Тур: 16. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Сото Сесар
Ход матча
1'
0:1
3'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
14
Гарсия
Рубен
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
22
Диарра
Мусса
24
Хордан
Хоан
18
Гуриди
Хон
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
18 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Осасуна
Алавес
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.55
0.8
Среднее время на гол
58
112
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
85
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|9 (4)
|0.56
|Торро Лукас
|2
|0.13
|Бретонес Абель
|2
|0.13
|Сарагоса Брайан
|1
|0.06
|Гарсия Рубен
|1
|0.06
|Гарсия Рауль
|1
|0.06
|Орос Аймар
|1
|0.06
|Бойомо Флавьян
|1
|0.06
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|4
|0.25
|Мартинес Антонио III
|3
|0.19
|Висенте Карлос
|3
|0.19
|Гуриди Хон
|2 (1)
|0.13
|Бенавидес Карлос
|1
|0.06
|Теналья Науэль
|1
|0.06
|Мартин Карлос
|1
|0.06
|Конечни Томас
|1
|0.06
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.06
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
|Абкар Абделькабир
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|5
|0
|Морено Висенте
|3
|1
|Катена Алехандро
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Бойомо Флавьян
|3
|0
|Сарагоса Брайан
|3
|0
|Будимир Анте
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Аресо Хесус
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Бретонес Абель
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|8
|0
|Санчес Мануэль
|5
|0
|Кике Гарсия
|3
|1
|Сивера Антонио
|3
|0
|Гуриди Хон
|3
|0
|Конечни Томас
|3
|0
|Гарсия Луис
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бланко Антонио
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
|Моуриньо Сантьяго
|1
|0
|Пика Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
7
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Алавес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
4
6
Осасуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Алавес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
5%
3
18%
1-15
7
37%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
2
11%
8
47%
76-90
Пропущено
24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
5
21%
5
21%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
25%
4
17%
61-75
5
21%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сеута - Осасуна 2:3 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Вильярреал 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2
Алавес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Депортива Минера - Алавес 2:2 Алавес - Леганес 1:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 3:0
Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0
Результаты матчей
Осасуна
Алавес
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
69
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|50 - 19
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 25
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 11
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|8.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|15.
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|17 - 25
|17
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 23
|15
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 2
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|1:0 Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|9 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|8
|Леганес
|Неу Иван
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Алавес
Исход игры
Осасуна
78% (92)
Ничья
14.4% (17)
Алавес
7.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
51.79% (58)
Нет
48.21% (54)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
35.6% (42)
2:1 Осасуна
31.4% (37)
1:1 Ничья
11.9% (14)
2:0 Осасуна
6.8% (8)
1:2 Алавес
5.1% (6)
0:1 Алавес
1.7% (2)
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