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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Алмере Сити
0:2
Перерыв
Утрехт
0'
0:1
35' Гол
Ван дер Хорн Майк
0:2
41' Гол
Икбал Зидан
45' Желтая карточка
Родригес Мигель

Ход матча

35'
0:1
Ван дер Хорн Майк
(Эль-Каруани Суфьян)
41'
0:2
Икбал Зидан
(Вестерлунн Никлас)
45'
 
Родригес Мигель

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 195 Количество передач 221
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

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Алмере Сити
Ничья
Утрехт
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
16
Налич
Ади
8
Тахири
Анас
7
Провиденс
Рубен
9
Робине
Тома
11
Кадиле
Джуниор
1
Баркас
Василис
23
Вестерлунн
Никлас
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Икбал
Зидан
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
18
Тоорнстра
Йенс
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
Алмере Сити
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Утрехт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 2 0.13
Робине Тома 1 0.07
Гийом Батист 1 0.07
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.27
Катлайн Йоанн 3 0.2
Огайо Ноа 3 (1) 0.2
Ван дер Хорн Майк 2 0.13
Йенсен Виктор 2 0.13
Ромени Оле 2 0.13
Мин Давид 2 0.13
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Родригес Мигель 1 0.07
Хореман Сибе 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Виргевер Ник 1 0.07
Дескотт Антони 1 (1) 0.07
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 2 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Налич Ади 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Пакстен 4 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Огайо Ноа 3 0
Родригес Мигель 2 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Катлайн Йоанн 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Утрехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
3
Алмере Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Утрехт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

1
8
Алмере Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Утрехт
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
25%
5
36%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
6
32%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
1
5%
1
14%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
5
26%
3
43%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
17%
5
36%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

6
24
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 1
3
50%
3
13%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
33%
6
25%
76-90

Пропущено

31
21
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
8
26%
5
24%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
8
26%
2
10%
61-75
5
16%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НАК Бреда - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0
Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2
Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 Утрехт - ПСВ 2:5 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2

Результаты матчей

Алмере Сити
Утрехт

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
13
1
1
13
1.5
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Утрехт
 2:0 Заявка 15 11 2 2 28 - 19 35
3.
Аякс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 16 33
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 8 2 5 28 - 16 26
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Херенвен
 Заявка 15 5 3 7 16 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
Виллем II
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
14.
Гронинген
 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
18.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 15 1 3 11 6 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 2:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 1 3 18 - 10 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
12.
Гронинген
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
16.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
17.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 8 1 1 6 4 - 21 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 2:0 Заявка 8 6 2 0 16 - 7 20
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
4.
Аякс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 0 4 4 4 - 14 4
16.
Херенвен
 Заявка 8 1 0 7 4 - 24 3
17.
Алмере Сити
 0:2 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 8 (1)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 46%, Утрехт: 54%.
  • 47'
    Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Ван Де Камп Йокем Ритмистер ослабляет давление, выбив мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Алмере Сити
    Ничья
    Утрехт
    5.00
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    4.55
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    1.98
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    Алмере Сити
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