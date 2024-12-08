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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 3729 Главный судья: Линдхут Аллард
Алмере Сити
1:3
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
35' Гол
Ван дер Хорн Майк
0:2
41' Гол
Икбал Зидан
45' Желтая карточка
Родригес Мигель
48' Желтая карточка
Икбал Зидан
51' Желтая карточка
Налич Ади
63' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
65' Желтая карточка
Провиденс Рубен
1:2
86' Гол
Делорье-Шобе Логан
1:3
90' Гол
Огайо Ноа
90'+6

Ход матча

35'
0:1
Ван дер Хорн Майк
(Эль-Каруани Суфьян)
41'
0:2
Икбал Зидан
(Вестерлунн Никлас)
45'
 
Родригес Мигель
46'
Маменги Кристофер
Лоуренс Джеймс
 
48'
 
Икбал Зидан
51'
Налич Ади
 
54'
 
Ромени Оле
Родригес Мигель
60'
Хансен Корнелиус
Кадиле Джуниор
 
63'
 
Ван дер Хорн Майк
65'
Провиденс Рубен
 
73'
Делорье-Шобе Логан
Провиденс Рубен
 
73'
Хайе Том
Тахири Анас
 
77'
 
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
77'
 
Огайо Ноа
Мин Давид
78'
Бальбао Алекс
Налич Ади
 
86'
Делорье-Шобе Логан
1:2
87'
 
Блейк Адриан
Катлайн Йоанн
87'
 
Фрауло Оскар
Икбал Зидан
90'
1:3
Огайо Ноа
(Блейк Адриан)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 440 Количество передач 436
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
16
Налич
Ади
8
Тахири
Анас
7
Провиденс
Рубен
9
Робине
Тома
11
Кадиле
Джуниор
1
Баркас
Василис
23
Вестерлунн
Никлас
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Икбал
Зидан
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
18
Тоорнстра
Йенс
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
Алмере Сити
4-3-3
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Утрехт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 2 0.13
Робине Тома 1 0.07
Гийом Батист 1 0.07
Делорье-Шобе Логан 1 0.07
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.27
Огайо Ноа 4 (1) 0.27
Катлайн Йоанн 3 0.2
Ван дер Хорн Майк 2 0.13
Йенсен Виктор 2 0.13
Ромени Оле 2 0.13
Мин Давид 2 0.13
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Родригес Мигель 1 0.07
Хореман Сибе 1 0.07
Боздоган Джан 1 0.07
Виргевер Ник 1 0.07
Икбал Зидан 1 0.07
Дескотт Антони 1 (1) 0.07
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Вестерлунн Никлас 0 0
Фрауло Оскар 0 0
Блейк Адриан 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 2 1
Хайе Том 2 0
Налич Ади 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Пакстен 4 0
Родригес Мигель 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Огайо Ноа 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Икбал Зидан 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Утрехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
3
Алмере Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Утрехт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

1
8
Алмере Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Утрехт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
40%
6
35%
76-90

Пропущено

22
8
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
6
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
14%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
6
27%
0
0%
61-75
6
27%
4
50%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 9
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
17%
5
36%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

7
27
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
9 Не забивали 1
3
43%
3
11%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
1
14%
4
15%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
43%
7
26%
76-90

Пропущено

34
22
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
8
24%
5
23%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
5
15%
4
18%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
6
18%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НАК Бреда - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Валвейк - Алмере Сити 2:0
Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2
Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аякс - Утрехт 2:2 Утрехт - ПСВ 2:5 НЕК Неймеген - Утрехт 1:2 Утрехт - Хераклес 1:0
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2

Результаты матчей

Алмере Сити
Утрехт

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
14
1
1
14
1.5
10
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 14 0 1 56 - 12 42
2.
Утрехт
 Заявка 15 11 2 2 29 - 20 35
3.
Аякс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 16 33
4.
Фейеноорд
 Заявка 15 9 5 1 35 - 16 32
5.
Твенте
 Заявка 15 8 4 3 30 - 20 28
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 8 2 5 28 - 16 26
7.
НАК Бреда
 Заявка 15 7 1 7 17 - 23 22
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 15 6 3 6 25 - 23 21
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 15 5 4 6 17 - 21 19
10.
Херенвен
 Заявка 15 5 3 7 16 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 15 5 1 9 21 - 19 16
12.
Виллем II
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
14.
Гронинген
 Заявка 15 4 4 7 14 - 24 16
15.
Хераклес
 Заявка 15 3 5 7 16 - 28 14
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17.
Валвейк
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
18.
Алмере Сити
 Заявка 15 1 3 11 7 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 29 - 3 21
2.
Аякс
 Заявка 7 6 1 0 17 - 5 19
3.
НАК Бреда
 Заявка 7 5 0 2 10 - 7 15
4.
Утрехт
 Заявка 7 5 0 2 12 - 12 15
5.
Твенте
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
6.
Херенвен
 Заявка 7 4 3 0 12 - 4 15
7.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 2 2 18 - 11 14
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 1 3 18 - 10 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 0 3 10 - 8 12
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
12.
Гронинген
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 3 1 4 15 - 9 10
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 4 2 13 - 13 10
15.
Виллем II
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
16.
Валвейк
 Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 1 1 6 5 - 22 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 0 4 4 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 7 0 1 27 - 9 21
2.
Утрехт
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 5 3 0 23 - 9 18
4.
Аякс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Твенте
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
7.
Виллем II
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
10.
НАК Бреда
 Заявка 8 2 1 5 7 - 16 7
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 0 5 6 - 10 6
13.
Хераклес
 Заявка 7 1 1 5 3 - 15 4
14.
Гронинген
 Заявка 7 1 1 5 5 - 19 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 0 4 4 4 - 14 4
16.
Херенвен
 Заявка 8 1 0 7 4 - 24 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 0 2 5 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 2 5 7 - 20 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 11 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 10 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 8 (1)
Гоу Эхед Иглс Эдвардсен Оливер 7 (2)
ПСВ Тиль Гус 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 6
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 4
Спарта Роттердам Клемент Пелле 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3729 болельщиков
  • 96'
    Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 50%, Утрехт: 50%.
  • 94'
    Блейк Адриан сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О О Л - Огайо Ноа из команды Утрехт легко посылает мяч в пустые ворота левой! Огайо Ноа легко с этим справился!
  • 94'
    Утрехт начинает контратаку
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    Где смотреть матч Алмере Сити 1:3 Утрехт онлайн

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