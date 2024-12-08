Тур: 15. Стадион: АФАС. Главный судья: Нагтегал Марк
2:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаВегхорст Ваут
45' Желтая карточкаШутало Йосип
46' Желтая карточкаГус Ваутер
55' Undefined phrase: football_event_Вегхорст Ваут
1:0
65' ГолПэрротт Трой
2:0
76' ГолЛахдо Майкель
2:1
81' ГолГодс Мика
90'+6
Ход матча
36'
45'
46'
55'
65'
1:0
73'
76'
2:0
81'
2:1
83'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
405 Количество передач 541
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.15 Победа «Аякса»
-
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
10
Мейнанс
Свен
21
Поку
Эрнест
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
-
41 Зут ЙерунВратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
26 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Аякс
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед
40 матчей
32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
35%
15%
50%
14 побед 6 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.3
1.05
Среднее время на гол
69
85
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
2.15
1.65
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
69
54
Голов в среднем за матч
1.73
1.35
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|8 (1)
|0.53
|Садик Ибраим
|4
|0.27
|Мердинк Мекс
|4
|0.27
|Мейнанс Свен
|3
|0.2
|Касиус Денсо
|2
|0.13
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.13
|Лахдо Майкель
|2
|0.13
|Копмейнерс Пер
|1
|0.07
|Бюрместер Зико
|1
|0.07
|Белич Кристиян
|1
|0.07
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.4
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.33
|Траоре Бертран
|4
|0.27
|Годс Мика
|3
|0.2
|Тейлор Кеннет
|2
|0.13
|Хато Йоррель
|2
|0.13
|Акпом Чуба
|2
|0.13
|Бробби Брайан
|1
|0.07
|Гааей Антон
|1
|0.07
|Ренсх Девайн
|1
|0.07
|Шутало Йосип
|1
|0.07
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.07
|Бас Юри
|1
|0.07
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.07
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейнанс Свен
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Гус Ваутер
|3
|0
|Деккер Максим
|1
|1
|Майкума Сейя
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
|Квакман Дэйв
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|4
|0
|Хато Йоррель
|4
|0
|Шутало Йосип
|3
|0
|Гааей Антон
|3
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Каплан Ахметджан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Аякс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
5
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аякс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
17
АЗ Алкмаар
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
27%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
29
32
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
4
14%
4
13%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
6
21%
8
25%
61-75
7
24%
8
25%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:0 АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0
Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Аякс
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
9:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
9
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
52
17
34
17
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
78
105
213
411
114
213
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|28 - 19
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|18.
|0:2 Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|17.
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 14
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 24
|3
|17.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|8 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.15 Победа «Аякса»
-