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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
АЗ Алкмаар
0:0
Второй тайм: 62'
Аякс
0'
36' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
45' Желтая карточка
Шутало Йосип
46' Желтая карточка
Гус Ваутер
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Вегхорст Ваут

Ход матча

36'
 
Вегхорст Ваут
45'
 
Шутало Йосип
46'
Гус Ваутер
 
55'
 
Вегхорст Ваут

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 275 Количество передач 281
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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АЗ Алкмаар
Ничья
Аякс
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41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Копмейнерс
Пер
10
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
9
Пэрротт
Трой
7
Ван
Боммел
Рубен
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
18
Классен
Дэви
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
25
Вегхорст
Ваут
10
Акпом
Чуба
АЗ Алкмаар
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Аякс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

40 матчей

32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

35%
15%
50%
14 побед 6 ничьих 20 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

2.15
1.65

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

69
54

Голов в среднем за матч

1.73
1.35

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 (1) 0.47
Садик Ибраим 4 0.27
Мердинк Мекс 4 0.27
Мейнанс Свен 3 0.2
Касиус Денсо 2 0.13
Ван Боммел Рубен 2 0.13
Бюрместер Зико 1 0.07
Копмейнерс Пер 1 0.07
Белич Кристиян 1 0.07
Лахдо Майкель 1 0.07
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гус Ваутер 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 6 (1) 0.4
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.33
Траоре Бертран 4 0.27
Тейлор Кеннет 2 0.13
Хато Йоррель 2 0.13
Акпом Чуба 2 0.13
Годс Мика 2 0.13
Бробби Брайан 1 0.07
Гааей Антон 1 0.07
Ренсх Девайн 1 0.07
Шутало Йосип 1 0.07
Хлинссон Кристиан 1 0.07
Бас Юри 1 0.07
Фитц-Джим Киян 1 0.07
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 4 0
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Гус Ваутер 3 0
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Поку Эрнест 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Квакман Дэйв 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 4 0
Хато Йоррель 4 0
Шутало Йосип 3 0
Гааей Антон 3 0
Хендерсон Джордан 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Бас Юри 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Каплан Ахметджан 1 0
Годс Мика 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аякс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
4
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
17
АЗ Алкмаар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Аякс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
6%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
3
21%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
27%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
4
15%
4
13%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
8
26%
61-75
6
22%
7
23%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
21%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:0 АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0
Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Аякс

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
9
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
5
2
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
10
4
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Аякс
 0:0 Заявка 15 10 4 1 31 - 14 34
3.
Утрехт
 Заявка 14 10 2 2 26 - 19 32
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 15 7 3 5 26 - 15 24
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 15 4 5 6 15 - 16 17
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Гронинген
 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
14.
Херенвен
 0:0 Заявка 15 4 4 7 14 - 27 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 14 1 3 10 6 - 31 6
18.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 0:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Гронинген
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
12.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 9 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 7 9
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
17.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
3.
Утрехт
 Заявка 7 5 2 0 14 - 7 17
4.
Аякс
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 0 4 4 4 - 14 4
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
17.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
18.
Херенвен
 0:0 Заявка 8 0 1 7 2 - 23 1
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Класи Йорди из команды АЗ Алкмаар толкнул локтем оппонента. Это Акпом Чуба заработал фол
    • 57'
      Гааей Антон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 57'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 56'
      Вегхорст Ваут задерживает мяч рукой
    • 56'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Аякс, будет отменен из-за фола.
    • 56'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс.
    • 55'
      Г О О О О О Л! Аякс забивает! Вегхорст Ваут отличился.
    • 55'
      Пэрротт Трой наказан за толчок Тейлор Кеннет
    • 54'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 54'
      Близко! Ван Боммел Рубен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 54'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 54'
      Ван Боммел Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 53'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 52'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 51'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 50'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 49'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 48'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 48'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 47'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из АЗ Алкмаар.
    • 46'
      Гус Ваутер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Безумный фол. Гус Ваутер грубо играет против соперника. Пострадал Акпом Чуба
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Аякс
    3.55
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