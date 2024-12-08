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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 12775 Главный судья: Robin Hensgens
Виллем II
1:2
Конец матча
Херенвен
0'
25' Желтая карточка
Бош Йессе
45' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
53' Желтая карточка
Levi Smans
64' Желтая карточка
Халл Дензел
0:1
85' Пенальти
Николаеску Йон
1:1
89' Гол в свои ворота
Ван дер Харт Микки
1:2
90' Гол
Брауэрс Люк
90'+6

Ход матча

25'
Бош Йессе
 
45'
Бехоунек Рафаэл
 
53'
 
Levi Smans
62'
 
Николаеску Йон
Dimitris Rallis
63'
 
Ольссон Симон
Levi Smans
64'
 
Халл Дензел
69'
Йоостен Патрик
Сандра Сиссе
 
69'
Ламбер Борис
Бош Йессе
 
75'
 
Али Хусейн
Ilias Sebaoui
75'
 
Danilo Al-Saed
Халл Дензел
85'
0:1
Николаеску Йон
85'
 
Нуннели Че
Джаханбахш Алиреза
85'
Emilio Kehrer
Доодеман Ник
 
89'
Ван дер Харт Микки
1:1
90'
1:2
Брауэрс Люк
(Нуннели Че)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 338 Количество передач 511
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
7
Доодеман
Ник
14
Сандра
Сиссе
16
Мервелд
Ринго
18
Бокила
Лотетека
13
Ван
дер
Харт
Микки
2
Халл
Дензел
4
Керстен
Сэм
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
45
Брауде
Оливер
21
Ван
Эе
Эспен
8
Брауэрс
Люк
30
Джаханбахш
Алиреза
14
Levi
Smans
10
Ilias
Sebaoui
26
Dimitris
Rallis
Виллем II
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Херенвен

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
11.5%
57.7%
8 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
К
2:2
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:5
Э
2:0
К
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
4:2
Э
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.54
1.85

Среднее время на гол

35
48

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

2.31
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

39
61

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 4 (2) 0.27
Сандра Сиссе 4 0.27
Бош Йессе 2 0.13
Мервелд Ринго 2 0.13
_Amar Fatah 1 0.07
Бокила Лотетека 1 (1) 0.07
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Emilio Kehrer 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.27
Николаеску Йон 4 (1) 0.27
Брауэрс Люк 3 0.2
Dimitris Rallis 2 0.13
Ольссон Симон 1 0.07
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.07
Levi Smans 1 0.07
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Конде Амара 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Бош Йессе 4 0
Ламбер Борис 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Бокила Лотетека 2 0
Дидийон Томас 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Kyan Vaesen 2 0
_Amar Fatah 2 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эе Эспен 4 0
Брауде Оливер 4 0
Бохневич Павел 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Керстен Сэм 2 0
Халл Дензел 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Николаеску Йон 1 0
Levi Smans 1 0
Dimitris Rallis 1 0

Результаты матчей

Виллем II
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Херенвен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
12
Виллем II
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Херенвен
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

11
23
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
5
45%
4
17%
46-60
1
9%
5
22%
61-75
4
36%
4
17%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
29%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
13%
3
18%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
27
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
2
11%
6
22%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
22%
3
11%
31-45
6
33%
4
15%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - Виллем II 2:0 Виллем II - НАК Бреда 2:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2 Виллем II - Твенте 0:1
Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0
Херенвен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Херенвен - Валвейк 1:1 Фейеноорд - Херенвен 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0
Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1

Результаты матчей

Виллем II
Херенвен

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
9:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Утрехт
 2:0 Заявка 15 11 2 2 28 - 19 35
3.
Аякс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 16 33
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 8 2 5 28 - 16 26
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Херенвен
 Заявка 15 5 3 7 16 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
Виллем II
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
14.
Гронинген
 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 15 1 3 11 6 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 2:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 1 3 18 - 10 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
12.
Гронинген
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
16.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
17.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 2:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 7 20
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
4.
Аякс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 0 4 4 4 - 14 4
16.
Херенвен
 Заявка 8 1 0 7 4 - 24 3
17.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 8 (1)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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