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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Осасуна
0:1
Первый тайм: 31'
Алавес
0'
0:1
1' Гол
Кике Гарсия
3' Желтая карточка
Будимир Анте
23' Желтая карточка
Абкар Абделькабир

Ход матча

1'
0:1
Кике Гарсия
(Мартин Карлос)
3'
Будимир Анте
 
23'
 
Абкар Абделькабир

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 118
Осасуна 78% (92)
X 14.4% (17)
Алавес 7.6% (9)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
10
Орос
Аймар
23
Бретонес
Абель
17
Будимир
Анте
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
12
Моуриньо
Сантьяго
22
Диарра
Мусса
8
Бланко
Антонио
24
Хордан
Хоан
7
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
15
Мартин
Карлос
17
Кике
Гарсия
Осасуна
4-2-3-1
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Алавес

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
2:3
ЛЛ
1:0
ТМК
0:1
ТМК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМК
0:0
ТМК
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
П
0:1
П
0:1
С
3:1
С
3:0
С
3:0
КК
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.55
0.8

Среднее время на гол

58
112

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
85

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 9 (4) 0.56
Торро Лукас 2 0.13
Бретонес Абель 2 0.13
Сарагоса Брайан 1 0.06
Гарсия Рубен 1 0.06
Гарсия Рауль 1 0.06
Орос Аймар 1 0.06
Бойомо Флавьян 1 0.06
Ибаньес Пабло 0 0
Аресо Хесус 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 4 0.25
Мартинес Антонио III 3 0.19
Висенте Карлос 3 0.19
Гуриди Хон 2 (1) 0.13
Бенавидес Карлос 1 0.06
Теналья Науэль 1 0.06
Мартин Карлос 1 0.06
Конечни Томас 1 0.06
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.06
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 5 0
Морено Висенте 3 1
Катена Алехандро 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эррера Серхио 3 0
Бойомо Флавьян 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Будимир Анте 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Аресо Хесус 2 0
Орос Аймар 2 0
Бретонес Абель 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 8 0
Санчес Мануэль 5 0
Кике Гарсия 3 1
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Конечни Томас 3 0
Гарсия Луис 3 0
Теналья Науэль 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Бланко Антонио 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гевара Андер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Мартин Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0

Результаты матчей

Осасуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
7
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Алавес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
6
Осасуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Алавес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
7%
1
11%
1-15
5
36%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
1
5%
3
18%
1-15
7
37%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
2
11%
8
47%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
4%
2
8%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
5
21%
5
21%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
25%
4
17%
61-75
5
21%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сеута - Осасуна 2:3 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Вильярреал 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2
Алавес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Депортива Минера - Алавес 2:2 Алавес - Леганес 1:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 3:0
Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0

Результаты матчей

Осасуна
Алавес

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
4
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
6
9
2
13
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 26 - 15 32
5.
Вильярреал
 Заявка 15 7 5 3 27 - 25 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 3 6 16 - 11 24
7.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
8.
Осасуна
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
9.
Жирона
 Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Алавес
 1:0 Заявка 16 5 2 9 17 - 25 17
16.
Леганес
 Заявка 16 3 6 7 14 - 23 15
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 10 6 3 1 16 - 7 21
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
5.
Осасуна
 0:1 Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 Заявка 8 4 1 3 15 - 13 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16.
Леганес
 Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
3.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 7 - 2 14
5.
Вильярреал
 Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 0:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Алавес
 1:0 Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
15.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
16.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 9 (1)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 8
Леганес Неу Иван 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Контроль мяча: Осасуна: 62%, Алавес: 38%.
  • 29'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна.
  • 29'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рубен из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Муса Диарра
  • 28'
    Монкайола Хон из команды Осасуна разыграл угловой с левого угла.
  • 28'
    Теналья Науэль из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 27'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 27'
    Хордан Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 35.6% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Осасуна 78% (92)
    X 14.4% (17)
    Алавес 7.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Алавес
    5.10
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    3.65
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    3.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Алавес

    Исход игры
    Осасуна
    78% (92)
    Ничья
    14.4% (17)
    Алавес
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (58)
    Нет
    48.21% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    35.6% (42)
    2:1 Осасуна
    31.4% (37)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    2:0 Осасуна
    6.8% (8)
    1:2 Алавес
    5.1% (6)
    0:1 Алавес
    1.7% (2)
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