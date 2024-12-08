Тур: 15. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Линдхут Аллард
0:2
Перерыв
Ход матча
35'
41'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
195 Количество передач 221
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
16
Налич
Ади
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресевёр ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Утрехт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|2
|0.13
|Робине Тома
|1
|0.07
|Гийом Батист
|1
|0.07
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.27
|Катлайн Йоанн
|3
|0.2
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.2
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.13
|Йенсен Виктор
|2
|0.13
|Ромени Оле
|2
|0.13
|Мин Давид
|2
|0.13
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Родригес Мигель
|1
|0.07
|Хореман Сибе
|1
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Виргевер Ник
|1
|0.07
|Дескотт Антони
|1 (1)
|0.07
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|2
|1
|Хайе Том
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Пакстен
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Утрехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
3
Алмере Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Утрехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
1
8
Алмере Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Утрехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
5
36%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
6
32%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
5
26%
3
43%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
17%
5
36%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
6
24
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 1
3
50%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
33%
6
25%
76-90
Пропущено
31
21
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
8
26%
5
24%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
8
26%
2
10%
61-75
5
16%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НАК Бреда - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0
Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2
Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 Утрехт - ПСВ 2:5 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2
Результаты матчей
Алмере Сити
Утрехт
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
131
113
95
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|2:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|28 - 19
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|18.
|0:2 Заявка
|15
|1
|3
|11
|6 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|17.
|0:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|2:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 14
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 24
|3
|17.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|8 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5