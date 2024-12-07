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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Грасcхоппер
1:0
Второй тайм: 66'
Ивердон
0'
1:0
14' Гол
Tomas Lupi
38' Желтая карточка
Киттель Сонни
45' Желтая карточка
Каменович Димитрие
61' Желтая карточка
Маркеш Криштиан

Ход матча

14'
Tomas Lupi
(Нденге Тсии-Виллиам)
1:0
38'
Киттель Сонни
 
45'
 
Каменович Димитрие
56'
Мейер Тим
Киттель Сонни
 
60'
 
Ташар Варол
Каменович Димитрие
61'
 
Маркеш Криштиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Ивердон
1.57
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
15
Секо
Аюму
11
Шюрпф
Паскаль
17
Tomas
Lupi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
8
Киттель
Сонни
10
Giotto
Morandi
18
Ли
Юн
Чун
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
4
Диоп
Джибрил
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
28
Moussa
Baradji
3
Каменович
Димитрие
15
Гонзалез
Франко
21
Комано
Уго
Грасcхоппер
4-4-2
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Ивердон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
0:3
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 4 (1) 0.24
Nikolas Muci 3 0.18
Ли Юн Чун 2 0.12
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.12
Мабил Авер 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Кристерс Тоберс 1 0.06
Шуаньер Матьё 1 0.06
Tomas Lupi 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.29
Комано Уго 3 0.18
Оморуйи Кевин 2 0.12
Родригес Мауро 1 0.06
Аке Марли 1 (1) 0.06
Сотье Антони 1 0.06
William Le Pogam 1 0.06
Нтело Митчи 1 0.06
Гонзалез Франко 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 6 0
Giotto Morandi 6 0
Evans Maurin 4 0
Киттель Сонни 3 0
Секо Аюму 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Паскочи Максим 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Мейер Тим 2 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Абелс Дирк 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 7 0
Сотье Антони 3 1
Тижани Мохамед 3 1
Каменович Димитрие 4 0
Маркеш Криштиан 4 0
Jason Gnakpa 2 1
William Le Pogam 3 0
Бернардони Поль 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ивердон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
5
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

2
7
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Ивердон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
6
43%
1
9%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
17%
6
46%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
3
18%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
5
21%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
6
23%
9
38%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
8
31%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ивердон - Лугано 0:2 Ивердон - Люцерн 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Ивердон - Базель 1:4
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Ивердон

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
2.
Лугано
 16 8 4 4 25 - 19 28
3.
Серветт
 16 8 4 4 27 - 24 28
4.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
5.
Люцерн
 16 7 5 4 28 - 23 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Сьон
 3:0 17 6 5 6 24 - 20 23
8.
Санкт-Галлен
 16 5 6 5 26 - 22 21
9.
Янг Бойз
 0:3 17 5 5 7 22 - 28 20
10.
Ивердон
 0:1 17 4 4 9 15 - 27 16
11.
Грасcхоппер
 1:0 17 3 5 9 16 - 26 14
12.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 8 5 2 1 16 - 12 17
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 3:0 9 4 4 1 17 - 8 16
6.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
7.
Янг Бойз
 0:3 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 0:1 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 1:0 9 2 4 3 12 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лугано
 8 2 3 3 7 - 11 9
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 3:0 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
9.
Ивердон
 0:1 9 1 3 5 7 - 14 6
10.
Янг Бойз
 0:3 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 1:0 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Каменович Димитрие получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
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