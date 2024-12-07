Тур: 17. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
0:1
45' ПенальтиДе Кёйпер Максим
1:1
90' ГолРаман Бенито
1:2
90' ГолОрдоньес Хоэль
90' Желтая карточкаМарса Хосе
90'+13
Ход матча
45'
0:1
90'
1:1
90'
90'
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
17
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
36 Elton Yeboah
-
33 Lukas Baert
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Мехелен
Брюгге
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
26 матчей
7.7%
34.6%
57.7%
2 победы 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.64
Среднее время на гол
120
140
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.86
2.08
Среднее время на гол
31
43
Всего голов
49
34
Голов в среднем за матч
1.88
1.31
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
47
68
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раман Бенито
|6
|0.35
|Флюке Патрик
|4 (1)
|0.24
|Сторм Никола
|4
|0.24
|Лаубербах Лион
|3
|0.18
|Фулон Дам
|2
|0.12
|Схоофс Роб
|2
|0.12
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.12
|Туба Ахмед
|2
|0.12
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.12
|Бафдили Билал
|2
|0.12
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.06
|Rafik Belghali
|1
|0.06
|Носа Даль Петтер
|1
|0.06
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.35
|Цолис Христос
|6 (1)
|0.35
|Ванакен Ханс
|5
|0.29
|Талби Чемсдин
|4
|0.24
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.18
|Верман Ромео
|2
|0.12
|Мехеле Брэндон
|2
|0.12
|Сейс Хоакин
|2
|0.12
|Яшари Ардон
|1
|0.06
|Де Кёйпер Максим
|1 (1)
|0.06
|Рафаэль Онедика
|1
|0.06
|Ютгла Ферран
|1
|0.06
|Спилеерс Йорне
|1
|0.06
|Ордоньес Хоэль
|1
|0.06
|Мейер Бьорн
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Марса Хосе
|4
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Фулон Дам
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Туба Ахмед
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Раман Бенито
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Цолис Христос
|2
|0
|Де Кёйпер Максим
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Ордоньес Хоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Брюгге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
5
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
19
Мехелен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
1
5%
6
40%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
4
27%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Забито
12
22
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
5
42%
5
23%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
34
37
10 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
2
6%
8
22%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
6
18%
7
19%
31-45
7
21%
8
22%
46-60
4
12%
2
5%
61-75
13
38%
9
24%
76-90
Пропущено
23
17
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
35%
3
18%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
8
35%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 2:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Патро Эйсден - Брюгге 1:3 Брюгге - Дендер 4:1 Селтик - Брюгге 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 7:0
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0
Результаты матчей
Мехелен
Брюгге
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
45
35
27
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
17
63
17
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
161
710
116
512
413
314
215
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|5.
|15
|7
|3
|5
|28 - 14
|24
|6.
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7.
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|29 - 25
|22
|10.
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|11.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|13.
|0:1
|17
|4
|6
|7
|22 - 34
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16.
|15
|2
|4
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 6
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 12
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|0:1
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|12.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 22
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4