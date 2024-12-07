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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Генк
3:2
Конец матча
Кортрейк
0'
0:1
5' Гол
Девале Жиль
23' Желтая карточка
Куэста Карлос
28' Желтая карточка
Садик Муджаид
1:1
41' Гол
Грошовски Патрик
43' Желтая карточка
Лагэ Брам
2:1
47' Гол
Грошовски Патрик
3:1
69' Гол
Noah Adedeji-Sternberg
76' Желтая карточка
Ферри Начо
3:2
90' Гол
Амброз Тьерри
90'+6
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Сметс
Матте
46
Куэста
Карлос
24
Заттльбергер
Николас
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
17
Грошовски
Патрик
32
Noah
Adedeji-Sternberg
99
Арокодаре
Толуваласе
1
Tom
Vandenberghe
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
6
Мессату
Наэль
16
Деягере
Брехт
10
Abdelkahar
Kadri
23
Такаминэ
Томоки
20
Девале
Жиль
45
Billel
Messaoudi
19
Ферри
Начо
Генк
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Генк
Кортрейк

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.2%
31.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

31 матч

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
К
1:0
К
3:2
ПДА
2:3
ПДА
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛППОЗПВЛЕ
0:3
ЛП
3:0
ЛП
4:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:4
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

2.07
1.56

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

24
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

55
31

Голов в среднем за матч

1.77
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 10 0.59
Стеккерс Ярне 6 (3) 0.35
Грошовски Патрик 6 0.35
О Хен-Гю 3 (1) 0.18
Noah Adedeji-Sternberg 3 0.18
Баа Кристофер 2 0.12
Сор Коллинс 1 0.06
Куэста Карлос 1 0.06
Садик Муджаид 1 0.06
Заттльбергер Николас 1 0.06
Эль-Уахди Закария 1 0.06
Хейнен Бриан 0 0
Кайембе Йорис 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 5 0.29
Амброз Тьерри 2 0.12
Dion De Neve 2 0.12
Сиссако Абдулайе 1 0.06
Сильва Жоао 1 0.06
Девале Жиль 1 0.06
Канеко Такуро 1 0.06
Мампасси Марк Рене 1 0.06
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 4 1
Грошовски Патрик 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Сметс Матте 2 0
Хейнен Бриан 1 0
Куэста Карлос 1 0
О Хен-Гю 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Стеккерс Ярне 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Баа Кристофер 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Лагэ Брам 3 0
Мессату Наэль 3 0
Ферри Начо 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Деягере Брехт 2 0
Амброз Тьерри 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Канеко Такуро 2 0
Такаминэ Томоки 2 0
Billel Messaoudi 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Кортрейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
6
Генк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Кортрейк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

12
8
Генк
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Кортрейк
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

21
8
6 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
13%
31-45
3
14%
3
38%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
10
48%
1
13%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
29%
5
23%
31-45
3
43%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
14%
4
18%
76-90

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
18%
4
40%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
3
30%
76-90

Забито

35
16
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
9%
2
13%
1-15
5
14%
3
19%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
6
17%
4
25%
46-60
4
11%
3
19%
61-75
11
31%
2
13%
76-90

Пропущено

24
32
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
4
17%
5
16%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
4
17%
8
25%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
5
21%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Генк - Стандард 2:1 Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0
Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2 Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2
Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Вестерло - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Антверпен 1:2
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0

Результаты матчей

Генк
Кортрейк

Точный счет

3:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Генк
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
2
1.5
2
6
5
4
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
3
1.5
2
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
12
5
1.5
4
13
7
10
2.5
1
16
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 1:0 17 10 4 3 35 - 17 34
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Стандард
 1:0 17 7 4 6 12 - 19 25
5.
Антверпен
 15 7 3 5 28 - 14 24
6.
Мехелен
 0:1 17 7 3 7 32 - 23 24
7.
Гент
 16 6 5 5 25 - 20 23
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 16 5 8 3 20 - 14 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
11.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
12.
Сент-Трейден
 16 4 6 6 22 - 33 18
13.
АХ Лёвен
 0:1 17 3 9 5 15 - 20 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 1:0 9 6 2 1 9 - 4 20
3.
Брюгге
 1:0 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Мехелен
 0:1 9 5 1 3 22 - 11 16
6.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
7.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
8.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
9.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
10.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 0:1 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1:0 9 5 2 2 14 - 9 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 0:1 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 0:1 9 1 4 4 6 - 14 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Стандард
 1:0 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
Весь список
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