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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 9444
Люцерн
1:4
Конец матча
Лугано
0'
20' Желтая карточка
Спадануда Кевин
34' Желтая карточка
Станкович Александар
0:1
35' Пенальти
Гргич Анто
0:2
40' Гол
Махмуд Хадж
42' Желтая карточка
Гргич Анто
49' Желтая карточка
Пападопулос Антониос
0:3
64' Пенальти
Штеффен Ренато
1:3
76' Гол
Ррудхани Донат
76' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
1:4
90' Гол
Боттани Маттиа
90'+9
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
46
Bung
Meng
Freimann
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
7
Спадануда
Кевин
29
Levin
Winkler
11
Ррудхани
Донат
27
Lars
Villiger
17
Клиджэ
Тибо
58
Осигве
Себастьян
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
25
Бислими
Уран
21
Киминьяни
Янис
93
Пржибылко
Каспер
Люцерн
4-1-2-1-2
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Лугано

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

42 матча

42.9%
19%
38.1%
18 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.2%
33.3%
40.5%
11 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

45.2%
35.7%
19.1%
19 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.9
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

67
61

Голов в среднем за матч

1.6
1.45

Тотал матчей

2.5
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 7 0.41
Lars Villiger 4 0.24
Ррудхани Донат 4 (2) 0.24
Luca Jaquez 3 0.18
Спадануда Кевин 2 0.12
Дорн Пиус 2 0.12
Levin Winkler 2 0.12
Цыганик Андрей 1 0.06
Станкович Александар 1 0.06
Sinan Karweina 1 0.06
Белоко Стефан 1 0.06
Кадак Якуб 0 0
Грбич Адриан 0 0
Severin Ottiger 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 7 (1) 0.41
Алиседа Игнасио 6 0.35
Гргич Анто 3 (3) 0.18
Пржибылко Каспер 3 0.18
Махмуд Хадж 3 0.18
Вляди Шкельчим 2 0.12
Маю Хишам 1 0.06
Бислими Уран 1 0.06
Боттани Маттиа 1 0.06
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Дзанотти Маттиа 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 5 0
Кнежевич Стефан 5 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Severin Ottiger 3 0
Станкович Александар 2 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Ррудхани Донат 2 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Спадануда Кевин 1 0
Овусу Тайрон 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Levin Winkler 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 5 0
Хайдари Альбиан 5 0
Гргич Анто 4 0
Думбия Усман 4 0
Пападопулос Антониос 4 0
Бислими Уран 4 0
Киминьяни Янис 3 0
Дзанотти Маттиа 3 0
Махмуд Хадж 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Мацек Роман 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Маю Хишам 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Люцерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Лугано
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
4
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
15
Люцерн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Лугано
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Забито

29
28
7 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
2
7%
7
25%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
11
38%
5
18%
76-90

Пропущено

27
21
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
6
22%
2
10%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
5
19%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ивердон - Люцерн 0:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ивердон - Лугано 0:2 Серветт - Лугано 3:0 Лугано - Гент 2:0 Лугано - Цюрих 4:1
Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3

Результаты матчей

Люцерн
Лугано

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
7
1
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
1.5
Больше Меньше
10
7
3
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 4 4 29 - 20 31
2.
Базель
 16 9 2 5 39 - 17 29
3.
Серветт
 16 8 4 4 27 - 24 28
4.
Цюрих
 16 7 6 3 24 - 20 27
5.
Люцерн
 17 7 5 5 29 - 27 26
6.
Лозанна
 16 7 3 6 24 - 21 24
7.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
8.
Санкт-Галлен
 16 5 6 5 26 - 22 21
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 16 3 3 10 12 - 35 12
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 8 5 2 1 16 - 12 17
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Люцерн
 9 4 2 3 14 - 12 14
8.
Санкт-Галлен
 8 3 4 1 15 - 8 13
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 9 3 3 3 11 - 12 12
5.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Лугано Штеффен Ренато 7 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
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