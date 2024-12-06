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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Атлетико М
 
Позже
Севилья
Прогнозы 45
Атлетико М 95.6% (43)
X 2.2% (1)
Севилья 2.2% (1)
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Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Атлетико М
Севилья

История личных встреч

Атлетико М
Севилья

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
20%
8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

41 матч

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
ТМК
1:1
ЛЛ
6:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:5
КК
3:1
КК
1:2
П
2:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
П
0:3
П
0:0
П
4:0
П
1:1
П
1:3
П
0:1
КК
2:2
КК
2:1
П
4:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
3:1
КК
0:2
П
3:1
П
2:1
П
1:0
П
0:1
ПД
1:2
ПД
4:3

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.32

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.26
0.91

Среднее время на гол

71
99

Всего голов

64
45

Голов в среднем за матч

1.56
1.1

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
19
Больше 46%
Меньше 54%
22
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 6 0.4
Гризманн Антуан 5 (1) 0.33
Альварес Хулиан 5 0.33
Льоренте Маркос 2 0.13
Корреа Анхель 2 0.13
Галлахер Конор 2 0.13
Де Пауль Родриго 1 0.07
Симеоне Джулиано 1 0.07
Коке Хорхе 1 0.07
Ленгле Клеман 1 0.07
Витсель Аксель 0 0
Галан Хави 0 0
Молина Науэль 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 6 (1) 0.4
Хуанлу Санчес 1 0.07
Навас Хесус 1 0.07
Соу Джибрил 1 0.07
Эджуке Чидера 1 0.07
Идумбо Музамбо Станис 1 0.07
Ньигес Сауль 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Окампос Лукас 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленгле Клеман 4 0
Коке Хорхе 3 0
Де Пауль Родриго 3 0
Галан Хави 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Диего Симеоне 3 0
Корреа Анхель 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Симеоне Джулиано 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Барриос Пабло 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 3 1
Педроса Адриа 4 0
Берналь Исаак Ромеро 4 0
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Гудель Неманья 3 0
Соу Джибрил 3 0
Баде Луак 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Агум Люсьен 1 1
Салас Кике 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Фернандес Жерар 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Севилья
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Атлетико М
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Севилья
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

13
5
Атлетико М
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Севилья
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
8
57%
2
33%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

28
12
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
7
25%
3
25%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
2
7%
2
17%
61-75
11
39%
3
25%
76-90

Пропущено

6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
4
19%
16-30
2
33%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
17%
4
19%
61-75
1
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Касереньо - Атлетико М 1:3 Вальядолид - Атлетико М 0:5 Спарта Прага - Атлетико М 0:6 Атлетико М - Алавес 2:1
Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Олот - Севилья 1:3 Севилья - Осасуна 1:1 Севилья - Райо Вальекано 1:0 Леганес - Севилья 1:0
Севилья - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0

Результаты матчей

Атлетико М
Севилья

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
1
7
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
3
12
4
11
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 48 - 17 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 3 2 31 - 13 33
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Мальорка
 Заявка 16 7 3 6 16 - 18 24
7.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
8.
Жирона
 Заявка 15 6 4 5 22 - 20 22
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 3 6 13 - 11 21
10.
Бетис
 Заявка 15 5 5 5 16 - 18 20
11.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
12.
Сельта
 Заявка 15 5 3 7 23 - 27 18
13.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
15.
Леганес
 Заявка 15 3 6 6 14 - 20 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
20.
Вальядолид
 Заявка 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
6.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7.
Сельта
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
8.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Леганес
 Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
17.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
18.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
2.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
3.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Реал Мадрид
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 3 2 2 4 - 2 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
9.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 2 дня 10 часов 6 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.2% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Атлетико М 95.6% (43)
    X 2.2% (1)
    Севилья 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Севилья
    4.80
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    4.90
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    8.30
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья

    Исход игры
    Атлетико М
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Севилья
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    42.2% (19)
    2:0 Атлетико М
    31.1% (14)
    3:1 Атлетико М
    8.9% (4)
    1:0 Атлетико М
    8.9% (4)
    3:0 Атлетико М
    4.4% (2)
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