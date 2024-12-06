Тур: 16. Стадион: Рияд Эйр Метрополитано. Главный судья: Альберола Хавьер
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Севилья
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
41 матч
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.82
1.32
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.26
0.91
Среднее время на гол
71
99
Всего голов
64
45
Голов в среднем за матч
1.56
1.1
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|6
|0.4
|Гризманн Антуан
|5 (1)
|0.33
|Альварес Хулиан
|5
|0.33
|Льоренте Маркос
|2
|0.13
|Корреа Анхель
|2
|0.13
|Галлахер Конор
|2
|0.13
|Де Пауль Родриго
|1
|0.07
|Симеоне Джулиано
|1
|0.07
|Коке Хорхе
|1
|0.07
|Ленгле Клеман
|1
|0.07
|Витсель Аксель
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|6 (1)
|0.4
|Хуанлу Санчес
|1
|0.07
|Навас Хесус
|1
|0.07
|Соу Джибрил
|1
|0.07
|Эджуке Чидера
|1
|0.07
|Идумбо Музамбо Станис
|1
|0.07
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
|Окампос Лукас
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленгле Клеман
|4
|0
|Коке Хорхе
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|3
|0
|Галан Хави
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Симеоне Джулиано
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|3
|1
|Педроса Адриа
|4
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Ньянзу Танги
|2
|1
|Гудель Неманья
|3
|0
|Соу Джибрил
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Агум Люсьен
|1
|1
|Салас Кике
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Севилья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Атлетико М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Севилья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
13
5
Атлетико М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
8
57%
2
33%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
28
12
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
7
25%
3
25%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
2
7%
2
17%
61-75
11
39%
3
25%
76-90
Пропущено
6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
2
33%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
1
17%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Касереньо - Атлетико М 1:3 Вальядолид - Атлетико М 0:5 Спарта Прага - Атлетико М 0:6 Атлетико М - Алавес 2:1
Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олот - Севилья 1:3 Севилья - Осасуна 1:1 Севилья - Райо Вальекано 1:0 Леганес - Севилья 1:0
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0
Результаты матчей
Атлетико М
Севилья
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
52
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
26
25
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
312
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|48 - 17
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 13
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
Исход игры
Атлетико М
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Севилья
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
42.2% (19)
2:0 Атлетико М
31.1% (14)
3:1 Атлетико М
8.9% (4)
1:0 Атлетико М
8.9% (4)
3:0 Атлетико М
4.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!