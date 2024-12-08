Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ван Боммел Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Шутало Йосип получил желтую карточку от судьи

46' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Аякс

45' Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали

45' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Оооо... вот это был удар! Поку Эрнест должен был забить с этой позиции.

44' Хорошую попытку сделал Поку Эрнест . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Пэрротт Трой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

41' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Вегхорст Ваут получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Аякс

33' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Аякс

29' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Аякс

27' Мёллер Вольфе Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Аякс

23' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Поку Эрнест создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хорошую попытку сделал Тейлор Кеннет . Удар в створ, но вратарь начеку

19' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

14' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

14' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

11' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

4' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Акпом Чуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аякс начинает с центра поля