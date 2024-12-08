Тур: 16. Стадион: Бутарке. Зрители: 11312 Главный судья: Гонсалес Пабло
0:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолБраис Мендес
27' Желтая карточкаМуньос Айхен
70' Желтая карточкаРозье Валентен
70' Желтая карточкаБраис Мендес
75' Желтая карточкаНеу Иван
0:2
78' ГолБарренечеа Андер
0:3
90' ГолОярсабаль Микель
90'+7
Ход матча
14'
0:1
27'
70'
70'
75'
78'
78'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
424 Количество передач 329
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Неу
Иван
19
Гарсиа
Диего
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсиа ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Чикко ХулианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гарсия НаимПолузащитник
-
Главный тренер: Хименес Борха
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
-
23 Браис МендесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Леганес
Реал Сосьедад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|4
|0.25
|Брашанац Дарко
|1
|0.06
|Оскар Родригес
|1
|0.06
|Неу Иван
|1
|0.06
|Де ла Фуэнте Мигель
|1 (1)
|0.06
|Гарсиа Диего
|1
|0.06
|Тапия Ренато
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Саэнс Хорхе
|1
|0.06
|Франкеза Энрик
|1
|0.06
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0.06
|Раба Даниэль
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.25
|Кубо Такефуса
|3
|0.19
|Браис Мендес
|2
|0.13
|Оскарссон Орри
|2
|0.13
|Барренечеа Андер
|1
|0.06
|Субименди Мартин
|1
|0.06
|Сучич Лука
|1
|0.06
|Бекер Шеральдо
|1
|0.06
|Гомес Серхио
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
Карточки
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неу Иван
|7
|0
|Розье Валентен
|5
|0
|Тапия Ренато
|4
|0
|Оскар Родригес
|3
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|3
|0
|Настасич Матия
|2
|0
|Саэнс Хорхе
|2
|0
|Гонсалес Серхио VI
|2
|0
|Сиссе Сейдуба
|2
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Borja Jimenez
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|4
|0
|Браис Мендес
|4
|0
|Арамбуру Хон
|4
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|1
|Агер Наиф
|3
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Барренечеа Андер
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Гомес Серхио
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Сучич Лука
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Результаты матчей
Леганес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Сосьедад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Леганес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
5
6
Леганес
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
4
67%
3
43%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
4
50%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
5
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
6
38%
7
47%
76-90
Пропущено
21
12
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
29%
2
17%
61-75
9
43%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Леганес
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Эстепона - Леганес 2:2 Алавес - Леганес 1:1 Леганес - Реал Мадрид 0:3 Леганес - Севилья 1:0
Жирона - Леганес 4:3 Сьюдад-де-Лусена - Леганес 1:2 Леганес - Сельта 3:0 Атлетико М - Леганес 3:1 Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Конкенсе - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 2:0 Реал Сосьедад - Аякс 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Йове-Эспаньол - Реал Сосьедад 0:5 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Виктория Пльзень - Реал Сосьедад 2:1 Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2
Результаты матчей
Леганес
Реал Сосьедад
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Леганес
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
313
412
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|50 - 19
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 24
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 11
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|15.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 2
|14
|5.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|7.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|9 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Леганес
|Неу Иван
|7
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Леганес 0:3 Реал Сосьедад
Исход игры
Леганес
0.9% (1)
Ничья
21.7% (25)
Реал Сосьедад
77.4% (89)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (52)
Меньше
53.57% (60)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
42.6% (49)
0:1 Реал Сосьедад
29.6% (34)
1:1 Ничья
19.1% (22)
0:2 Реал Сосьедад
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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