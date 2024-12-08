Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Ааронсон Пакстен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Г О О О О Л - Делорье-Шобе Логан забивает ударом с правой ноги!

85' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

80' Делорье-Шобе Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Утрехт

75' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

74' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Провиденс Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Провиденс Рубен пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

71' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Загаритис Василиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Загаритис Василиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хансен Корнелиус пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

67' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

65' Провиденс Рубен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

65' Загаритис Василиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Загаритис Василиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Вестерлунн Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ромени Оле пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

55' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Хорошую попытку сделал Тоорнстра Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Налич Ади тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

51' Налич Ади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Утрехт

50' Налич Ади не смог попасть в створ ударом издали

50' Кадиле Джуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Акуджоби Хамди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Икбал Зидан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение