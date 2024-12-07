Тур: 18. Стадион: Ракув. Главный судья: Стефански Даниэль
1:1
Перерыв
Ход матча
10'
26
Оума
Эрик
15
Jesus
Diaz
10
Иви
Лопес
19
Амею
Микаэль
30
Mbaye
Ndiaye
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
-
10 Иви ЛопесНападающий
-
19 Амею МикаэльНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Mbaye NdiayeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Filip WojcikЗащитник
-
10 Rafal KrolПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Oskar Jez
-
-
26 Michal Krol
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Ракув
Мотор Люблин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
36
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|4
|0.22
|Кочергин Владислав
|4
|0.22
|Иви Лопес
|4 (1)
|0.22
|Браут-Брюнес Джонатан
|4 (1)
|0.22
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Patryk Makuch
|1
|0.06
|Амею Микаэль
|1
|0.06
|Црнац Анте
|1
|0.06
|Драчал Давид
|1
|0.06
|Арсенич Зоран
|1
|0.06
|Родин Матай
|1
|0.06
|Тудор Фран
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|8
|0.44
|Piotr Ceglarz
|4 (2)
|0.22
|Michal Krol
|2
|0.11
|Столярски Павел
|2
|0.11
|Рудоль Себастьян
|2
|0.11
|Mbaye Ndiaye
|2
|0.11
|Christopher Simon
|2
|0.11
|Скалет Матье
|1
|0.06
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.06
|Kacper Welniak
|1
|0.06
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Калисканер Каан
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|5
|1
|Сварнас Стратос
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Барат Петер
|3
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Tomasz Walczak
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|5
|0
|Столярски Павел
|3
|0
|Сампер Серхи
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Наемски Аркадиуш
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Palacz Krystian
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Christopher Simon
|2
|0
|Kacper Rosa
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Мотор Люблин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
4
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
13
9
Ракув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Мотор Люблин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
14
13
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
50%
2
15%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
50%
4
25%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
46%
4
31%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
13%
7
27%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
6
26%
3
12%
31-45
1
4%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
11
48%
6
23%
76-90
Пропущено
9
27
2 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
11%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
11%
8
30%
30%
31-45
3
33%
5
19%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
3
33%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Видзев Лодзь - Ракув 2:3 Ракув - Корона Кельце 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мотор Люблин - Радомяк Радом 1:0 Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2
Результаты матчей
Ракув
Мотор Люблин
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
26
36
17
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
62
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
710
98
215
314
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|2
|4
|33 - 14
|38
|2.
|1:1
|18
|10
|6
|2
|24 - 10
|36
|3.
|17
|10
|4
|3
|31 - 24
|34
|4.
|17
|9
|3
|5
|36 - 28
|30
|5.
|18
|9
|3
|6
|26 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|1:1
|18
|8
|4
|6
|26 - 29
|28
|8.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|9.
|18
|7
|4
|7
|24 - 25
|25
|10.
|18
|6
|5
|7
|27 - 25
|23
|11.
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|12.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|13.
|18
|5
|4
|9
|19 - 24
|19
|14.
|17
|5
|2
|10
|21 - 25
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|17.
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|11 - 5
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|9.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|16.
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 12
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|6.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|14 - 17
|14
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Лех
|Милич Антонио
|6