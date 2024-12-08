Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Висенте Карлос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Удар от ворот произведет Алавес

87' Матч возобновлен

86' Сивера Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

84' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Орос Аймар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Висенте Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Г О О О О Л - Гарсия Рубен левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

60' Бланко Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Гарсия Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Торро Лукас пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

54' Г О О О О Л - Будимир Анте забивает с левой ноги!

54' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Хорошую попытку сделал Катена Алехандро . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Мартин Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Рауль Гарсия пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

47' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Тактическая замена. Круз Хуан уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия