Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Матч возобновлен

74' Бакуна Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

72' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

69' Ресинк Стейе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

66' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

65' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

65' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Оооо... вот это был удар! Бакуна Леандро должен был забить с этой позиции.

61' Бакуна Леандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

59' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Гронинген

58' Пеерсман Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Тейс Остинг из команды Гронинген в офсайде

55' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

53' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

53' Оооо... вот это был удар! Тейс Остинг должен был забить с этой позиции.

53' Тейс Остинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Схредерс Йорг из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Гронинген

51' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Гронинген

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника