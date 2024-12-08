Тур: 15. Стадион: АФАС. Главный судья: Нагтегал Марк
0:0
Второй тайм: 62'
0'
36' Желтая карточкаВегхорст Ваут
45' Желтая карточкаШутало Йосип
46' Желтая карточкаГус Ваутер
55' Undefined phrase: football_event_Вегхорст Ваут
Ход матча
36'
45'
46'
55'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
275 Количество передач 281
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
10
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
-
41 Зут ЙерунВратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
26 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Аякс
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
40 матчей
32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
35%
15%
50%
14 побед 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Среднее время на гол
69
85
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
2.15
1.65
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
69
54
Голов в среднем за матч
1.73
1.35
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|0.47
|Садик Ибраим
|4
|0.27
|Мердинк Мекс
|4
|0.27
|Мейнанс Свен
|3
|0.2
|Касиус Денсо
|2
|0.13
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.13
|Бюрместер Зико
|1
|0.07
|Копмейнерс Пер
|1
|0.07
|Белич Кристиян
|1
|0.07
|Лахдо Майкель
|1
|0.07
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.4
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.33
|Траоре Бертран
|4
|0.27
|Тейлор Кеннет
|2
|0.13
|Хато Йоррель
|2
|0.13
|Акпом Чуба
|2
|0.13
|Годс Мика
|2
|0.13
|Бробби Брайан
|1
|0.07
|Гааей Антон
|1
|0.07
|Ренсх Девайн
|1
|0.07
|Шутало Йосип
|1
|0.07
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.07
|Бас Юри
|1
|0.07
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.07
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейнанс Свен
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Гус Ваутер
|3
|0
|Деккер Максим
|1
|1
|Майкума Сейя
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
|Квакман Дэйв
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Шутало Йосип
|3
|0
|Гааей Антон
|3
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Каплан Ахметджан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аякс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
4
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
17
АЗ Алкмаар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Аякс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
6%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
3
21%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
27%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
4
15%
4
13%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
8
26%
61-75
6
22%
7
23%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
2
14%
1-15
3
21%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:0 АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0
Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Аякс
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
9
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
16
34
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
104
212
410
113
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|31 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|26 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 15
|24
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10.
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 27
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|6 - 31
|6
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|12.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 9
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 7
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 14
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
|18.
|0:0 Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 23
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5