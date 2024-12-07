  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Сьон
3:0
Второй тайм: 66'
Янг Бойз
0'
11' Желтая карточка
Аджам Жауэн
1:0
14' Гол
Gora Diouf
2:0
16' Гол
Шмид Йоэль
23' Желтая карточка
Блюм Левин
3:0
29' Гол
Шуареф Ильяс
42' Желтая карточка
Ньясс Шейх

Ход матча

11'
 
Аджам Жауэн
14'
Gora Diouf
(Чипперфилд Лиам)
1:0
16'
Шмид Йоэль
(Чипперфилд Лиам)
2:0
23'
 
Блюм Левин
29'
Шуареф Ильяс
(Theo Berdayes)
3:0
42'
 
Ньясс Шейх
46'
 
Лакомий Лукаш
Угринич Филип
46'
 
Атекаме Закари
Аджам Жауэн
46'
 
Иттен Седрик
Виржиньюс Алан
63'
Циглер Рето
Чипперфилд Лиам
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Янг Бойз
3.25
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Все Коэффициенты
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
6
Сиприано
Маркос
Робсон
11
Theo
Bouchlarhem
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
21
Чипперфилд
Лиам
7
Шуареф
Ильяс
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
3
Аджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
7
Угринич
Филип
20
Ньясс
Шейх
21
Виржиньюс
Алан
77
Монтейро
Джоэл
35
Ганвула
Сильвер
Сьон
4-4-1-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Сьон
Янг Бойз

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.8%
68.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
6 побед 14 ничьих 0 побед

53 матча

11.3%
88.7%
0 побед 6 ничьих 47 побед

Первый тайм

35.8%
64.2%
0 побед 19 ничьих 24 победы

Второй тайм

26.4%
73.6%
0 побед 14 ничьих 35 побед

69 матчей

17.4%
14.5%
68.1%
12 побед 10 ничьих 47 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
15 побед 30 ничьих 24 победы

Второй тайм

8.7%
40.6%
50.7%
6 побед 28 ничьих 35 побед

История матчей

С
1:2
К
2:1
ТМК
4:3
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

37
38

Голов в среднем за матч

1.16
1.03

Среднее время на гол

77
87

Всего голов

89
48

Голов в среднем за матч

2.41
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

126
86

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Тотал матчей

2.5
64
Больше 93%
Меньше 7%
5
51
Больше 74%
Меньше 26%
18
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
43
15
Больше 22%
Меньше 78%
54
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 6 0.35
Соргич Деян 4 0.24
Шмид Йоэль 3 0.18
Theo Berdayes 2 0.12
Ali Kabacalman 2 (2) 0.12
Джокич Деян 2 0.12
Буа Кевин 1 0.06
Christian Souza 1 0.06
Лаванши Нума 1 0.06
Gora Diouf 1 0.06
Чипперфилд Лиам 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 5 0.29
Монтейро Джоэл 4 0.24
Иттен Седрик 4 (1) 0.24
Малес Дариан 2 0.12
Угринич Филип 2 0.12
Виржиньюс Алан 1 0.06
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 3 1
Соргич Деян 4 0
Theo Bouchlarhem 2 1
Лаванши Нума 3 0
Ali Kabacalman 3 0
Шмид Йоэль 3 0
Буа Кевин 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Шуареф Ильяс 2 0
Соу Ноэ 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Theo Berdayes 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 5 1
Угринич Филип 5 0
Ньясс Шейх 4 0
Лаупер Сандро 2 1
Иттен Седрик 3 0
Лакомий Лукаш 3 0
Блюм Левин 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Элиа Мешак 2 0
Хусич Анел 2 0
Имери Кастриот 2 0
Колли Эбрима 2 0
Атекаме Закари 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Малес Дариан 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Сьон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
10
Сьон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Янг Бойз
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
4
31%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
5
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
4
57%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
3
17%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
4
19%
4
14%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
7
33%
6
21%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Базель - Сьон 2:2 Винтертур - Сьон 1:3 Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2
Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шаффхаузен - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Аталанта 1:6 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2

Результаты матчей

Сьон
Янг Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сьон
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
7
9
3
13
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 16 8 4 4 25 - 19 28
3.
Серветт
 16 8 4 4 27 - 24 28
4.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
5.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Сьон
 3:0 17 6 5 6 24 - 20 23
8.
Санкт-Галлен
 16 5 6 5 26 - 22 21
9.
Янг Бойз
 0:3 17 5 5 7 22 - 28 20
10.
Ивердон
 0:1 17 4 4 9 15 - 27 16
11.
Грасcхоппер
 1:0 17 3 5 9 16 - 26 14
12.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 8 5 2 1 16 - 12 17
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 3:0 9 4 4 1 17 - 8 16
6.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
7.
Янг Бойз
 0:3 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 0:1 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 1:0 9 2 4 3 12 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 8 2 3 3 7 - 11 9
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 3:0 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
9.
Ивердон
 0:1 9 1 3 5 7 - 14 6
10.
Янг Бойз
 0:3 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 1:0 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Ньясс Шейх получил желтую карточку от судьи
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