Тур: 15. Стадион: Евроборг. Главный судья: Маншот Ероен
0:0
Второй тайм: 85'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
269 Количество передач 216
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
25
Остинг
Тейс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Finn Stam
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гравес СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
ПЕК Зволле
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.42
Среднее время на гол
70
63
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.55
Среднее время на гол
83
165
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
76
90
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.2
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.13
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.13
|Валенте Лусиано
|1
|0.07
|Мендес Руи
|1
|0.07
|Ван Берген Том
|1
|0.07
|Ренте Марко
|1
|0.07
|Остинг Тейс
|1
|0.07
|Постема Романо
|1
|0.07
|Ресинк Стейе
|1
|0.07
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбайо Дилан
|3
|0.2
|Венте Дилан
|3
|0.2
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0.13
|Монтейру Жамиру
|2
|0.13
|Крастев Филип
|2
|0.13
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0.07
|Де Рой Кай
|1
|0.07
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Схенделаар Яспер
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|5
|1
|Бакуна Леандро
|4
|0
|Валенте Лусиано
|4
|0
|Ресинк Стейе
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Ван Берген Том
|2
|0
|Схредерс Йорг
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|1
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Намли Юнес
|1
|1
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Венте Дилан
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|0
|Крастев Филип
|2
|0
|Мбайо Дилан
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
3
7
Гронинген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
ПЕК Зволле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
2
50%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
22%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
3
19%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Виллем II 2:0 ПСВ - Гронинген 5:0 Кёльн - Гронинген 1:1 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0
НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3
Результаты матчей
Гронинген
ПЕК Зволле
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гронинген
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
410
311
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 14
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 27
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 14
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5