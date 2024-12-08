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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
АЗ Алкмаар
2:1
Конец матча
Аякс
0'
36' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
45' Желтая карточка
Шутало Йосип
46' Желтая карточка
Гус Ваутер
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Вегхорст Ваут
1:0
65' Гол
Пэрротт Трой
2:0
76' Гол
Лахдо Майкель
2:1
81' Гол
Годс Мика
90'+6

Ход матча

36'
 
Вегхорст Ваут
45'
 
Шутало Йосип
46'
Гус Ваутер
 
55'
 
Вегхорст Ваут
63'
 
Бробби Брайан
Вегхорст Ваут
63'
 
Траоре Бертран
Бергёйс Стивен
65'
Пэрротт Трой
(Копмейнерс Пер)
1:0
66'
Лахдо Майкель
Ван Боммел Рубен
 
73'
 
Годс Мика
Акпом Чуба
73'
 
Фитц-Джим Киян
Классен Дэви
76'
Лахдо Майкель
(Копмейнерс Пер)
2:0
78'
 
Расмуссен Кристиан
Тейлор Кеннет
81'
2:1
Годс Мика
(Бробби Брайан)
83'
Kees Smit
Поку Эрнест
 
90'
Касиус Денсо
Майкума Сейя
 
90'
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 405 Количество передач 541
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Зут
Йерун
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Копмейнерс
Пер
10
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
9
Пэрротт
Трой
7
Ван
Боммел
Рубен
22
Пасвер
Ремко
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
18
Классен
Дэви
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
25
Вегхорст
Ваут
10
Акпом
Чуба
АЗ Алкмаар
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Аякс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 20 побед

40 матчей

32.5%
17.5%
50%
13 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

35%
15%
50%
14 побед 6 ничьих 20 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.3
1.05

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

2.15
1.65

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

69
54

Голов в среднем за матч

1.73
1.35

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
24
Больше 60%
Меньше 40%
16
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 8 (1) 0.53
Садик Ибраим 4 0.27
Мердинк Мекс 4 0.27
Мейнанс Свен 3 0.2
Касиус Денсо 2 0.13
Ван Боммел Рубен 2 0.13
Лахдо Майкель 2 0.13
Копмейнерс Пер 1 0.07
Бюрместер Зико 1 0.07
Белич Кристиян 1 0.07
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гус Ваутер 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 6 (1) 0.4
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.33
Траоре Бертран 4 0.27
Годс Мика 3 0.2
Тейлор Кеннет 2 0.13
Хато Йоррель 2 0.13
Акпом Чуба 2 0.13
Бробби Брайан 1 0.07
Гааей Антон 1 0.07
Ренсх Девайн 1 0.07
Шутало Йосип 1 0.07
Хлинссон Кристиан 1 0.07
Бас Юри 1 0.07
Фитц-Джим Киян 1 0.07
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейнанс Свен 4 0
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Гус Ваутер 3 0
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Поку Эрнест 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Квакман Дэйв 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 4 0
Хато Йоррель 4 0
Шутало Йосип 3 0
Гааей Антон 3 0
Хендерсон Джордан 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Бас Юри 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Каплан Ахметджан 1 0
Годс Мика 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Аякс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
5
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аякс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
17
АЗ Алкмаар
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
6%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
3
27%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

29
32
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
4
14%
4
13%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
6
21%
8
25%
61-75
7
24%
8
25%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:0 АЗ Алкмаар - Галатасарай 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Виллем II 1:2
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Аякс - ПЕК Зволле 2:0
Твенте - Аякс 2:2 Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Аякс

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
9:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
9
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
9:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
9
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
5
2
1
7
2.5
3
4
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5
1
6
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
10
5
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Утрехт
 2:0 Заявка 15 11 2 2 28 - 19 35
3.
Аякс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 16 33
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 8 2 5 28 - 16 26
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Херенвен
 Заявка 15 5 3 7 16 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
Виллем II
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
14.
Гронинген
 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 15 1 3 11 6 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 2:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 1 3 18 - 10 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
12.
Гронинген
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
16.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
17.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 2:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 7 20
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
4.
Аякс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 0 4 4 4 - 14 4
16.
Херенвен
 Заявка 8 1 0 7 4 - 24 3
17.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 8 (1)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 94'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Гус Ваутер из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар заходит слишком далеко, он валит Хато Йоррель.
  • 92'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
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