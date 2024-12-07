Тур: 18. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Piotr Rzucidlo
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаЦаренко Антон
1:0
41' ГолВьюнник Богдан
46' Желтая карточкаБалута Тудор
55' Желтая карточкаПокорны Петер
71' Желтая карточкаDominik Pila
79' Желтая карточкаГерчио Томмазо
90' Желтая карточкаКапич Рифет
90'+8
Ход матча
35'
41'
1:0
46'
55'
71'
79'
90'
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
30
Хлань
Максим
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Хлань МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
42 Adam Kardas
-
Главный тренер: Карвер Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Hetel
История личных встреч
Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
36 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
0.9
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.13
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вьюнник Богдан
|4
|0.22
|Camilo Mena
|3 (2)
|0.17
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.11
|Хлань Максим
|1
|0.06
|Dominik Pila
|1
|0.06
|Царенко Антон
|1
|0.06
|Bujar Pllana
|1
|0.06
|Д`Арриго Луис
|1
|0.06
|Бобчек Томаш
|1
|0.06
|Ольссон Элиас
|1
|0.06
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.06
|Kalle Wendt
|1
|0.06
|Конрадо
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.18
|Герчио Томмазо
|3
|0.18
|Петров Симеон
|2
|0.12
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Петков Алекс
|1
|0.06
|Сверчок Якуб
|1
|0.06
|Ортис Арнау
|1
|0.06
|Jakub Jezierski
|1
|0.06
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|5
|0
|Конрадо
|3
|1
|Капич Рифет
|4
|0
|Вьюнник Богдан
|4
|0
|Желизко Иван
|4
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Хлань Максим
|3
|0
|Milosz Kalahur
|2
|0
|Dominik Pila
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Царенко Антон
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|5
|0
|Герчио Томмазо
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Шварц Петр
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Ортис Арнау
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Шленск Вроцлав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Лехия Гданьск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
7
5
Лехия Гданьск
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
4
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
3
30%
61-75
7
35%
2
20%
76-90
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
3
17%
5
38%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
4
31%
76-90
Пропущено
33
26
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
15%
4
15%
1-15
1
3%
2
8%
16-30
7
21%
5
19%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
6
18%
6
23%
61-75
11
33%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ГКС Катовице - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Краковия 1:2
Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Пяст 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
89
315
413
216
116
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|11
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|11
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|3 2
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|7
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|2 3
|Лех
|Милич Антонио
|6