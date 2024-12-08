  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
0:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
31' Желтая карточка
Валенте Лусиано
69' Желтая карточка
Ресинк Стейе
86' Желтая карточка
Мендес Руи
90'+5

Ход матча

31'
Валенте Лусиано
 
46'
 
Аэртссен Оливье
Флоранюс Шерел
69'
Ресинк Стейе
 
75'
Мендес Руи
Схредерс Йорг
 
75'
Постема Романо
Ван Берген Том
 
82'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Остинг Тейс
 
82'
 
Де Рой Кай
Веланас Одиссеус
82'
Пелюпесси Йоей
Валенте Лусиано
 
86'
Мендес Руи
 
90'
 
Ван Ден Берг Дэйв
Фихтингер Ник

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 510 Количество передач 458
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
3
Блокзайл
Тиймен
43
Пеерсман
Марвин
10
Валенте
Лусиано
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
14
Схредерс
Йорг
26
Ван
Берген
Том
25
Остинг
Тейс
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
34
Фихтингер
Ник
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Мбайо
Дилан
35
Монтейру
Жамиру
18
Веланас
Одиссеус
9
Венте
Дилан
Гронинген
4-4-2
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
ПЕК Зволле

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
0:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
5:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:1
К
0:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.42

Среднее время на гол

70
63

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.55

Среднее время на гол

83
165

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.2
Бакуна Леандро 2 (1) 0.13
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.13
Валенте Лусиано 1 0.07
Мендес Руи 1 0.07
Ван Берген Том 1 0.07
Ренте Марко 1 0.07
Остинг Тейс 1 0.07
Постема Романо 1 0.07
Ресинк Стейе 1 0.07
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбайо Дилан 3 0.2
Венте Дилан 3 0.2
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.13
Монтейру Жамиру 2 0.13
Крастев Филип 2 0.13
Ван Дер Хар Дамиан 1 0.07
Де Рой Кай 1 0.07
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Схенделаар Яспер 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 5 1
Бакуна Леандро 4 0
Валенте Лусиано 4 0
Ресинк Стейе 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мендес Руи 2 0
Ван Берген Том 2 0
Схредерс Йорг 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Wouter Prins 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Ден Берг Дэйв 3 1
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Венте Дилан 2 0
Монтейру Жамиру 2 0
Крастев Филип 2 0
Мбайо Дилан 2 0
Томас Райан 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0

Результаты матчей

Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Гронинген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

3
7
Гронинген
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
ПЕК Зволле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
2
50%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
22%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
3
19%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
3
14%
7
29%
29%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Виллем II 2:0 ПСВ - Гронинген 5:0 Кёльн - Гронинген 1:1 Гронинген - Спарта Роттердам 1:0
НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3

Результаты матчей

Гронинген
ПЕК Зволле

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 71%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гронинген
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 0:0 Заявка 15 10 4 1 31 - 14 34
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 15 24
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 16 17
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Гронинген
 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 27 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
18.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 0:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
12.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 9 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 7 9
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
17.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
3.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
4.
Аякс
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 0 4 4 4 - 14 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 0 1 7 2 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гронинген 0:0 ПЕК Зволле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный