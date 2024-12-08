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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Атлетик Б
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 120
Атлетик Б 74.2% (89)
X 20.8% (25)
Вильярреал 5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
12
Бернат
Хуан
10
Парехо
Даниэль
14
Комесанья
Санти
18
Гуйе
Папе
21
Пино
Йереми
15
Барри
Тьерно
16
Баэна
Алекс
Атлетик Б
4-2-3-1
Вильярреал
4-1-2-3

История личных встреч

Атлетик Б
Вильярреал

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
62.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

33 матча

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
П
1:1
П
0:3
П
1:3
П
1:1
П
3:1
П
1:0
П
0:0
КК
0:1
КК
3:2
П
3:1
П
4:0
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
2:2
П
1:1
П
0:1
П
4:1
П
2:1
П
3:2
П
2:0
П
1:4
ПД
1:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.35
1.13

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.12

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

53
37

Голов в среднем за матч

1.61
1.12

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 7 (1) 0.44
Гурусета Горка 4 0.25
Уильямс Иньяки 3 0.19
Беренгер Алекс 3 0.19
Вивиан Даниэль 2 0.13
Уильямс Нико 1 0.06
Паредес Айтор 1 0.06
Джало Альваро 1 0.06
Прадос Беньят 1 0.06
Хаурегисар Микель 1 0.06
Де Маркос Оскар 0 0
Руис Иньиго 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 7 0.5
Барри Тьерно 4 0.29
Баэна Алекс 3 0.21
Комесанья Санти 2 0.14
Данджума Арно 2 0.14
Парехо Даниэль 2 (1) 0.14
Пепе Николя 1 0.07
Кардона Серхи 1 0.07
Морено Херард 1 (1) 0.07
Коста Логан 1 0.07
Ахомаш Ильяс 1 0.07
Пино Йереми 0 0
Фемения Кико 0 0
Бернат Хуан 0 0
Конде Диего 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прадос Беньят 5 0
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 3 1
Руис Иньиго 3 0
Агирреcабала Хулен 1 1
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Горосабел Андони 1 0
Гурусета Горка 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Мартон Хавьер 1 0
Гомес Унаи 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 5 0
Парехо Даниэль 5 0
Кардона Серхи 5 0
Фемения Кико 4 0
Баэна Алекс 4 0
Гуйе Папе 2 1
Перес Айосе 3 0
Комесанья Санти 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Пино Йереми 2 0
Марселино Гарсия Тораль 2 0
Пепе Николя 1 0
Коста Логан 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
3
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
13
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90

Забито

25
26
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
5
20%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
6
24%
9
35%
76-90

Пропущено

14
24
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Понтеведра - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Осасуна - Вильярреал 2:2 Вильярреал - Алавес 3:0
Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Вильярреал

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
2
2
7
2.5
3
4
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
10
1.5
10
4
3
13
2.5
3
11
1
15
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 12 2 3 50 - 19 38
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 5 1 26 - 8 32
4.
Атлетик Б
 Заявка 16 8 5 3 24 - 15 29
5.
Вильярреал
 Заявка 14 7 5 2 27 - 23 26
6.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 16 7 3 6 15 - 11 24
7.
Мальорка
 Заявка 17 7 3 7 16 - 20 24
8.
Осасуна
 Заявка 15 6 5 4 20 - 23 23
9.
Жирона
 Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10.
Сельта
 Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
11.
Бетис
 Заявка 16 5 6 5 18 - 20 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 15 5 4 6 15 - 16 19
13.
Севилья
 Заявка 15 5 4 6 14 - 19 19
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 5 3 8 22 - 27 18
15.
Леганес
 0:2 Заявка 16 3 6 7 14 - 22 15
16.
Алавес
 Заявка 15 4 2 9 16 - 25 14
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 7 6 10 - 13 13
18.
Эспаньол
 Заявка 14 4 1 9 15 - 27 13
19.
Валенсия
 Заявка 14 2 4 8 13 - 22 10
20.
Вальядолид
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 3 1 14 - 7 18
3.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Осасуна
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Сельта
 Заявка 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 19 - 5 15
7.
Бетис
 Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
8.
Жирона
 Заявка 8 4 1 3 15 - 13 13
9.
Севилья
 Заявка 8 4 1 3 7 - 8 13
10.
Эспаньол
 Заявка 7 4 0 3 11 - 10 12
11.
Вильярреал
 Заявка 7 3 3 1 16 - 14 12
12.
Мальорка
 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
13.
Алавес
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
15.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16.
Леганес
 0:2 Заявка 8 3 1 4 6 - 9 10
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
18.
Валенсия
 Заявка 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Райо Вальекано
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
20.
Вальядолид
 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 7 2 2 31 - 14 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
3.
Атлетико М
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
Вильярреал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
5.
Реал Сосьедад
 2:0 Заявка 8 4 2 2 6 - 2 14
6.
Мальорка
 Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
8.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 3 0 5 11 - 15 9
10.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Осасуна
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
13.
Бетис
 Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
14.
Леганес
 0:2 Заявка 8 0 5 3 8 - 13 5
15.
Сельта
 Заявка 7 1 1 5 10 - 18 4
16.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
17.
Вальядолид
 Заявка 8 1 0 7 6 - 22 3
18.
Хетафе
 Заявка 7 0 2 5 3 - 9 2
19.
Валенсия
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 16 (2)
Барселона Рафинья Диас 11 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 9 (1)
Осасуна Будимир Анте 9 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Алавес Абкар Абделькабир 7
Райо Вальекано Лопес Унаи 1 5
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 29 минут.

    Главный судья: Гарсия Виктор

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 120
    Атлетик Б 74.2% (89)
    X 20.8% (25)
    Вильярреал 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Вильярреал
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б - Вильярреал

    Исход игры
    Атлетик Б
    73% (89)
    Ничья
    21.3% (26)
    Вильярреал
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.29% (67)
    Меньше
    40.71% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    42.6% (52)
    1:0 Атлетик Б
    17.2% (21)
    1:1 Ничья
    13.9% (17)
    3:2 Атлетик Б
    4.1% (5)
    2:0 Атлетик Б
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Вильярреал
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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