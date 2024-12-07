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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Мехелен
1:2
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
45' Пенальти
Де Кёйпер Максим
1:1
90' Гол
Раман Бенито
1:2
90' Гол
Ордоньес Хоэль
90' Желтая карточка
Марса Хосе
90'+13
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
29
Ван
ден
Эйнден
Бас
20
Лаубербах
Лион
7
Хайреманс
Джеффри
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
55
Де
Кёйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
30
Яшари
Ардон
68
Талби
Чемсдин
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
17
Верман
Ромео
Мехелен
5-4-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Брюгге

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

26 матчей

7.7%
34.6%
57.7%
2 победы 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
0:3
ПДА
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ТМК
6:0
ТМС
6:0
ПДА
3:0
ПДА
0:5
ТМК
0:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ЛП
6:1
ЛП
0:2
ЛП
1:4
ЛП
3:0
КБ
3:2
ЛЖ
1:1
КБ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:3

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.64

Среднее время на гол

120
140

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.86
2.08

Среднее время на гол

31
43

Всего голов

49
34

Голов в среднем за матч

1.88
1.31

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

47
68

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раман Бенито 6 0.35
Флюке Патрик 4 (1) 0.24
Сторм Никола 4 0.24
Лаубербах Лион 3 0.18
Фулон Дам 2 0.12
Схоофс Роб 2 0.12
Мрабти Керим 2 (1) 0.12
Туба Ахмед 2 0.12
Ван ден Эйнден Бас 2 0.12
Бафдили Билал 2 0.12
Хайреманс Джеффри 1 0.06
Rafik Belghali 1 0.06
Носа Даль Петтер 1 0.06
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 6 0.35
Цолис Христос 6 (1) 0.35
Ванакен Ханс 5 0.29
Талби Чемсдин 4 0.24
Нильссон Хокан 3 (1) 0.18
Верман Ромео 2 0.12
Мехеле Брэндон 2 0.12
Сейс Хоакин 2 0.12
Яшари Ардон 1 0.06
Де Кёйпер Максим 1 (1) 0.06
Рафаэль Онедика 1 0.06
Ютгла Ферран 1 0.06
Спилеерс Йорне 1 0.06
Ордоньес Хоэль 1 0.06
Мейер Бьорн 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Саббе Кириани 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Марса Хосе 4 0
Мрабти Керим 3 0
Фулон Дам 3 0
Бафдили Билал 3 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Туба Ахмед 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Рэмекерс Тун 2 0
Бесник Хаши 1 0
Раман Бенито 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Сторм Никола 1 0
Флюке Патрик 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Конате Мори 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Elton Yeboah 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Цолис Христос 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Яшари Ардон 2 0
Ордоньес Хоэль 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Верман Ромео 1 0

Результаты матчей

Мехелен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Брюгге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
5
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
19
Мехелен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
1
5%
6
40%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
4
27%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Забито

12
22
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
8%
5
23%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
5
42%
5
23%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

34
37
10 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
2
6%
8
22%
1-15
2
6%
3
8%
16-30
6
18%
7
19%
31-45
7
21%
8
22%
46-60
4
12%
2
5%
61-75
13
38%
9
24%
76-90

Пропущено

23
17
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
8
35%
3
18%
31-45
2
9%
5
29%
29%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
8
35%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 2:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Патро Эйсден - Брюгге 1:3 Брюгге - Дендер 4:1 Селтик - Брюгге 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 7:0
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Брюгге - Астон Вилла 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Мехелен
Брюгге

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
5
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
5
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
3
4
5
2.5
3
5
2
7
3.5
2
6
2
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
6
3
1
7
2.5
1
8
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
11
6
5
12
2.5
4
13
3
14
3.5
2
15
3
14
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Гент
 1:0 17 7 5 5 26 - 20 26
5.
Антверпен
 15 7 3 5 28 - 14 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
11.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
12.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
13.
Сент-Трейден
 0:1 17 4 6 7 22 - 34 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 1:0 8 5 1 2 17 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 0:1 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 1:0 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
12.
Сент-Трейден
 0:1 9 1 2 6 9 - 22 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - Де Кёйпер Максим из команды Брюгге забивает с точки!
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    Где смотреть матч Мехелен 1:2 Брюгге онлайн

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