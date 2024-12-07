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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 2323
Грасcхоппер
1:1
Конец матча
Ивердон
0'
1:0
14' Гол
Tomas Lupi
38' Желтая карточка
Киттель Сонни
45' Желтая карточка
Каменович Димитрие
61' Желтая карточка
Маркеш Криштиан
1:1
83' Гол
Нтело Митчи
88' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
90' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
90' Красная карточка
Родригес Мауро
90'+5

Ход матча

14'
Tomas Lupi
(Нденге Тсии-Виллиам)
1:0
38'
Киттель Сонни
 
45'
 
Каменович Димитрие
56'
Мейер Тим
Киттель Сонни
 
61'
 
Ташар Варол
Каменович Димитрие
61'
 
Маркеш Криштиан
68'
Simone Stroscio
Ли Юн Чун
 
69'
Боянг Адама
Tomas Lupi
 
69'
Шуаньер Матьё
Шюрпф Паскаль
 
75'
 
Родригес Мауро
Комано Уго
75'
 
Нтело Митчи
Гонзалез Франко
83'
1:1
Нтело Митчи
85'
 
Какури Дион
Moussa Baradji
85'
 
Гуннарссон Никлас
Диоп Джибрил
88'
Кристерс Тоберс
 
90'
Нденге Тсии-Виллиам
 
90'
 
Родригес Мауро

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 327 Количество передач 509
  • 39 Владение мячом, % 61
71
Хаммель
Джастин
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
15
Секо
Аюму
11
Шюрпф
Паскаль
17
Tomas
Lupi
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
8
Киттель
Сонни
10
Giotto
Morandi
18
Ли
Юн
Чун
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
4
Диоп
Джибрил
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
28
Moussa
Baradji
3
Каменович
Димитрие
15
Гонзалез
Франко
21
Комано
Уго
Грасcхоппер
4-4-2
Ивердон
3-5-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Ивердон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
С
3:2
С
1:1
С
0:3
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 4 (1) 0.24
Nikolas Muci 3 0.18
Ли Юн Чун 2 0.12
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.12
Мабил Авер 1 0.06
Шюрпф Паскаль 1 0.06
Кристерс Тоберс 1 0.06
Шуаньер Матьё 1 0.06
Tomas Lupi 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.29
Комано Уго 3 0.18
Оморуйи Кевин 2 0.12
Нтело Митчи 2 0.12
Родригес Мауро 1 0.06
Аке Марли 1 (1) 0.06
Сотье Антони 1 0.06
William Le Pogam 1 0.06
Гонзалез Франко 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 6 0
Giotto Morandi 6 0
Кристерс Тоберс 4 0
Evans Maurin 4 0
Киттель Сонни 3 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Паскочи Максим 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Ли Юн Чун 2 0
Мейер Тим 2 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Абелс Дирк 1 0
Шуаньер Матьё 1 0
Tomas Lupi 1 0
Simone Stroscio 1 0
Боянг Адама 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 7 0
Сотье Антони 3 1
Тижани Мохамед 3 1
Каменович Димитрие 4 0
Маркеш Криштиан 4 0
Родригес Мауро 2 1
Jason Gnakpa 2 1
William Le Pogam 3 0
Бернардони Поль 2 0
Аке Марли 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ивердон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
6
Грасcхоппер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Ивердон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

2
7
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Ивердон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
4
33%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
6
40%
1
8%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
17%
6
46%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
6
50%
1
8%
76-90

Забито

16
18
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
4
25%
3
17%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
7
39%
76-90

Пропущено

27
25
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
11%
6
24%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
6
22%
9
36%
46-60
1
4%
4
16%
61-75
9
33%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Грасcхоппер - Ваккер Инсбрук 5:2
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0
Ивердон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ивердон - Лугано 0:2 Ивердон - Люцерн 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0 Ивердон - Базель 1:4
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Ивердон

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:0 17 9 4 4 27 - 19 31
2.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
3.
Серветт
 16 8 4 4 27 - 24 28
4.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
5.
Люцерн
 0:2 17 7 5 5 28 - 25 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
8.
Санкт-Галлен
 16 5 6 5 26 - 22 21
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 2:0 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 8 5 2 1 16 - 12 17
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Люцерн
 0:2 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 0:2 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 2:0 9 3 3 3 9 - 11 12
5.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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