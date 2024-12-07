Тур: 17. Стадион: Летцигрунд.
1:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
14' ГолTomas Lupi
38' Желтая карточкаКиттель Сонни
45' Желтая карточкаКаменович Димитрие
61' Желтая карточкаМаркеш Криштиан
Ход матча
14'
38'
61'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
15
Секо
Аюму
17
Tomas
Lupi
18
Ли
Юн
Чун
21
Комано
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
17 Tomas LupiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
-
53 Мейер ТимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаНападающий
-
-
-
59 Tugra Turhan
-
-
Главный тренер: Орал Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
27 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
24 Jason Gnakpa
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Грасcхоппер
Ивердон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|4 (1)
|0.24
|Nikolas Muci
|3
|0.18
|Ли Юн Чун
|2
|0.12
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.12
|Мабил Авер
|1
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.06
|Кристерс Тоберс
|1
|0.06
|Шуаньер Матьё
|1
|0.06
|Tomas Lupi
|1
|0.06
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.29
|Комано Уго
|3
|0.18
|Оморуйи Кевин
|2
|0.12
|Родригес Мауро
|1
|0.06
|Аке Марли
|1 (1)
|0.06
|Сотье Антони
|1
|0.06
|William Le Pogam
|1
|0.06
|Нтело Митчи
|1
|0.06
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Силла Фоде
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|6
|0
|Giotto Morandi
|6
|0
|Evans Maurin
|4
|0
|Киттель Сонни
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Паскочи Максим
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Декарли Сауло
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Ли Юн Чун
|2
|0
|Мейер Тим
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Шуаньер Матьё
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
|Боянг Адама
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|7
|0
|Сотье Антони
|3
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Каменович Димитрие
|4
|0
|Маркеш Криштиан
|4
|0
|Jason Gnakpa
|2
|1
|William Le Pogam
|3
|0
|Бернардони Поль
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Силла Фоде
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ивердон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
5
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
2
7
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Ивердон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
6
43%
1
9%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
17%
6
46%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
50%
1
8%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
20%
3
18%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
6
35%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
3
12%
5
21%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
6
23%
9
38%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
8
31%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ивердон - Лугано 0:2 Ивердон - Люцерн 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Ивердон - Базель 1:4
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Ивердон
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
313
511
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|2
|5
|39 - 17
|29
|2.
|16
|8
|4
|4
|25 - 19
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|27 - 24
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|28 - 23
|26
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 21
|24
|7.
|3:0
|17
|6
|5
|6
|24 - 20
|23
|8.
|16
|5
|6
|5
|26 - 22
|21
|9.
|0:3
|17
|5
|5
|7
|22 - 28
|20
|10.
|0:1
|17
|4
|4
|9
|15 - 27
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 26
|14
|12.
|16
|3
|3
|10
|12 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|5.
|3:0
|9
|4
|4
|1
|17 - 8
|16
|6.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|7.
|0:3
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|10.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|12.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|6.
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|7.
|3:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|9.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|10.
|0:3
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6