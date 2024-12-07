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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Гент
2:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
17' Гол
Ито Ацуки
22' Желтая карточка
Фуджита Джоэл Чима
29' Желтая карточка
Торунарига Джордан
41' Желтая карточка
Гамбор Хуго
41' Желтая карточка
Бертаччини Адриано
74' Желтая карточка
Ито Ацуки
83' Желтая карточка
Кумс Свен
90' Желтая карточка
Ямамото Рихито
2:0
90' Гол
Де Влигер Тибе
90' Желтая карточка
Браун Арчи
90'+8
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
11
Сонко
Момоду
6
Гандельман
Омри
17
Юльсагер
Эндрю
21
Дин
Макс
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
4
Белаид
Зинеддин
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
60
Robert-Jan
Vanwesemael
91
Бертаччини
Адриано
9
Феррари
Андрес
Гент
4-2-3-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
Сент-Трейден

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
26.5%
20.6%
18 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.1%
23.5%
32.4%
15 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
4:1
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.93
1.63

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.87

Среднее время на гол

61
103

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

53
69

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 5 (1) 0.29
Гандельман Омри 4 0.24
Фадига Ноа 3 0.18
Гудьонсен Андри 2 0.12
Сурдез Франк 1 0.06
Делорж Матиас 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Браун Арчи 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Кумс Свен 1 0.06
Ито Ацуки 1 0.06
Йокота Дайсуке 1 0.06
Сонко Момоду 1 0.06
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.06
Де Влигер Тибе 1 0.06
Gilles De Meyer 1 0.06
Юльсагер Эндрю 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Варела Хелио 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 10 (1) 0.59
Kahveh Zahiroleslam 3 0.18
Феррари Андрес 2 0.12
Ито Рётаро 1 0.06
Огава Рёя 1 0.06
Браими Билаль 1 0.06
Танигути Сёго 1 0.06
Дюмон Оливье 1 0.06
Патрис Луи 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Фуджита Джоэл Чима 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 5 1
Ито Ацуки 5 0
Самуаз Матисс 3 1
Браун Арчи 4 0
Митрович Стефан 3 0
Ватанабэ Цуёси 3 0
Вутер Вранкен 2 0
Кумс Свен 2 0
Дин Макс 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Гамбор Хуго 2 0
Делорж Матиас 2 0
Варела Хелио 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фадига Ноа 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельпупо Исаяс 1 2
Бертаччини Адриано 4 0
Патрис Луи 4 0
Rein Van Helden 4 0
Браими Билаль 2 1
Фуджита Джоэл Чима 3 0
Танигути Сёго 1 1
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Jo Coppens 1 0
Годо Бруно 1 0
Огава Рёя 1 0
Ямамото Рихито 1 0
Белаид Зинеддин 1 0
Кокубо Лео 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0

Результаты матчей

Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сент-Трейден
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
12
Гент
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сент-Трейден
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

18
8
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
22%
2
25%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Пропущено

6
24
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
33%
3
13%
16-30
1
17%
7
29%
29%
31-45
2
33%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
17%
5
21%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Забито

27
21
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
15%
2
10%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
6
22%
4
19%
46-60
1
4%
4
19%
61-75
6
22%
6
29%
76-90

Пропущено

20
36
8 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
1
5%
4
11%
1-15
3
15%
7
19%
16-30
4
20%
9
25%
31-45
3
15%
6
17%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
7
35%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 3:2 Вестерло - Гент 2:2 Лугано - Гент 2:0 Андерлехт - Гент 6:0
Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Генк 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0

Результаты матчей

Гент
Сент-Трейден

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гент
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
5
3
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
7
10
4
13
2.5
2
15
3
14
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Гент
 17 7 5 5 27 - 20 26
5.
Антверпен
 15 7 3 5 28 - 14 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
11.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
12.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
13.
Сент-Трейден
 17 4 6 7 22 - 35 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 8 5 1 2 18 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
12.
Сент-Трейден
 9 1 2 6 9 - 23 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Гент Торунарига Джордан 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
Весь список
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