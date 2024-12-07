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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 10300
Сьон
3:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
11' Желтая карточка
Аджам Жауэн
1:0
14' Гол
Gora Diouf
2:0
16' Гол
Шмид Йоэль
23' Желтая карточка
Блюм Левин
3:0
29' Гол
Шуареф Ильяс
42' Желтая карточка
Ньясс Шейх
66' Красная карточка
Ньясс Шейх
70' Желтая карточка
Шуареф Ильяс
73' Желтая карточка
Mouhcine Bouriga
82' Желтая карточка
Циглер Рето
90' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
3:1
90' Гол
Монтейро Джоэл
90'+5

Ход матча

11'
 
Аджам Жауэн
14'
Gora Diouf
(Чипперфилд Лиам)
1:0
16'
Шмид Йоэль
(Чипперфилд Лиам)
2:0
23'
 
Блюм Левин
29'
Шуареф Ильяс
(Theo Berdayes)
3:0
42'
 
Ньясс Шейх
46'
 
Лакомий Лукаш
Угринич Филип
46'
 
Атекаме Закари
Аджам Жауэн
46'
 
Иттен Седрик
Виржиньюс Алан
64'
Циглер Рето
Чипперфилд Лиам
 
66'
 
Имери Кастриот
Малес Дариан
66'
 
Ньясс Шейх
70'
Шуареф Ильяс
 
72'
Джокич Деян
Theo Berdayes
 
73'
Mouhcine Bouriga
Шуареф Ильяс
 
73'
Mouhcine Bouriga
 
76'
 
Конте Абду
Блюм Левин
79'
Крониг Ян
Ali Kabacalman
 
79'
Joseph Belmar
Theo Bouchlarhem
 
82'
Циглер Рето
 
90'
Сиприано Маркос Робсон
 
90'
3:1
Монтейро Джоэл

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 294 Количество передач 331
  • 46 Владение мячом, % 54
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
6
Сиприано
Маркос
Робсон
11
Theo
Bouchlarhem
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
21
Чипперфилд
Лиам
7
Шуареф
Ильяс
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
3
Аджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
7
Угринич
Филип
20
Ньясс
Шейх
21
Виржиньюс
Алан
77
Монтейро
Джоэл
35
Ганвула
Сильвер
Сьон
4-4-1-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Сьон
Янг Бойз

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.8%
68.8%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
6 побед 14 ничьих 0 побед

53 матча

11.3%
88.7%
0 побед 6 ничьих 47 побед

Первый тайм

35.8%
64.2%
0 побед 19 ничьих 24 победы

Второй тайм

26.4%
73.6%
0 побед 14 ничьих 35 побед

69 матчей

17.4%
14.5%
68.1%
12 побед 10 ничьих 47 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
15 побед 30 ничьих 24 победы

Второй тайм

8.7%
40.6%
50.7%
6 побед 28 ничьих 35 побед

История матчей

С
1:2
К
2:1
ТМК
4:3
С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:3
С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Голы

Всего голов

37
38

Голов в среднем за матч

1.16
1.03

Среднее время на гол

77
87

Всего голов

89
48

Голов в среднем за матч

2.41
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

126
86

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Тотал матчей

2.5
64
Больше 93%
Меньше 7%
5
51
Больше 74%
Меньше 26%
18
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
26
Больше 38%
Меньше 62%
43
15
Больше 22%
Меньше 78%
54
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
5
Больше 7%
Меньше 93%
64
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 6 0.35
Соргич Деян 4 0.24
Шмид Йоэль 3 0.18
Theo Berdayes 2 0.12
Ali Kabacalman 2 (2) 0.12
Джокич Деян 2 0.12
Буа Кевин 1 0.06
Christian Souza 1 0.06
Лаванши Нума 1 0.06
Gora Diouf 1 0.06
Чипперфилд Лиам 0 0
Фаюлу Тимоти 0 0
Theo Bouchlarhem 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 5 0.29
Ганвула Сильвер 5 0.29
Иттен Седрик 4 (1) 0.24
Малес Дариан 2 0.12
Угринич Филип 2 0.12
Виржиньюс Алан 1 0.06
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Элиа Мешак 0 0
Хусич Анел 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаюлу Тимоти 3 1
Соргич Деян 4 0
Theo Bouchlarhem 2 1
Лаванши Нума 3 0
Ali Kabacalman 3 0
Шуареф Ильяс 3 0
Шмид Йоэль 3 0
Циглер Рето 2 0
Буа Кевин 2 0
Хефти Ниас 2 0
Бальтазар 2 0
Сиприано Маркос Робсон 2 0
Соу Ноэ 2 0
Миранчук Антон 1 0
Русев Георги 1 0
Theo Berdayes 1 0
Mouhcine Bouriga 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 5 1
Ньясс Шейх 4 1
Угринич Филип 5 0
Лаупер Сандро 2 1
Иттен Седрик 3 0
Лакомий Лукаш 3 0
Блюм Левин 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Элиа Мешак 2 0
Хусич Анел 2 0
Имери Кастриот 2 0
Колли Эбрима 2 0
Атекаме Закари 2 0
Монтейро Джоэл 0 1
Бенито Лорис 1 0
Фон Бальмоос Давид 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Малес Дариан 1 0
Виржиньюс Алан 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Сьон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
4
Сьон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Янг Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
10
Сьон
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Янг Бойз
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
5
31%
1
13%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
3
30%
5
28%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
4
57%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
5
22%
1
5%
1-15
6
26%
4
21%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
22%
4
21%
76-90

Пропущено

22
32
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
18%
5
16%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
7
32%
6
19%
46-60
2
9%
3
9%
61-75
6
27%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Базель - Сьон 2:2 Винтертур - Сьон 1:3 Лозанна - Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Сьон 1:2
Сьон - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Цюрих 0:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Серветт - Сьон 3:0 Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шаффхаузен - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Аталанта 1:6 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2

Результаты матчей

Сьон
Янг Бойз

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сьон
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
5
3
3
6
2.5
2
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:0 17 9 4 4 27 - 19 31
2.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
3.
Серветт
 16 8 4 4 27 - 24 28
4.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
5.
Люцерн
 0:2 17 7 5 5 28 - 25 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
8.
Санкт-Галлен
 16 5 6 5 26 - 22 21
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:0 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 8 5 2 1 16 - 12 17
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Люцерн
 0:2 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 0:2 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 2:0 9 3 3 3 9 - 11 12
5.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
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    • 46'
      Аджам Жауэн уходит с поля. Zachary Athekame выходит вместо него
    • 46'
      Угринич Филип уходит с поля. Лакомий Лукаш выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Сьон 3:1 Янг Бойз онлайн

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