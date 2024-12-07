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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Piotr Rzucidlo
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 40'
Шленск Вроцлав
0'
35' Желтая карточка
Царенко Антон

Ход матча

35'
Царенко Антон
 
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Шленск Вроцлав
3.45
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Все Коэффициенты
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
23
Milosz
Kalahur
8
Капич
Рифет
5
Желизко
Иван
17
Царенко
Антон
79
Kacper
Sezonienko
9
Вьюнник
Богдан
30
Хлань
Максим
12
Лещыньски
Рафал
78
Герчио
Томмазо
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
21
Балута
Тудор
16
Покорны
Петер
7
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
23
Джаспер
Силвестер
22
Жуковски
Матеуш
Лехия Гданьск
4-3-3
Шленск Вроцлав
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

36 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
OE
1:1
OE
1:1
ВД
2:0
ВД
3:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
0.9

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.35
1.13

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 3 (2) 0.17
Вьюнник Богдан 3 0.17
Капич Рифет 2 (1) 0.11
Хлань Максим 1 0.06
Царенко Антон 1 0.06
Bujar Pllana 1 0.06
Д`Арриго Луис 1 0.06
Бобчек Томаш 1 0.06
Dominik Pila 1 0.06
Ольссон Элиас 1 0.06
Tomasz Neugebauer 1 0.06
Kalle Wendt 1 0.06
Конрадо 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.18
Герчио Томмазо 3 0.18
Петров Симеон 2 0.12
Шварц Петр 1 0.06
Петков Алекс 1 0.06
Сверчок Якуб 1 0.06
Ортис Арнау 1 0.06
Jakub Jezierski 1 0.06
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bujar Pllana 5 0
Конрадо 3 1
Вьюнник Богдан 4 0
Желизко Иван 4 0
Капич Рифет 3 0
Киндриш Андрей 3 0
Хлань Максим 3 0
Milosz Kalahur 2 0
Ольссон Элиас 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Dominik Pila 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Царенко Антон 1 0
Kalle Wendt 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Маценко Егор 2 1
Жуковски Матеуш 3 0
Петров Симеон 3 0
Петков Алекс 3 0
Герчио Томмазо 3 0
Шварц Петр 2 0
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Палюшек Александр 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Ортис Арнау 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Балута Тудор 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Лехия Гданьск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

7
5
Лехия Гданьск
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
7
35%
2
20%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 8
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
5
38%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

33
25
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
15%
4
16%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
6
18%
6
24%
61-75
11
33%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ГКС Катовице - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Пяст 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
8
3
14
1.5
4
12
2
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 18 12 2 4 33 - 14 38
2.
Ракув
 17 10 5 2 23 - 9 35
3.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 31 - 24 34
4.
Краковия
 17 9 3 5 36 - 28 30
5.
Гурник Забже
 18 9 3 6 26 - 20 30
6.
Легия
 17 8 5 4 33 - 23 29
7.
Мотор Люблин
 17 8 3 6 25 - 28 27
8.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 25 - 21 26
9.
ГКС Катовице
 18 6 5 7 27 - 25 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 22 - 24 22
11.
Пяст
 17 5 6 6 18 - 18 21
12.
Сталь Мелец
 17 5 4 8 18 - 22 19
13.
Заглембе Любин
 17 5 4 8 16 - 24 19
14.
Радомяк Радом
 17 5 2 10 21 - 25 17
15.
Пуща Неполомице
 17 4 5 8 16 - 25 17
16.
Корона Кельце
 17 4 5 8 15 - 27 17
17.
Лехия Гданьск
 0:0 18 2 6 10 17 - 33 12
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 17 1 8 8 13 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 9 7 1 1 16 - 6 22
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Гурник Забже
 9 5 1 3 12 - 8 16
6.
Сталь Мелец
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
8.
Мотор Люблин
 9 4 2 3 12 - 12 14
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Видзев Лодзь
 8 4 1 3 10 - 9 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
12.
ГКС Катовице
 9 3 3 3 12 - 9 12
13.
Краковия
 9 3 3 3 18 - 17 12
14.
Радомяк Радом
 9 3 2 4 14 - 12 11
15.
Пяст
 8 2 4 2 11 - 10 10
16.
Корона Кельце
 8 2 1 5 8 - 13 7
17.
Шленск Вроцлав
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Лехия Гданьск
 0:0 9 1 3 5 5 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 1 2 13 - 12 16
4.
Лех
 9 4 2 3 10 - 8 14
5.
Гурник Забже
 9 4 2 3 14 - 12 14
6.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Легия
 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 8 2 0 6 7 - 13 6
13.
Лехия Гданьск
 0:0 9 1 3 5 12 - 20 6
14.
Заглембе Любин
 9 1 3 5 6 - 16 6
15.
Пуща Неполомице
 9 1 2 6 3 - 12 5
16.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
17.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 11
Радомяк Радом Роча Леонардо 11
Ягеллония Белосток Имас Хесус 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Заглембе Любин Налепа Михал 3 2
Радомяк Радом Донис Христос 7
Ракув Берггрен Густав 1 5
Гурник Забже Яницки Рафал 2 3
Лех Милич Антонио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Царенко Антон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Шленск Вроцлав
3.45
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3.50
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3.30
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