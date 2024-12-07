Тур: 17. Стадион: Морис Дюфран.
0'
15' Желтая карточкаIlay Camara
1:0
45' ГолЗекири Анди
45' Желтая карточкаHasan Kurucay
58' Желтая карточкаМазиз Юссеф
82' Желтая карточкаО'Нил Эйден
83' Желтая карточкаАкимото Такахиро
1:1
90' ГолРикка Федерико
90' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
90'+6
Ход матча
15'
45'
1:0
45'
58'
82'
83'
90'
1:1
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Хиль ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Manuel Osifo
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Стандард
АХ Лёвен
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.36
Среднее время на гол
82
66
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.18
1.09
Среднее время на гол
76
82
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.14
1.23
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
79
73
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|6 (2)
|0.35
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.12
|Шутало Бошко
|1
|0.06
|Булат Марко
|1
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.06
|Куавита Леандро
|1
|0.06
|Ilay Camara
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|3
|0.18
|Н'Дри Конан
|2
|0.12
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0.12
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.06
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мертенс Матье
|1
|0.06
|Баликвиша Вильям
|1
|0.06
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Влитинк Тибо
|1
|0.06
|Оминами Такума
|1
|0.06
|Торстейнссон Йон
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шутало Бошко
|5
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|Лоуренс Генри
|2
|1
|Булат Марко
|2
|0
|Фосси Марлон
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Soufiane Benjdida
|1
|0
|Ilay Camara
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Рикка Федерико
|3
|1
|Акимото Такахиро
|4
|0
|Хиль Оскар II
|2
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|3
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Стандард
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
АХ Лёвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
3
10
Стандард
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
АХ Лёвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
56%
3
38%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 11
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
50%
7
39%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
15%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
6
30%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Генк - Стандард 2:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Гент - Стандард 5:0
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Зульте-Варегем 5:0 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4
Результаты матчей
Стандард
АХ Лёвен
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
8 раз 47%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стандард
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
63
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
314
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|5.
|15
|7
|3
|5
|28 - 14
|24
|6.
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7.
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|29 - 25
|22
|10.
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|11.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|13.
|0:1
|17
|4
|6
|7
|22 - 34
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16.
|15
|2
|4
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 6
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 12
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|0:1
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|12.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4