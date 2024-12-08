Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Оливер Бреуде не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Бехоунек Рафаэл получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

48' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

47' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тирпан Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Джаханбахш Алиреза из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Сандра Сиссе пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

40' Nikolai Hopland выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Брауэрс Люк пробует нанести удар издали, но Томас Дидийон ловит мяч

34' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бош Йессе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Бош Йессе получает желтую карточку за толчок соперника.

24' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Бокила Лотетека пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

23' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Levi Smans навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Халл Дензел из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Херенвен

18' Сигургейрссон Рунар Тор не смог попасть в створ ударом издали

17' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Сандра Сиссе получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Сандра Сиссе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Херенвен

13' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сандра Сиссе наказан за толчок Эспен ван Э

5' Матч возобновлен

4' Бокила Лотетека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Ван дер Харт Микки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Бехоунек Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ильяс Себауи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Херенвен начинает с центра поля

1' Судья начинает матч