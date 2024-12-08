Тур: 15. Стадион: Yanmar Stadion. Зрители: 3729 Главный судья: Линдхут Аллард
1:3
Конец матча
0'
0:1
35' ГолВан дер Хорн Майк
0:2
41' ГолИкбал Зидан
45' Желтая карточкаРодригес Мигель
48' Желтая карточкаИкбал Зидан
51' Желтая карточкаНалич Ади
63' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
65' Желтая карточкаПровиденс Рубен
1:2
86' ГолДелорье-Шобе Логан
1:3
90' ГолОгайо Ноа
90'+6
Ход матча
35'
41'
0:2
45'
48'
51'
65'
73'
86'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
440 Количество передач 436
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
16
Налич
Ади
24
Виргевер
Ник
14
Икбал
Зидан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресевёр ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
15 Блейк АдрианПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Утрехт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|2
|0.13
|Робине Тома
|1
|0.07
|Гийом Батист
|1
|0.07
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0.07
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.27
|Огайо Ноа
|4 (1)
|0.27
|Катлайн Йоанн
|3
|0.2
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.13
|Йенсен Виктор
|2
|0.13
|Ромени Оле
|2
|0.13
|Мин Давид
|2
|0.13
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.07
|Родригес Мигель
|1
|0.07
|Хореман Сибе
|1
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Виргевер Ник
|1
|0.07
|Икбал Зидан
|1
|0.07
|Дескотт Антони
|1 (1)
|0.07
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Вестерлунн Никлас
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
|Блейк Адриан
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|2
|1
|Хайе Том
|2
|0
|Налич Ади
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Пакстен
|4
|0
|Родригес Мигель
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Икбал Зидан
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Утрехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
3
Алмере Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Утрехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
1
8
Алмере Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Утрехт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
6
35%
76-90
Пропущено
22
8
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
6
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
6
27%
4
50%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
17%
5
36%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
7
27
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 1
3
43%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
1
14%
4
15%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
43%
7
26%
76-90
Пропущено
34
22
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
8
24%
5
23%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
6
18%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НАК Бреда - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0
Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2
Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 Утрехт - ПСВ 2:5 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2
Результаты матчей
Алмере Сити
Утрехт
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
16
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
141
114
105
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|0
|1
|56 - 12
|42
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|29 - 20
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 16
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|35 - 16
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 20
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 16
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|17 - 23
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 23
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|21 - 19
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 24
|16
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|7 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 5
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 12
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 11
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 13
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 22
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|27 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 15
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 19
|4
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 14
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 24
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 20
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|11 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|10 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|8 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Эдвардсен Оливер
|7 (2)
|ПСВ
|Тиль Гус
|6 (5)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|6
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 4
|Спарта Роттердам
|Клемент Пелле
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5