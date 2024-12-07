Тур: 17. Стадион: Чегека Арена.
0'
0:1
5' ГолДевале Жиль
23' Желтая карточкаКуэста Карлос
28' Желтая карточкаСадик Муджаид
1:1
41' ГолГрошовски Патрик
43' Желтая карточкаЛагэ Брам
2:1
47' ГолГрошовски Патрик
3:1
69' ГолNoah Adedeji-Sternberg
76' Желтая карточкаФерри Начо
3:2
90' ГолАмброз Тьерри
90'+6
Ход матча
5'
0:1
23'
28'
41'
1:1
43'
47'
2:1
69'
76'
90'
3:2
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
19
Ферри
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Девале ЖильПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Dion De Neve
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Генк
Кортрейк
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.2%
31.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
31 матч
58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.07
1.56
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
24
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
55
31
Голов в среднем за матч
1.77
1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|10
|0.59
|Стеккерс Ярне
|6 (3)
|0.35
|Грошовски Патрик
|6
|0.35
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.18
|Noah Adedeji-Sternberg
|3
|0.18
|Баа Кристофер
|2
|0.12
|Сор Коллинс
|1
|0.06
|Куэста Карлос
|1
|0.06
|Садик Муджаид
|1
|0.06
|Заттльбергер Николас
|1
|0.06
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.06
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|5
|0.29
|Амброз Тьерри
|2
|0.12
|Dion De Neve
|2
|0.12
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.06
|Сильва Жоао
|1
|0.06
|Девале Жиль
|1
|0.06
|Канеко Такуро
|1
|0.06
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.06
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|4
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Сметс Матте
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Лагэ Брам
|3
|0
|Мессату Наэль
|3
|0
|Ферри Начо
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Деягере Брехт
|2
|0
|Амброз Тьерри
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Такаминэ Томоки
|2
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Кортрейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
6
Генк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Кортрейк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
12
8
Генк
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Кортрейк
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
21
8
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
10
48%
1
13%
76-90
Пропущено
7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
29%
5
23%
31-45
3
43%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
14%
4
18%
76-90
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Пропущено
17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
18%
4
40%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
30%
76-90
Забито
35
16
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
9%
2
13%
1-15
5
14%
3
19%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
6
17%
4
25%
46-60
4
11%
3
19%
61-75
11
31%
2
13%
76-90
Пропущено
24
32
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
4
17%
5
16%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
4
17%
8
25%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
5
21%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Генк - Стандард 2:1 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0
Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2
Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Вестерло - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Антверпен 1:2
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0
Результаты матчей
Генк
Кортрейк
Точный счет
3:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Генк
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
72
26
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
45
53
27
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
125
413
710
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|35 - 17
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|12 - 19
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|28 - 14
|24
|6.
|0:1
|17
|7
|3
|7
|32 - 23
|24
|7.
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|8.
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|29 - 25
|22
|10.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|22 - 33
|18
|13.
|0:1
|17
|3
|9
|5
|15 - 20
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16.
|15
|2
|4
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|9 - 4
|20
|3.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|22 - 11
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|0:1
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 14
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4