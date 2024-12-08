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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 11312 Главный судья: Гонсалес Пабло
Леганес
0:3
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
14' Гол
Браис Мендес
27' Желтая карточка
Муньос Айхен
70' Желтая карточка
Розье Валентен
70' Желтая карточка
Браис Мендес
75' Желтая карточка
Неу Иван
0:2
78' Гол
Барренечеа Андер
0:3
90' Гол
Оярсабаль Микель
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Браис Мендес
(Гомес Серхио)
27'
 
Муньос Айхен
31'
 
Хави Лопеc
Муньос Айхен
50'
 
Оласагасти Хон
Субименди Мартин
56'
Круз Хуан
Сиссе Сейдуба
 
70'
Розье Валентен
 
70'
 
Браис Мендес
75'
Неу Иван
 
77'
 
Барренечеа Андер
Гомес Серхио
78'
 
Кубо Такефуса
78'
0:2
Барренечеа Андер
78'
 
Бекер Шеральдо
Тапия Ренато
79'
Мунир Эль-Хаддади
 
90'
0:3
Оярсабаль Микель
(Барренечеа Андер)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 424 Количество передач 329
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 115
Леганес 0.9% (1)
X 21.7% (25)
Реал Сосьедад 77.4% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
20
Эрнандес
Хави
V
17
Неу
Иван
5
Тапия
Ренато
19
Гарсиа
Диего
7
Оскар
Родригес
8
Сиссе
Сейдуба
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
3
Муньос
Айхен
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
10
Оярсабаль
Микель
Леганес
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Леганес
Реал Сосьедад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

КК
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
2:2
П
3:2
П
1:0
П
1:1
П
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 4 0.25
Брашанац Дарко 1 0.06
Оскар Родригес 1 0.06
Неу Иван 1 0.06
Де ла Фуэнте Мигель 1 (1) 0.06
Гарсиа Диего 1 0.06
Тапия Ренато 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Саэнс Хорхе 1 0.06
Франкеза Энрик 1 0.06
Гонсалес Серхио VI 1 0.06
Раба Даниэль 0 0
Розье Валентен 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.25
Кубо Такефуса 3 0.19
Браис Мендес 2 0.13
Оскарссон Орри 2 0.13
Барренечеа Андер 1 0.06
Субименди Мартин 1 0.06
Сучич Лука 1 0.06
Бекер Шеральдо 1 0.06
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0

Карточки

Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неу Иван 7 0
Розье Валентен 5 0
Тапия Ренато 4 0
Оскар Родригес 3 0
Де ла Фуэнте Мигель 3 0
Настасич Матия 2 0
Саэнс Хорхе 2 0
Гонсалес Серхио VI 2 0
Сиссе Сейдуба 2 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Сориано Хуан 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Borja Jimenez 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 4 0
Браис Мендес 4 0
Арамбуру Хон 4 0
Оярсабаль Микель 2 1
Агер Наиф 3 0
Муньос Айхен 2 0
Барренечеа Андер 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Хави Лопеc 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Гомес Серхио 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Сучич Лука 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Леганес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

5
6
Леганес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
4
67%
3
43%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
6
38%
7
47%
76-90

Пропущено

21
12
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
29%
2
17%
61-75
9
43%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Эстепона - Леганес 2:2 Алавес - Леганес 1:1 Леганес - Реал Мадрид 0:3 Леганес - Севилья 1:0
Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Конкенсе - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 2:0 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2

Результаты матчей

Леганес
Реал Сосьедад

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Леганес
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
4
12
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
Вильярреал
 0:1 Заявка 15 7 5 3 27 - 24 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 3 6 16 - 11 24
7.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
9.
Жирона
 Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Леганес
 Заявка 16 3 6 7 14 - 23 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 10 6 3 1 15 - 7 21
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 Заявка 8 4 1 3 15 - 13 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 0:1 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16.
Леганес
 Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
3.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 7 - 2 14
5.
Вильярреал
 0:1 Заявка 8 4 2 2 11 - 10 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
7.
Атлетик Б
 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 9 (1)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Леганес Неу Иван 7
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Весь список
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    Прогнозы 115
    Леганес 0.9% (1)
    X 21.7% (25)
    Реал Сосьедад 77.4% (89)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Леганес 0:3 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Леганес
    0.9% (1)
    Ничья
    21.7% (25)
    Реал Сосьедад
    77.4% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    42.6% (49)
    0:1 Реал Сосьедад
    29.6% (34)
    1:1 Ничья
    19.1% (22)
    0:2 Реал Сосьедад
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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