Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Неу Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Мунир Эль-Хаддади оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Удар от ворот произведет Леганес

84' Агер Наиф не смог попасть в створ ударом издали

83' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Неу Иван плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

78' Г О О О О Л - Барренечеа Андер забивает ударом с левой ноги!

77' Гомес Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Неу Иван получил желтую карточку от судьи

74' Неу Иван из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

70' Браис Мендес получил желтую карточку от судьи

70' Розье Валентен получил желтую карточку от судьи

70' Гомес Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Гонсалес Серхио VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сучич Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

67' Удар от ворот произведет Леганес

66' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Неу Иван не смог попасть в створ ударом издали

60' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Розье Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Оскар Родригес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Оскар Родригес нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

54' Сиссе Сейдуба из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Субименди Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля