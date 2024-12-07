Тур: 18. Стадион: Ракув. Главный судья: Стефански Даниэль
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКочергин Владислав
1:1
32' ГолБартош Марек Кристиан
38' Желтая карточкаСампер Серхи
1:2
74' ГолМраз Самуэл
2:2
90' ГолСалес Жеан Карлос
90' Желтая карточкаBartosz Wolski
90'+18
Ход матча
10'
32'
38'
74'
1:2
90'
2:2
90'
26
Оума
Эрик
15
Jesus
Diaz
10
Иви
Лопес
19
Амею
Микаэль
30
Mbaye
Ndiaye
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
-
10 Иви ЛопесНападающий
-
19 Амею МикаэльНападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Mbaye NdiayeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Filip WojcikЗащитник
-
10 Rafal KrolПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Oskar Jez
-
-
26 Michal Krol
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Ракув
Мотор Люблин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
36
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|5
|0.28
|Кочергин Владислав
|4
|0.22
|Иви Лопес
|4 (1)
|0.22
|Браут-Брюнес Джонатан
|4 (1)
|0.22
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|Амею Микаэль
|1
|0.06
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Patryk Makuch
|1
|0.06
|Црнац Анте
|1
|0.06
|Драчал Давид
|1
|0.06
|Арсенич Зоран
|1
|0.06
|Родин Матай
|1
|0.06
|Тудор Фран
|0
|0
|Барат Петер
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|9
|0.5
|Piotr Ceglarz
|4 (2)
|0.22
|Michal Krol
|2
|0.11
|Столярски Павел
|2
|0.11
|Рудоль Себастьян
|2
|0.11
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0.11
|Mbaye Ndiaye
|2
|0.11
|Christopher Simon
|2
|0.11
|Скалет Матье
|1
|0.06
|Kacper Welniak
|1
|0.06
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Калисканер Каан
|0
|0
|Сампер Серхи
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|5
|1
|Сварнас Стратос
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Барат Петер
|3
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Tomasz Walczak
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|5
|0
|Сампер Серхи
|4
|0
|Столярски Павел
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Наемски Аркадиуш
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Palacz Krystian
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Christopher Simon
|2
|0
|Kacper Rosa
|1
|0
|Bartosz Wolski
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Мотор Люблин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
6
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
13
9
Ракув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Мотор Люблин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
17%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
50%
2
13%
76-90
Пропущено
6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
1
17%
3
17%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
46%
4
31%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
25
28
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
4
16%
7
25%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
6
24%
4
14%
31-45
1
4%
2
7%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
12
48%
6
21%
76-90
Пропущено
11
29
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
9%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
18%
8
28%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
3
27%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Видзев Лодзь - Ракув 2:3 Ракув - Корона Кельце 1:1 Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мотор Люблин - Радомяк Радом 1:0 Заглембе Любин - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2
Результаты матчей
Ракув
Мотор Люблин
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ракув
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
36
18
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
72
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
810
108
216
315
117
117
117
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Лех
|Милич Антонио
|6