Тур: 18. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Piotr Rzucidlo
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
35'
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
30
Хлань
Максим
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Хлань МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
42 Adam Kardas
-
Главный тренер: Карвер Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Hetel
История личных встреч
Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
36 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
0.9
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.13
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|3 (2)
|0.17
|Вьюнник Богдан
|3
|0.17
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.11
|Хлань Максим
|1
|0.06
|Царенко Антон
|1
|0.06
|Bujar Pllana
|1
|0.06
|Д`Арриго Луис
|1
|0.06
|Бобчек Томаш
|1
|0.06
|Dominik Pila
|1
|0.06
|Ольссон Элиас
|1
|0.06
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.06
|Kalle Wendt
|1
|0.06
|Конрадо
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.18
|Герчио Томмазо
|3
|0.18
|Петров Симеон
|2
|0.12
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Петков Алекс
|1
|0.06
|Сверчок Якуб
|1
|0.06
|Ортис Арнау
|1
|0.06
|Jakub Jezierski
|1
|0.06
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|5
|0
|Конрадо
|3
|1
|Вьюнник Богдан
|4
|0
|Желизко Иван
|4
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Хлань Максим
|3
|0
|Milosz Kalahur
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Царенко Антон
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Шварц Петр
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Ортис Арнау
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Лехия Гданьск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
7
5
Лехия Гданьск
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
7
35%
2
20%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Пропущено
33
25
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
15%
4
16%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
6
18%
6
24%
61-75
11
33%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ГКС Катовице - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Пяст 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
36
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
88
314
412
215
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|2
|4
|33 - 14
|38
|2.
|17
|10
|5
|2
|23 - 9
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|31 - 24
|34
|4.
|17
|9
|3
|5
|36 - 28
|30
|5.
|18
|9
|3
|6
|26 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|7.
|17
|8
|3
|6
|25 - 28
|27
|8.
|17
|8
|2
|7
|25 - 21
|26
|9.
|18
|6
|5
|7
|27 - 25
|23
|10.
|17
|6
|4
|7
|22 - 24
|22
|11.
|17
|5
|6
|6
|18 - 18
|21
|12.
|17
|5
|4
|8
|18 - 22
|19
|13.
|17
|5
|4
|8
|16 - 24
|19
|14.
|17
|5
|2
|10
|21 - 25
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|16 - 25
|17
|16.
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|17.
|0:0
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|18.
|0:0
|17
|1
|8
|8
|13 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|10.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|17.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|13 - 12
|16
|4.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|15 - 16
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|12.
|8
|2
|0
|6
|7 - 13
|6
|13.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|17.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|18.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Лех
|Милич Антонио
|6