Тур: 16. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Гарсия Виктор
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
12
Бернат
Хуан
18
Гуйе
Папе
21
Пино
Йереми
15
Барри
Тьерно
16
Баэна
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
16 Баэна АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
-
27 Сола АрнауЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Перес АйосеНападающий
-
33 Кабанес ПауНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Вильярреал
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
62.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
33 матча
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.13
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.12
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
53
37
Голов в среднем за матч
1.61
1.12
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|7 (1)
|0.44
|Гурусета Горка
|4
|0.25
|Уильямс Иньяки
|3
|0.19
|Беренгер Алекс
|3
|0.19
|Вивиан Даниэль
|2
|0.13
|Уильямс Нико
|1
|0.06
|Паредес Айтор
|1
|0.06
|Джало Альваро
|1
|0.06
|Прадос Беньят
|1
|0.06
|Хаурегисар Микель
|1
|0.06
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|7
|0.5
|Барри Тьерно
|4
|0.29
|Баэна Алекс
|3
|0.21
|Комесанья Санти
|2
|0.14
|Данджума Арно
|2
|0.14
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Пепе Николя
|1
|0.07
|Кардона Серхи
|1
|0.07
|Морено Херард
|1 (1)
|0.07
|Коста Логан
|1
|0.07
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.07
|Пино Йереми
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Бернат Хуан
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прадос Беньят
|5
|0
|Паредес Айтор
|3
|1
|Хаурегисар Микель
|3
|1
|Руис Иньиго
|3
|0
|Агирреcабала Хулен
|1
|1
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Мартон Хавьер
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Парехо Даниэль
|5
|0
|Кардона Серхи
|5
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Баэна Алекс
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
3
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
13
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Забито
25
26
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
5
20%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
6
24%
9
35%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Понтеведра - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Осасуна - Вильярреал 2:2 Вильярреал - Алавес 3:0
Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
52
27
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
131
610
104
313
311
115
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|50 - 19
|38
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 13
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|2:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|15 - 11
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 20
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 27
|18
|15.
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 22
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|16.
|0:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|19.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|5.
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|6 - 2
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|0:2 Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|16 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|9 (1)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б - Вильярреал
Исход игры
Атлетик Б
73% (89)
Ничья
21.3% (26)
Вильярреал
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
42.6% (52)
1:0 Атлетик Б
17.2% (21)
1:1 Ничья
13.9% (17)
3:2 Атлетик Б
4.1% (5)
2:0 Атлетик Б
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Вильярреал
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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