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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Ракув
1:1
Перерыв
Мотор Люблин

Ход матча

10'
Кочергин Владислав
1:0
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Мотор Люблин
1.52
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Все Коэффициенты
1
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
26
Оума
Эрик
15
Jesus
Diaz
10
Иви
Лопес
19
Амею
Микаэль
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
39
Бартош
Марек
Кристиан
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
6
Сампер
Серхи
68
Bartosz
Wolski
30
Mbaye
Ndiaye
11
Калисканер
Каан
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
Ракув
3-4-3
Мотор Люблин
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Мотор Люблин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
0:2
К
0:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
36

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 4 0.22
Кочергин Владислав 4 0.22
Иви Лопес 4 (1) 0.22
Браут-Брюнес Джонатан 4 (1) 0.22
Берггрен Густав 2 0.11
Оума Эрик 1 0.06
Patryk Makuch 1 0.06
Амею Микаэль 1 0.06
Црнац Анте 1 0.06
Драчал Давид 1 0.06
Арсенич Зоран 1 0.06
Родин Матай 1 0.06
Тудор Фран 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 8 0.44
Piotr Ceglarz 4 (2) 0.22
Michal Krol 2 0.11
Столярски Павел 2 0.11
Рудоль Себастьян 2 0.11
Mbaye Ndiaye 2 0.11
Christopher Simon 2 0.11
Скалет Матье 1 0.06
Бартош Марек Кристиан 1 0.06
Kacper Welniak 1 0.06
Bartosz Wolski 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Калисканер Каан 0 0
Filip Luberecki 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 5 1
Сварнас Стратос 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Барат Петер 3 0
Родин Матай 1 1
Адриано Рибейро 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Иви Лопес 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Оума Эрик 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Tomasz Walczak 1 0
Црнац Анте 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 5 0
Столярски Павел 3 0
Сампер Серхи 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Piotr Ceglarz 2 0
Наемски Аркадиуш 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Palacz Krystian 2 0
Michal Krol 2 0
Christopher Simon 2 0
Kacper Rosa 1 0
Калисканер Каан 1 0
Filip Luberecki 1 0

Результаты матчей

Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Мотор Люблин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
4
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

13
9
Ракув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Мотор Люблин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
11

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
50%
2
15%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
50%
4
25%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
46%
4
31%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
13%
7
27%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
3
12%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
11
48%
6
23%
76-90

Пропущено

9
27
2 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
11%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
11%
8
30%
30%
31-45
3
33%
5
19%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
3
33%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Видзев Лодзь - Ракув 2:3 Ракув - Корона Кельце 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мотор Люблин - Радомяк Радом 1:0 Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2

Результаты матчей

Ракув
Мотор Люблин

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ракув
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
6
2
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
9
8
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 1:1 18 10 6 2 24 - 10 36
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
6.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
7.
Мотор Люблин
 1:1 18 8 4 6 26 - 29 28
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
Видзев Лодзь
 18 7 4 7 24 - 25 25
10.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
13.
Сталь Мелец
 18 5 4 9 19 - 24 19
14.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Шленск Вроцлав
 17 1 7 9 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Видзев Лодзь
 9 5 1 3 12 - 10 16
7.
Ракув
 1:1 9 4 3 2 11 - 5 15
8.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
9.
Мотор Люблин
 1:1 9 4 2 3 12 - 12 14
10.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 6 - 13 8
17.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
18.
Шленск Вроцлав
 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1:1 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 1:1 9 4 2 3 14 - 17 14
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 9 1 1 7 7 - 15 4
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 3 6 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
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Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Лех Милич Антонио 6
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    Г О О О О Л - Кочергин Владислав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ракув
Ничья
Мотор Люблин
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