Тур: 17. Стадион: Турбийон.
0'
11' Желтая карточкаАджам Жауэн
1:0
14' ГолGora Diouf
2:0
16' ГолШмид Йоэль
23' Желтая карточкаБлюм Левин
3:0
29' ГолШуареф Ильяс
42' Желтая карточкаНьясс Шейх
Ход матча
11'
14'
1:0
16'
2:0
23'
29'
3:0
42'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
39
Малес
Дариан
20
Ньясс
Шейх
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
73 Yohan Aymon
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
История личных встреч
Сьон
Янг Бойз
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.8%
68.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
6 побед 14 ничьих 0 побед
53 матча
11.3%
88.7%
0 побед 6 ничьих 47 побед
Первый тайм
35.8%
64.2%
0 побед 19 ничьих 24 победы
Второй тайм
26.4%
73.6%
0 побед 14 ничьих 35 побед
69 матчей
17.4%
14.5%
68.1%
12 побед 10 ничьих 47 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
15 побед 30 ничьих 24 победы
Второй тайм
8.7%
40.6%
50.7%
6 побед 28 ничьих 35 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
38
Голов в среднем за матч
1.16
1.03
Среднее время на гол
77
87
Всего голов
89
48
Голов в среднем за матч
2.41
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
126
86
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Тотал матчей
2.5
64
Больше 93%
Меньше 7%
5
51
Больше 74%
Меньше 26%
18
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
43
15
Больше 22%
Меньше 78%
54
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|6
|0.35
|Соргич Деян
|4
|0.24
|Шмид Йоэль
|3
|0.18
|Theo Berdayes
|2
|0.12
|Ali Kabacalman
|2 (2)
|0.12
|Джокич Деян
|2
|0.12
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Christian Souza
|1
|0.06
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Gora Diouf
|1
|0.06
|Чипперфилд Лиам
|0
|0
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|5
|0.29
|Монтейро Джоэл
|4
|0.24
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.24
|Малес Дариан
|2
|0.12
|Угринич Филип
|2
|0.12
|Виржиньюс Алан
|1
|0.06
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|3
|1
|Соргич Деян
|4
|0
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Лаванши Нума
|3
|0
|Ali Kabacalman
|3
|0
|Шмид Йоэль
|3
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Шуареф Ильяс
|2
|0
|Соу Ноэ
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
|Theo Berdayes
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|5
|1
|Угринич Филип
|5
|0
|Ньясс Шейх
|4
|0
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Иттен Седрик
|3
|0
|Лакомий Лукаш
|3
|0
|Блюм Левин
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Элиа Мешак
|2
|0
|Хусич Анел
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Колли Эбрима
|2
|0
|Атекаме Закари
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|1
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Виржиньюс Алан
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Сьон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
10
Сьон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
4
31%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
5
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
4
57%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
3
17%
76-90
Пропущено
21
29
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
4
19%
4
14%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
7
33%
6
21%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Базель - Сьон 2:2 Винтертур - Сьон 1:3 Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2
Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шаффхаузен - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Аталанта 1:6 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2
Результаты матчей
Сьон
Янг Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сьон
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
53
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
610
79
313
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|39 - 17
|29
|2.
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|27 - 24
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|28 - 23
|26
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 21
|24
|7.
|3:0
|17
|6
|5
|6
|24 - 20
|23
|8.
|16
|5
|6
|5
|26 - 22
|21
|9.
|0:3
|17
|5
|5
|7
|22 - 28
|20
|10.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 26
|14
|12.
|16
|3
|3
|10
|12 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|5.
|3:0
|9
|4
|4
|1
|17 - 8
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|7.
|0:3
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|10.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|12.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|6.
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|7.
|3:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|9.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|10.
|0:3
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6