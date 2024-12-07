  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Гент
1:0
Первый тайм: 22'
Сент-Трейден
0'
1:0
17' Гол
Ито Ацуки

Ход матча

17'
Ито Ацуки
1:0
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Сент-Трейден
1.79
Реклама, olimp.bet
4.00
Реклама, fon.bet
4.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
11
Сонко
Момоду
6
Гандельман
Омри
17
Юльсагер
Эндрю
21
Дин
Макс
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
4
Белаид
Зинеддин
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
60
Robert-Jan
Vanwesemael
91
Бертаччини
Адриано
9
Феррари
Андрес
Гент
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
Сент-Трейден

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
4:1
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.93
1.63

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Среднее время на гол

61
103

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 5 (1) 0.29
Гандельман Омри 4 0.24
Фадига Ноа 3 0.18
Гудьонсен Андри 2 0.12
Сурдез Франк 1 0.06
Делорж Матиас 1 0.06
Браун Арчи 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Кумс Свен 1 0.06
Йокота Дайсуке 1 0.06
Сонко Момоду 1 0.06
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.06
Gilles De Meyer 1 0.06
Юльсагер Эндрю 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Варела Хелио 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 10 (1) 0.59
Kahveh Zahiroleslam 3 0.18
Феррари Андрес 2 0.12
Ито Рётаро 1 0.06
Огава Рёя 1 0.06
Браими Билаль 1 0.06
Танигути Сёго 1 0.06
Дюмон Оливье 1 0.06
Патрис Луи 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Фуджита Джоэл Чима 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 4 1
Самуаз Матисс 3 1
Ито Ацуки 4 0
Митрович Стефан 3 0
Ватанабэ Цуёси 3 0
Браун Арчи 3 0
Вутер Вранкен 2 0
Дин Макс 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Делорж Матиас 2 0
Варела Хелио 2 0
Кумс Свен 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фадига Ноа 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельпупо Исаяс 1 2
Патрис Луи 4 0
Rein Van Helden 4 0
Браими Билаль 2 1
Бертаччини Адриано 3 0
Танигути Сёго 1 1
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Jo Coppens 1 0
Годо Бруно 1 0
Огава Рёя 1 0
Белаид Зинеддин 1 0
Кокубо Лео 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0

Результаты матчей

Гент
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сент-Трейден
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
12
Гент
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сент-Трейден
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
4
25%
2
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

6
22
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
2
33%
2
9%
16-30
1
17%
7
32%
31-45
2
33%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
17%
4
18%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Забито

25
21
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
16%
2
10%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
5
20%
6
29%
76-90

Пропущено

20
34
8 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
1
5%
4
12%
1-15
3
15%
6
18%
16-30
4
20%
9
26%
31-45
3
15%
6
18%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
7
35%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 3:2 Вестерло - Гент 2:2 Лугано - Гент 2:0 Андерлехт - Гент 6:0
Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Генк 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0

Результаты матчей

Гент
Сент-Трейден

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гент
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
5
3
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
4
12
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Гент
 1:0 17 7 5 5 26 - 20 26
5.
Антверпен
 15 7 3 5 28 - 14 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
11.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
12.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
13.
Сент-Трейден
 0:1 17 4 6 7 22 - 34 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 1:0 8 5 1 2 17 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 0:1 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 1:0 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
12.
Сент-Трейден
 0:1 9 1 2 6 9 - 22 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Г О О О О Л - Ито Ацуки бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Сент-Трейден
1.79
Реклама, olimp.bet
4.00
Реклама, fon.bet
4.90
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 1:0 Сент-Трейден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гент
Сент-Трейден
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный