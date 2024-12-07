Тур: 17. Стадион: Турбийон. Зрители: 10300
0'
11' Желтая карточкаАджам Жауэн
1:0
14' ГолGora Diouf
2:0
16' ГолШмид Йоэль
23' Желтая карточкаБлюм Левин
3:0
29' ГолШуареф Ильяс
42' Желтая карточкаНьясс Шейх
66' Красная карточкаНьясс Шейх
70' Желтая карточкаШуареф Ильяс
73' Желтая карточкаMouhcine Bouriga
82' Желтая карточкаЦиглер Рето
90' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
3:1
90' ГолМонтейро Джоэл
90'+5
Ход матча
11'
14'
1:0
16'
2:0
23'
29'
3:0
42'
66'
70'
73'
76'
82'
90'
3:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
294 Количество передач 331
-
46 Владение мячом, % 54
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
39
Малес
Дариан
20
Ньясс
Шейх
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
73 Yohan Aymon
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
История личных встреч
Сьон
Янг Бойз
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.8%
68.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
6 побед 14 ничьих 0 побед
53 матча
11.3%
88.7%
0 побед 6 ничьих 47 побед
Первый тайм
35.8%
64.2%
0 побед 19 ничьих 24 победы
Второй тайм
26.4%
73.6%
0 побед 14 ничьих 35 побед
69 матчей
17.4%
14.5%
68.1%
12 побед 10 ничьих 47 побед
Первый тайм
21.7%
43.5%
34.8%
15 побед 30 ничьих 24 победы
Второй тайм
8.7%
40.6%
50.7%
6 побед 28 ничьих 35 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
38
Голов в среднем за матч
1.16
1.03
Среднее время на гол
77
87
Всего голов
89
48
Голов в среднем за матч
2.41
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
126
86
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Тотал матчей
2.5
64
Больше 93%
Меньше 7%
5
51
Больше 74%
Меньше 26%
18
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
43
15
Больше 22%
Меньше 78%
54
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|6
|0.35
|Соргич Деян
|4
|0.24
|Шмид Йоэль
|3
|0.18
|Theo Berdayes
|2
|0.12
|Ali Kabacalman
|2 (2)
|0.12
|Джокич Деян
|2
|0.12
|Буа Кевин
|1
|0.06
|Christian Souza
|1
|0.06
|Лаванши Нума
|1
|0.06
|Gora Diouf
|1
|0.06
|Чипперфилд Лиам
|0
|0
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
|Theo Bouchlarhem
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|5
|0.29
|Ганвула Сильвер
|5
|0.29
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.24
|Малес Дариан
|2
|0.12
|Угринич Филип
|2
|0.12
|Виржиньюс Алан
|1
|0.06
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Элиа Мешак
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаюлу Тимоти
|3
|1
|Соргич Деян
|4
|0
|Theo Bouchlarhem
|2
|1
|Лаванши Нума
|3
|0
|Ali Kabacalman
|3
|0
|Шуареф Ильяс
|3
|0
|Шмид Йоэль
|3
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Хефти Ниас
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|Соу Ноэ
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Theo Berdayes
|1
|0
|Mouhcine Bouriga
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|5
|1
|Ньясс Шейх
|4
|1
|Угринич Филип
|5
|0
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Иттен Седрик
|3
|0
|Лакомий Лукаш
|3
|0
|Блюм Левин
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Элиа Мешак
|2
|0
|Хусич Анел
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Колли Эбрима
|2
|0
|Атекаме Закари
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|1
|Бенито Лорис
|1
|0
|Фон Бальмоос Давид
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Виржиньюс Алан
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
4
Сьон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Янг Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
10
Сьон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Янг Бойз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
5
31%
1
13%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
4
57%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
5
22%
1
5%
1-15
6
26%
4
21%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
22%
4
21%
76-90
Пропущено
22
32
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
18%
5
16%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
7
32%
6
19%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
6
27%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Базель - Сьон 2:2 Винтертур - Сьон 1:3 Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2
Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шаффхаузен - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Аталанта 1:6 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2
Результаты матчей
Сьон
Янг Бойз
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сьон
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
54
53
36
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
26
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
710
710
413
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|9
|4
|4
|27 - 19
|31
|2.
|16
|9
|2
|5
|39 - 17
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|27 - 24
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|5.
|0:2
|17
|7
|5
|5
|28 - 25
|26
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 21
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|8.
|16
|5
|6
|5
|26 - 22
|21
|9.
|17
|5
|5
|7
|23 - 28
|20
|10.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|11.
|16
|3
|3
|10
|12 - 35
|12
|12.
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|17 - 9
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|12.
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|0:2
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|2:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|6.
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6