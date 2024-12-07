Тур: 17. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 9444
0'
20' Желтая карточкаСпадануда Кевин
34' Желтая карточкаСтанкович Александар
0:1
35' ПенальтиГргич Анто
0:2
40' ГолМахмуд Хадж
42' Желтая карточкаГргич Анто
49' Желтая карточкаПападопулос Антониос
0:3
64' ПенальтиШтеффен Ренато
1:3
76' ГолРрудхани Донат
76' Желтая карточкаХайдари Альбиан
1:4
90' ГолБоттани Маттиа
90'+9
Ход матча
20'
35'
0:1
40'
0:2
42'
64'
0:3
76'
76'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
206 Количество передач 290
-
41 Владение мячом, % 59
20
Дорн
Пиус
17
Клиджэ
Тибо
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Защитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Люцерн
Лугано
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
42 матча
42.9%
19%
38.1%
18 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.2%
33.3%
40.5%
11 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
45.2%
35.7%
19.1%
19 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.9
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
67
61
Голов в среднем за матч
1.6
1.45
Тотал матчей
2.5
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клиджэ Тибо
|7
|0.41
|Lars Villiger
|4
|0.24
|Ррудхани Донат
|4 (2)
|0.24
|Luca Jaquez
|3
|0.18
|Спадануда Кевин
|2
|0.12
|Дорн Пиус
|2
|0.12
|Levin Winkler
|2
|0.12
|Цыганик Андрей
|1
|0.06
|Станкович Александар
|1
|0.06
|Sinan Karweina
|1
|0.06
|Белоко Стефан
|1
|0.06
|Кадак Якуб
|0
|0
|Грбич Адриан
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|7 (1)
|0.41
|Алиседа Игнасио
|6
|0.35
|Гргич Анто
|3 (3)
|0.18
|Пржибылко Каспер
|3
|0.18
|Махмуд Хадж
|3
|0.18
|Вляди Шкельчим
|2
|0.12
|Маю Хишам
|1
|0.06
|Бислими Уран
|1
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.06
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
|Дзанотти Маттиа
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Станкович Александар
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Ррудхани Донат
|2
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Спадануда Кевин
|1
|0
|Овусу Тайрон
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Levin Winkler
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|5
|0
|Хайдари Альбиан
|5
|0
|Гргич Анто
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Пападопулос Антониос
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Дзанотти Маттиа
|3
|0
|Махмуд Хадж
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Лугано
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
4
Люцерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
12
15
Люцерн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Лугано
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
2
22%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Забито
29
28
7 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
3
10%
2
7%
1-15
2
7%
5
18%
16-30
2
7%
7
25%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
11
38%
5
18%
76-90
Пропущено
27
21
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
6
22%
2
10%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
5
19%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ивердон - Люцерн 0:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Сьон - Люцерн 4:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0
Серветт - Люцерн 2:2 Люцерн - Ивердон 2:3 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ивердон - Лугано 0:2 Серветт - Лугано 3:0 Лугано - Гент 2:0 Лугано - Цюрих 4:1
Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1 Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3
Результаты матчей
Люцерн
Лугано
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:3
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
314
314
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Лугано
|Штеффен Ренато
|7 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6