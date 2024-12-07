Тур: 17. Стадион: Planet Group Arena.
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
17'
1:0
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
15
Ито
Ацуки
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Гент
Сент-Трейден
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
34 матча
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.93
1.63
Среднее время на гол
46
55
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.87
Среднее время на гол
61
103
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.68
1.29
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
53
69
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|5 (1)
|0.29
|Гандельман Омри
|4
|0.24
|Фадига Ноа
|3
|0.18
|Гудьонсен Андри
|2
|0.12
|Сурдез Франк
|1
|0.06
|Делорж Матиас
|1
|0.06
|Браун Арчи
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Йокота Дайсуке
|1
|0.06
|Сонко Момоду
|1
|0.06
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.06
|Gilles De Meyer
|1
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|10 (1)
|0.59
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.18
|Феррари Андрес
|2
|0.12
|Ито Рётаро
|1
|0.06
|Огава Рёя
|1
|0.06
|Браими Билаль
|1
|0.06
|Танигути Сёго
|1
|0.06
|Дюмон Оливье
|1
|0.06
|Патрис Луи
|0
|0
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|4
|1
|Самуаз Матисс
|3
|1
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Вутер Вранкен
|2
|0
|Дин Макс
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельпупо Исаяс
|1
|2
|Патрис Луи
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Браими Билаль
|2
|1
|Бертаччини Адриано
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Белаид Зинеддин
|1
|0
|Кокубо Лео
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Результаты матчей
Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сент-Трейден
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
12
Гент
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сент-Трейден
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
4
25%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
6
22
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
2
33%
2
9%
16-30
1
17%
7
32%
31-45
2
33%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
17%
4
18%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Забито
25
21
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
16%
2
10%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Пропущено
20
34
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
5%
4
12%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
4
20%
9
26%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
7
35%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 3:2 Вестерло - Гент 2:2 Лугано - Гент 2:0 Андерлехт - Гент 6:0
Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Генк 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0
Результаты матчей
Гент
Сент-Трейден
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гент
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
53
34
17
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
27
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
610
79
412
214
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|5.
|15
|7
|3
|5
|28 - 14
|24
|6.
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7.
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|29 - 25
|22
|10.
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|11.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|13.
|0:1
|17
|4
|6
|7
|22 - 34
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16.
|15
|2
|4
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 6
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 12
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|0:1
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|12.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4