Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

43' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Оооо... вот это был удар! Сучич Лука должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Сучич Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Матч возобновлен

35' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Леганес

32' Неу Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

31' Муньос Айхен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Муньос Айхен получил желтую карточку от судьи

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Неу Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Розье Валентен из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Неу Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Г О О О О Л - Браис Мендес забивает с левой ноги!

13' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Леганес

13' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

12' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Неу Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Леганес начинает с центра поля