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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Robin Hensgens
Виллем II
0:0
Второй тайм: 57'
Херенвен
0'
25' Желтая карточка
Бош Йессе
45' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
53' Желтая карточка
Levi Smans

Ход матча

25'
Бош Йессе
 
45'
Бехоунек Рафаэл
 
53'
 
Levi Smans

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 183 Количество передач 272
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Херенвен
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Все Коэффициенты
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
7
Доодеман
Ник
14
Сандра
Сиссе
16
Мервелд
Ринго
18
Бокила
Лотетека
13
Ван
дер
Харт
Микки
2
Халл
Дензел
4
Керстен
Сэм
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
45
Брауде
Оливер
21
Ван
Эе
Эспен
8
Брауэрс
Люк
30
Джаханбахш
Алиреза
14
Levi
Smans
10
Ilias
Sebaoui
26
Dimitris
Rallis
Виллем II
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Херенвен

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
К
2:2
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:5
Э
2:0
К
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
4:2
Э
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.54
1.85

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

2.31
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

39
61

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 4 (2) 0.27
Сандра Сиссе 4 0.27
Бош Йессе 2 0.13
Мервелд Ринго 2 0.13
_Amar Fatah 1 0.07
Бокила Лотетека 1 (1) 0.07
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Emilio Kehrer 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.27
Николаеску Йон 3 0.2
Брауэрс Люк 2 0.13
Dimitris Rallis 2 0.13
Ольссон Симон 1 0.07
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.07
Levi Smans 1 0.07
Кёлерт Матс 0 0
Конде Амара 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Бош Йессе 4 0
Ламбер Борис 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Бокила Лотетека 2 0
Дидийон Томас 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Kyan Vaesen 2 0
_Amar Fatah 2 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эе Эспен 4 0
Брауде Оливер 4 0
Бохневич Павел 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Керстен Сэм 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0

Результаты матчей

Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Херенвен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
12
Виллем II
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Херенвен
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
23
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
5
63%
4
17%
46-60
1
13%
5
22%
61-75
1
13%
4
17%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
13%
3
21%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
13%
6
22%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
27%
3
11%
31-45
6
40%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Виллем II 2:0 Виллем II - НАК Бреда 2:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1
Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0
Херенвен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Херенвен - Валвейк 1:1 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0
Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1

Результаты матчей

Виллем II
Херенвен

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 0:0 Заявка 15 10 4 1 31 - 14 34
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 15 24
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 16 17
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Гронинген
 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 27 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
18.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 0:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
12.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 9 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 7 9
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
17.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
3.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
4.
Аякс
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 0 4 4 4 - 14 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 0 1 7 2 - 23 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • 54'
    Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.
  • 54'
    Мервелд Ринго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 54'
    Судья сигнализирует, что Levi Smans из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Томми Сент-Яго
  • 53'
    Levi Smans - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 53'
    Levi Smans из команды Херенвен заходит слишком далеко, он валит Мервелд Ринго.
  • 53'
    Амин Лачкар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 53'
    Бехоунек Рафаэл ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 52'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 52'
      Оливер Бреуде не смог попасть в створ ударом издали
    • 52'
      Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Матч возобновлен
    • 51'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Херенвен
    • 51'
      Амин Лачкар из команды Виллем II наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 51'
      Керстен Сэм из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Эспен ван Э из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Бош Йессе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Виллем II: 41%, Херенвен: 59%.
    • 50'
      Керстен Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Виллем II
    • 48'
      Эспен ван Э из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 47'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • 46'
      Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Виллем II пытается что-то создать.
    • 46'
      Nikolai Hopland ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виллем II
    Ничья
    Херенвен
    3.30
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    3.10
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    3.65
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