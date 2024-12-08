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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Осасуна
2:2
Конец матча
Алавес
0'
0:1
1' Гол
Кике Гарсия
3' Желтая карточка
Будимир Анте
23' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
37' Желтая карточка
Торро Лукас
37' Желтая карточка
Теналья Науэль
45' Желтая карточка
Барха Энрике
1:1
54' Гол
Будимир Анте
60' Желтая карточка
Бланко Антонио
2:1
61' Гол
Гарсия Рубен
2:2
68' Гол
Кике Гарсия
90' Желтая карточка
Орос Аймар
90' Желтая карточка
Монкайола Хон
90'+8

Ход матча

1'
0:1
Кике Гарсия
(Мартин Карлос)
3'
Будимир Анте
 
23'
 
Абкар Абделькабир
37'
Торро Лукас
 
37'
 
Теналья Науэль
45'
Барха Энрике
 
46'
Гарсия Рауль
Круз Хуан
 
54'
Будимир Анте
(Катена Алехандро)
1:1
60'
 
Бланко Антонио
61'
Гарсия Рубен
2:1
67'
 
Реббах Абдеррахман
Мартин Карлос
68'
2:2
Кике Гарсия
(Висенте Карлос)
83'
Барха Энрике
Гарсия Рубен
 
84'
 
Мартинес Антонио
Кике Гарсия
89'
 
Бенавидес Карлос
Гуриди Хон
90'
Муньос Икер
Торро Лукас
 
90'
Орос Аймар
 
90'
Монкайола Хон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 469 Количество передач 323
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 118
Осасуна 78% (92)
X 14.4% (17)
Алавес 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
3
Круз
Хуан
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
10
Орос
Аймар
23
Бретонес
Абель
17
Будимир
Анте
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
12
Моуриньо
Сантьяго
22
Диарра
Мусса
8
Бланко
Антонио
24
Хордан
Хоан
7
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
15
Мартин
Карлос
17
Кике
Гарсия
Осасуна
4-2-3-1
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Алавес

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.8%
61.9%
14.3%
5 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
2:3
ЛЛ
1:0
ТМК
0:1
ТМК
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМК
0:0
ТМК
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
П
0:1
П
0:1
С
3:1
С
3:0
С
3:0
КК
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.55
0.8

Среднее время на гол

58
112

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
85

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 10 (4) 0.63
Гарсия Рубен 2 0.13
Торро Лукас 2 0.13
Бретонес Абель 2 0.13
Сарагоса Брайан 1 0.06
Гарсия Рауль 1 0.06
Орос Аймар 1 0.06
Бойомо Флавьян 1 0.06
Ибаньес Пабло 0 0
Катена Алехандро 0 0
Аресо Хесус 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 0.31
Висенте Карлос 3 0.19
Мартинес Антонио III 3 0.19
Гуриди Хон 2 (1) 0.13
Бенавидес Карлос 1 0.06
Теналья Науэль 1 0.06
Мартин Карлос 1 0.06
Конечни Томас 1 0.06
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.06
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 6 0
Монкайола Хон 5 0
Морено Висенте 3 1
Катена Алехандро 4 0
Эррера Серхио 3 0
Орос Аймар 3 0
Бойомо Флавьян 3 0
Сарагоса Брайан 3 0
Будимир Анте 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Аресо Хесус 2 0
Бретонес Абель 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Барха Энрике 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 8 0
Санчес Мануэль 5 0
Кике Гарсия 3 1
Теналья Науэль 4 0
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Конечни Томас 3 0
Бланко Антонио 3 0
Гарсия Луис 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гевара Андер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Мартин Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0

Результаты матчей

Осасуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
9
Осасуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Алавес
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
6
Осасуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Алавес
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
2
18%
1-15
5
31%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
3
23%
5
28%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
25%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Забито

21
19
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
5%
4
21%
1-15
7
33%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
2
10%
8
42%
76-90

Пропущено

26
26
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
7
27%
5
19%
61-75
5
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сеута - Осасуна 2:3 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Вильярреал 2:2 Реал Мадрид - Осасуна 4:0
Чиклана - Осасуна 0:5 Осасуна - Вальядолид 1:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Осасуна - Бетис 1:2 Хетафе - Осасуна 1:1 Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2
Алавес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Депортива Минера - Алавес 2:2 Алавес - Леганес 1:1 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 3:0
Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0 Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0

Результаты матчей

Осасуна
Алавес

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
4
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
1
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 16 9 6 1 26 - 8 33
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 26 - 15 32
5.
Вильярреал
 Заявка 15 7 5 3 27 - 25 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 3 6 16 - 11 24
7.
Осасуна
 Заявка 16 6 6 4 22 - 25 24
8.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
9.
Жирона
 Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Севилья
 0:0 Заявка 16 5 5 6 14 - 19 20
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Алавес
 Заявка 16 4 3 9 18 - 27 15
16.
Леганес
 Заявка 16 3 6 7 14 - 23 15
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 10 6 3 1 16 - 7 21
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
4.
Осасуна
 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 Заявка 8 4 1 3 15 - 13 13
9.
Севилья
 0:0 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16.
Леганес
 Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 2 2 7 - 2 14
5.
Вильярреал
 Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 9 1 1 7 10 - 19 4
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 10 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 8
Леганес Неу Иван 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Осасуна: 60%, Алавес: 40%.
  • 97'
    Монкайола Хон получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Сивера Антонио из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Орос Аймар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Хордан Хоан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Орос Аймар получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 96'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Сивера Антонио из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Осасуна: 59%, Алавес: 41%.
  • 95'
    Теналья Науэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 94'
      Бретонес Абель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Алавес контролирует мяч.
    • 93'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Абкар Абделькабир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Осасуна 78% (92)
    X 14.4% (17)
    Алавес 7.6% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:2 Алавес

    Исход игры
    Осасуна
    78% (92)
    Ничья
    14.4% (17)
    Алавес
    7.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    51.79% (58)
    Нет
    48.21% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    35.6% (42)
    2:1 Осасуна
    31.4% (37)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    2:0 Осасуна
    6.8% (8)
    1:2 Алавес
    5.1% (6)
    0:1 Алавес
    1.7% (2)
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