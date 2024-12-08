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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Леганес
0:1
Второй тайм: 71'
Реал Сосьедад
0'
0:1
14' Гол
Браис Мендес
27' Желтая карточка
Муньос Айхен

Ход матча

14'
0:1
Браис Мендес
(Гомес Серхио)
27'
 
Муньос Айхен
31'
 
Хави Лопеc
Муньос Айхен
50'
 
Оласагасти Хон
Субименди Мартин
56'
Круз Хуан
Сиссе Сейдуба
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 238 Количество передач 178
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 115
Леганес 0.9% (1)
X 21.7% (25)
Реал Сосьедад 77.4% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
20
Эрнандес
Хави
V
17
Неу
Иван
5
Тапия
Ренато
19
Гарсиа
Диего
7
Оскар
Родригес
8
Сиссе
Сейдуба
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
3
Муньос
Айхен
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
10
Оярсабаль
Микель
Леганес
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Леганес
Реал Сосьедад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

КК
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
2:2
П
3:2
П
1:0
П
1:1
П
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.25
Брашанац Дарко 1 0.06
Оскар Родригес 1 0.06
Неу Иван 1 0.06
Де ла Фуэнте Мигель 1 (1) 0.06
Гарсиа Диего 1 0.06
Тапия Ренато 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Саэнс Хорхе 1 0.06
Франкеза Энрик 1 0.06
Гонсалес Серхио VI 1 0.06
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 3 (2) 0.19
Кубо Такефуса 3 0.19
Браис Мендес 2 0.13
Оскарссон Орри 2 0.13
Субименди Мартин 1 0.06
Сучич Лука 1 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.06
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 6 0
Тапия Ренато 4 0
Розье Валентен 4 0
Оскар Родригес 3 0
Де ла Фуэнте Мигель 3 0
Настасич Матия 2 0
Саэнс Хорхе 2 0
Гонсалес Серхио VI 2 0
Сиссе Сейдуба 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Borja Jimenez 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 4 0
Арамбуру Хон 4 0
Оярсабаль Микель 2 1
Агер Наиф 3 0
Браис Мендес 3 0
Муньос Айхен 2 0
Барренечеа Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Хави Лопеc 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Сучич Лука 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Леганес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

5
6
Леганес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Реал Сосьедад
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Забито

16
12
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
6
38%
5
42%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
33%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Эстепона - Леганес 2:2 Алавес - Леганес 1:1 Леганес - Реал Мадрид 0:3 Леганес - Севилья 1:0
Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Конкенсе - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 2:0 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2

Результаты матчей

Леганес
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Леганес
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 16 7 3 6 14 - 11 24
7.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
9.
Жирона
 Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Леганес
 0:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 Заявка 8 4 1 3 15 - 13 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16.
Леганес
 0:1 Заявка 8 3 1 4 6 - 8 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
3.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
5.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 8 4 2 2 5 - 2 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 0:1 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 9 (1)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
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    Прогнозы 115
    Леганес 0.9% (1)
    X 21.7% (25)
    Реал Сосьедад 77.4% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Леганес
    Ничья
    Реал Сосьедад
    5.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Леганес
    0.9% (1)
    Ничья
    21.7% (25)
    Реал Сосьедад
    77.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    42.6% (49)
    0:1 Реал Сосьедад
    29.6% (34)
    1:1 Ничья
    19.1% (22)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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