucay
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
77
Влитинк
Тибо
21
Баликвиша
Вильям
4
Верстрате
Биргер
6
Ezechiel
Banzuzi
23
Митрович
Стефан
10
Мазиз
Юссеф
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
Стандард
3-5-2
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
АХ Лёвен

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМС
1:2
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.36

Среднее время на гол

82
66

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1.09

Среднее время на гол

76
82

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.14
1.23

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

79
73

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 6 (2) 0.35
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.12
Шутало Бошко 1 0.06
Булат Марко 1 0.06
Эккерт Айенса Деннис 1 0.06
Куавита Леандро 1 0.06
Ilay Camara 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Фосси Марлон 0 0
Matthieu Epolo 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 3 0.18
Н'Дри Конан 2 0.12
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0.12
Ezechiel Banzuzi 1 0.06
Митрович Стефан 1 0.06
Мертенс Матье 1 0.06
Баликвиша Вильям 1 0.06
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.06
Рикка Федерико 1 0.06
Влитинк Тибо 1 0.06
Оминами Такума 1 0.06
Торстейнссон Йон 1 0.06
Верстрате Биргер 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шутало Бошко 5 0
О'Нил Эйден 4 0
Хаутекит Ибе 4 0
Лоуренс Генри 2 1
Булат Марко 2 0
Фосси Марлон 2 0
Прайс Айзек 2 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Soufiane Benjdida 1 0
Ilay Camara 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Рикка Федерико 3 1
Акимото Такахиро 4 0
Хиль Оскар II 2 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Мазиз Юссеф 3 0
Баликвиша Вильям 3 0
Мертенс Матье 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Н'Дри Конан 1 0

Результаты матчей

Стандард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Стандард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
АХ Лёвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

3
10
Стандард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
АХ Лёвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
56%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
50%
7
39%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
15%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
6
30%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Стандард 2:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Гент - Стандард 5:0
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Зульте-Варегем 5:0 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4

Результаты матчей

Стандард
АХ Лёвен

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
8 раз 47%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стандард
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Гент
 1:0 17 7 5 5 26 - 20 26
5.
Антверпен
 15 7 3 5 28 - 14 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
11.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
12.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
13.
Сент-Трейден
 0:1 17 4 6 7 22 - 34 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 1:0 8 5 1 2 17 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 0:1 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 1:0 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
12.
Сент-Трейден
 0:1 9 1 2 6 9 - 22 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Хасан Куручай получил желтую карточку от судьи
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