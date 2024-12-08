Тур: 15. Стадион: Конинг Виллем II. Главный судья: Robin Hensgens
Ход матча
25'
45'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
183 Количество передач 272
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
14
Сандра
Сиссе
21
Ван
Эе
Эспен
14
Levi
Smans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
35 Khaled Razak
-
-
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Levi SmansПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
Херенвен
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.54
1.85
Среднее время на гол
35
48
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
2.31
1.46
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
39
61
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|4 (2)
|0.27
|Сандра Сиссе
|4
|0.27
|Бош Йессе
|2
|0.13
|Мервелд Ринго
|2
|0.13
|_Amar Fatah
|1
|0.07
|Бокила Лотетека
|1 (1)
|0.07
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Emilio Kehrer
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.27
|Николаеску Йон
|3
|0.2
|Брауэрс Люк
|2
|0.13
|Dimitris Rallis
|2
|0.13
|Ольссон Симон
|1
|0.07
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.07
|Levi Smans
|1
|0.07
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Бош Йессе
|4
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Бокила Лотетека
|2
|0
|Дидийон Томас
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Kyan Vaesen
|2
|0
|_Amar Fatah
|2
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эе Эспен
|4
|0
|Брауде Оливер
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Dimitris Rallis
|1
|0
Результаты матчей
Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Херенвен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
12
Виллем II
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Херенвен
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
23
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
5
63%
4
17%
46-60
1
13%
5
22%
61-75
1
13%
4
17%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
13%
3
21%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Пропущено
15
27
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
13%
6
22%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
27%
3
11%
31-45
6
40%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Виллем II 2:0 Виллем II - НАК Бреда 2:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1
Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0
Херенвен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Херенвен - Валвейк 1:1 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0
Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1
Результаты матчей
Виллем II
Херенвен
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Виллем II
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
59
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 27
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 9
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 14
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5