Тур: 16. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Гарсия Виктор
Позже
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Вильярреал
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
62.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
33 матча
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
24.2%
48.5%
9 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.13
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.12
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
53
37
Голов в среднем за матч
1.61
1.12
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|7 (1)
|0.44
|Гурусета Горка
|4
|0.25
|Уильямс Иньяки
|3
|0.19
|Беренгер Алекс
|3
|0.19
|Вивиан Даниэль
|2
|0.13
|Уильямс Нико
|1
|0.06
|Паредес Айтор
|1
|0.06
|Джало Альваро
|1
|0.06
|Прадос Беньят
|1
|0.06
|Хаурегисар Микель
|1
|0.06
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|7
|0.5
|Барри Тьерно
|4
|0.29
|Баэна Алекс
|3
|0.21
|Комесанья Санти
|2
|0.14
|Данджума Арно
|2
|0.14
|Парехо Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Пепе Николя
|1
|0.07
|Кардона Серхи
|1
|0.07
|Морено Херард
|1 (1)
|0.07
|Коста Логан
|1
|0.07
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.07
|Пино Йереми
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Бернат Хуан
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прадос Беньят
|5
|0
|Паредес Айтор
|3
|1
|Хаурегисар Микель
|3
|1
|Руис Иньиго
|3
|0
|Агирреcабала Хулен
|1
|1
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Мартон Хавьер
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|Парехо Даниэль
|5
|0
|Кардона Серхи
|5
|0
|Фемения Кико
|4
|0
|Баэна Алекс
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Перес Айосе
|3
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
3
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Вильярреал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
13
Атлетик Б
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Вильярреал
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
13%
1
8%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
3
38%
4
25%
76-90
Забито
25
26
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
5
20%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
6
24%
9
35%
76-90
Пропущено
14
24
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
1
7%
3
13%
1-15
2
14%
4
17%
16-30
1
7%
6
25%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
6
43%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Понтеведра - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Жирона 2:2 Осасуна - Вильярреал 2:2 Вильярреал - Алавес 3:0
Побленсе - Вильярреал 1:6 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
52
27
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
131
610
104
313
311
115
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|48 - 17
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 13
|33
|3.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 8
|32
|4.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 15
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|27 - 23
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 18
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 11
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 18
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 19
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 27
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|15.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 25
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 13
|13
|18.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 7
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|10.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 14
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 2
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 9
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|11 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|9 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (5)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|7
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|1 5
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
Прогнозы на матч Атлетик Б - Вильярреал
Исход игры
Атлетик Б
70.2% (33)
Ничья
23.4% (11)
Вильярреал
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
40.4% (19)
1:1 Ничья
17% (8)
1:0 Атлетик Б
14.9% (7)
1:2 Вильярреал
6.4% (3)
3:1 Атлетик Б
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
3:2 Атлетик Б
4.3% (2)
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