Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Пэрротт Трой получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Пэрротт Трой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Шутало Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

81' Г О О О О Л - Годс Мика забивает с правой ноги!

81' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.

76' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.

75' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Тейлор Кеннет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Аякс

72' Удар от ворот произведет Аякс

72' Ван ден Бомен Бранко бьет со штрафного в створ, но Йерун Зут держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Аякс

68' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.

65' Г О О О О Л - Пэрротт Трой забивает с правой ноги!

65' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Поку Эрнест пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

63' Удар от ворот произведет Аякс

62' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

61' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тейлор Кеннет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

57' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Аякс , будет отменен из-за фола.

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

54' Ван Боммел Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Аякс

51' Удар от ворот произведет Аякс

51' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Аякс

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из АЗ Алкмаар

46' Гус Ваутер получил желтую карточку от судьи